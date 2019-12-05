Китай, Россия и космос: что обсуждали на саммите НАТО

Заведующий отделом евразийском интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев рассуждает для Sputnik об итогах прошедшего в Великобритании юбилейного саммита НАТО.

Усиление внутренних разногласий по турецкой проблеме, выстраивание отношений с Россией и Китаем, уровень военных расходов, дальнейшее расширение альянса и его участие в различных миссиях, в первую очередь в Афганистане, — вот основные темы состоявшегося 4 декабря в Великобритании юбилейного саммита НАТО.

Макрон и НАТО

Остроту обсуждавшимся проблемам добавил президент Франции Эммануэль Макрон. Сначала он в интервью журналу The Economist заявил, что "организация (НАТО) полностью утратила координацию между союзниками, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Это было отрицательно воспринято и президентом США Дональдом Трампом, и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, и, разумеется, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Они заявили, что не разделяют столь резких оценок — хотя сам Трамп ранее называл НАТО устаревшим институтом.

Не меньшее возражение, конкретно в Анкаре, вызвали слова Макрона о том, что Турция не может рассчитывать на поддержку НАТО после того, как начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира" (против сирийских курдов). По этому поводу Эрдоган посоветовал "уважать суверенитет Турции".

НАТО и Турция

Следует заметить, что внутри НАТО к Турции всегда было настороженное отношение, в том числе обусловленное ее противостоянием с другим государством – членом альянса — Грецией. Анкара, не ставя под сомнение свое присутствие в НАТО, порой препятствовала совместным действиям стран – участниц этой организации, например, в 2003 году против Саддама Хуссейна в Ираке. Тогда Анкара запретила международным коалиционным силам использовать свою территорию.

Сирийский кризис лишь усугубил эту проблему. Так, еще в 2012 году Турция якобы для защиты от сирийской ракетной угрозы потребовала задействовать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. США, Германия и Нидерланды были вынуждены разместить в Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. В октябре 2015-го они были выведены из страны (вопреки настойчивым просьбам Анкары).

Сейчас США рассматривают вопрос о выводе из Турции 50 тактических ядерных боезарядов (они все еще размещены на военно-воздушной базе Инджирлик), которые учитывались альянсом при стратегическом планировании боевых действий. При этом американцы не смогли воспрепятствовать закупке Анкарой российских ЗРК С-400.

Начав операцию "Источник мира", Турция вынудила США вывести из Сирии свои воинские подразделения — из Манбиджа и кантона Кобани провинции Алеппо, провинций Ракка и Хасеке. Это серьезно ухудшило отношения Вашингтона с руководством прокурдских "Сил Демократической Сирии" (СДС), которое при посредничестве России пошло на военное сотрудничество с Дамаском.

Конечно, американцы продолжают поставлять сирийским курдам оружие и боеприпасы и взаимодействуют с вооруженными формированиями СДС в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Но сфера их влияния в Сирии существенно сократилась, за что несет ответственность, как считают в Вашингтоне, турецкая сторона.

Более того, накануне саммита НАТО президент Эрдоган стал буквально шантажировать руководство альянса. Его представитель в организации блокировал план по защите стран Балтии и Польши, требуя взамен признать курдские отряды народной самообороны террористической организацией.

Правда, по итогам саммита план обороны Балтии и Польши все же был согласован — Турцию и курдов решили обсудить отдельно.

О военных расходах НАТО

Острую дискуссию в рамках юбилейного саммита вызвал вопрос об уровне военных расходов. Дональд Трамп подчеркнул, что именно США несут основное финансовое бремя по содержанию НАТО. Так, если в его стране военные расходы составляют 3,4% ВВП, то в Германии и Франции — 1,2%.

В среднесрочной перспективе государства – члены альянса планируют выйти на обещанные 2% ВВП, но руководство европейских государств подчеркнуло, что не может рисковать внутренней стабильностью, особенно в условиях продолжающейся миграции к ним населения из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.

Невыполнение социальных обязательств уже привело к массовым протестным акциям во Франции. Параллельно в Европе идут дискуссии о необходимости создания собственной армии.

Но в итоге запланировано, что в 2020 году суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году (по сравнению с 2016 годом). То есть общие военные расходы стран альянса в будущем году составят порядка 1,4 трлн долларов.

Китай, Россия и контроль за вооружениями

Сопротивление в Европе (особенно в Германии) вызывают планы США по развертыванию ракет средней дальности, что стало возможно после выхода Вашингтона из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ходе саммита Трамп пообещал начать консультации с Москвой для заключения нового договора в этой области.

В целом внутри НАТО усиливаются разногласия по отношению к России. Если страны Восточной и Центральной Европы, в основном, опасаются Москвы и требуют новых гарантий по обеспечению своей безопасности (в большей степени это волнует страны Балтии и Польшу), то многие другие государства, включая Францию, Германию и Италию, заинтересованы в ослаблении военной напряженности и выстраивании с Россией партнерских отношений.

Неожиданно такую позиция поддержали президент США Трамп и глава НАТО Столтенберг. "Это (Россия. — Прим. ред.) самый большой сосед НАТО и останется таковым. Важно сочетать диалог со сдерживанием Москвы", — уточнил генсек альянса.

Впервые в ходе нынешнего саммита в качестве потенциального вызова для НАТО был назван Китай. Столтенберг отметил, что подъем КНР создает как проблемы, так и новые возможности. "Китай активно инвестирует в новые военные возможности и имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США. Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе", — заявил он.

Что еще можно отметить? Конечно, в целом США сохраняют свой контроль над НАТО. Успешно развивается процесс по вступлению в альянс Северной Македонии. Страны НАТО также утвердили космос в качестве пятой сферы операционной деятельности альянса и намерены наращивать технологический потенциал для противостояния кибератакам и гибридным угрозам.