Китай, Россия и космос: что обсуждали на саммите НАТО

Усиление внутренних разногласий по турецкой проблеме, выстраивание отношений с Россией и Китаем, уровень военных расходов, дальнейшее расширение альянса и его участие в различных миссиях, в первую очередь в Афганистане, — вот основные темы состоявшегося 4 декабря в Великобритании юбилейного саммита НАТО.
Макрон и НАТО
Остроту обсуждавшимся проблемам добавил президент Франции Эммануэль Макрон. Сначала он в интервью журналу The Economist заявил, что "организация (НАТО) полностью утратила координацию между союзниками, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
Не меньшее возражение, конкретно в Анкаре, вызвали слова Макрона о том, что Турция не может рассчитывать на поддержку НАТО после того, как начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира" (против сирийских курдов). По этому поводу Эрдоган посоветовал "уважать суверенитет Турции".
НАТО и Турция
Следует заметить, что внутри НАТО к Турции всегда было настороженное отношение, в том числе обусловленное ее противостоянием с другим государством – членом альянса — Грецией. Анкара, не ставя под сомнение свое присутствие в НАТО, порой препятствовала совместным действиям стран – участниц этой организации, например, в 2003 году против Саддама Хуссейна в Ираке. Тогда Анкара запретила международным коалиционным силам использовать свою территорию.
Сейчас США рассматривают вопрос о выводе из Турции 50 тактических ядерных боезарядов (они все еще размещены на военно-воздушной базе Инджирлик), которые учитывались альянсом при стратегическом планировании боевых действий. При этом американцы не смогли воспрепятствовать закупке Анкарой российских ЗРК С-400.
Начав операцию "Источник мира", Турция вынудила США вывести из Сирии свои воинские подразделения — из Манбиджа и кантона Кобани провинции Алеппо, провинций Ракка и Хасеке. Это серьезно ухудшило отношения Вашингтона с руководством прокурдских "Сил Демократической Сирии" (СДС), которое при посредничестве России пошло на военное сотрудничество с Дамаском.
Более того, накануне саммита НАТО президент Эрдоган стал буквально шантажировать руководство альянса. Его представитель в организации блокировал план по защите стран Балтии и Польши, требуя взамен признать курдские отряды народной самообороны террористической организацией.
Правда, по итогам саммита план обороны Балтии и Польши все же был согласован — Турцию и курдов решили обсудить отдельно.
О военных расходах НАТО
Острую дискуссию в рамках юбилейного саммита вызвал вопрос об уровне военных расходов. Дональд Трамп подчеркнул, что именно США несут основное финансовое бремя по содержанию НАТО. Так, если в его стране военные расходы составляют 3,4% ВВП, то в Германии и Франции — 1,2%.
Невыполнение социальных обязательств уже привело к массовым протестным акциям во Франции. Параллельно в Европе идут дискуссии о необходимости создания собственной армии.
Но в итоге запланировано, что в 2020 году суммарные оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году (по сравнению с 2016 годом). То есть общие военные расходы стран альянса в будущем году составят порядка 1,4 трлн долларов.
Китай, Россия и контроль за вооружениями
Сопротивление в Европе (особенно в Германии) вызывают планы США по развертыванию ракет средней дальности, что стало возможно после выхода Вашингтона из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ходе саммита Трамп пообещал начать консультации с Москвой для заключения нового договора в этой области.
В целом внутри НАТО усиливаются разногласия по отношению к России. Если страны Восточной и Центральной Европы, в основном, опасаются Москвы и требуют новых гарантий по обеспечению своей безопасности (в большей степени это волнует страны Балтии и Польшу), то многие другие государства, включая Францию, Германию и Италию, заинтересованы в ослаблении военной напряженности и выстраивании с Россией партнерских отношений.
Впервые в ходе нынешнего саммита в качестве потенциального вызова для НАТО был назван Китай. Столтенберг отметил, что подъем КНР создает как проблемы, так и новые возможности. "Китай активно инвестирует в новые военные возможности и имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США. Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе", — заявил он.
Что еще можно отметить? Конечно, в целом США сохраняют свой контроль над НАТО. Успешно развивается процесс по вступлению в альянс Северной Македонии. Страны НАТО также утвердили космос в качестве пятой сферы операционной деятельности альянса и намерены наращивать технологический потенциал для противостояния кибератакам и гибридным угрозам.