О чем в Вашингтоне "на очень хорошей встрече" говорили Лавров и Трамп

"Лавров на суде народа США признал свою невиновность во вмешательстве в выборах"- примерно так звучит повестка встречи Лаврова и Трампа, если верить американским СМИ. О том, зачем же российский дипломат летал в США в анализе обозревателя Sputnik Геворга Мирзаяна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря по приглашению своего американского визави Майка Помпео посетил Вашингтон, где он встретился не только с госсекретарем, но и с президентом США Дональдом Трампом. Министру и президенту было о чем поговорить – как о высоких и популярных темах, так и о реальных проблемах и перспективах отношений.

Лично скажи

На первый взгляд, кажется, что встреча прошла не по чину. Лавров – министр иностранных дел России – должен встречаться только со своим американским коллегой, а не с президентом. Однако это протокольное правило нарушается, причем не только американцами, но и россиянами (вспомним встречу Путина и Помпео в мае этого года). Президент лично встречается с министром иностранных дел в том случае, когда им действительно есть о чем поговорить, или когда его коллега (другой глава государства) по каким-то причинам не может приехать. Ведь, как абсолютно верно отметил Сергей Лавров, общаться полезно, и общение всегда лучше, чем его отсутствие. Особенно в нынешний, весьма непростой период двусторонних отношений.

Конечно, далеко не все с ним согласны. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (один из «моторчиков» дела об импичменте Дональда Трампа) разразился возмущенным постом в Твитере, критикуя сам факт встречи. «Врагов приглашают к нам, союзников не пускают… Сегодня они могут отпраздновать успех российской пропаганды», - заявил он. Американская пресса тоже была недовольна – если уж не самой встречей, то хотя бы тем, что она была закрытой для СМИ.

Если же говорить о сути переговоров, то, по словам Трампа, на «очень хорошей встрече с министром иностранных дел и представителями России» стороны обсудили множество вопросов. Среди них перспективы двусторонней торговли, Иран, Северную Корею, договор о РСМД, контроль за ядерными вооружениями, а также вмешательство в американские выборы. Вмешательство, которое, скорее всего, на самом деле серьезно не обсуждали (ну а что там обсуждать?), но которое Трамп не мог не включить в перечень тем, поскольку в ином случае Конгресс и демократическая пресса его бы живьем сожрали.

С другой стороны, была и тема, которую Трамп специально не упомянул – исходя из того же самого желания не быть сожранным демократами. Речь об Украине, на которую, по мнению Конгресса, Трамп всячески давит, желая использовать в своих внутриполитических и внешнеполитических целях.

Ряд экспертов уверены в том, что американский президент готов «продать» Москве отказ США от реальной поддержки Киева в обмен на уступки в других вопросах (см. Иран, Северную Корею, а также не упомянутые в списке тем Сирию и Китай). Поэтому Трампу, помимо прочего, наверняка было бы очень интересно услышать от Сергея Лаврова об итогах «нормандского» саммита. Не о тексте коммюнике, а о том, как после заседания и многочасовых переговоров российские власти воспринимают президента Украины Зеленского, насколько договороспособным его считают. Причем услышать не от Помпео, с которым Лавров эту тему обсуждал в ходе двусторонней встречи, а лично из уст российского министра.

Не только о высоком

Любопытно, что СМИ и эксперты каждой из сторон сделали свои акценты в вопросе тем переговоров. Американские, конечно, высасывали все возможные смыслы из якобы российского вмешательства в выборы. Муссировали предложение Лаврова рассекретить переписку по закрытым каналам и т.д. Эта тема, по мнению американских журналистов, больше всего интересует их читателей. «В Вашингтоне главный российский дипломат признает свою невиновности во вмешательстве в выборах», - кричит заголовок в издании Politico. В английском варианте это звучит как pleads innocence – словосочетание, используемое обвиняемым в ходе суда. Понятно, что, по мнению американской прессы, Лавров и был на суде – народа Соединенных Штатов.

Если же судить по тексту пресс-конференции Лаврова и акцентам российских журналистов, то создается впечатление, что Москва сделала основной упор на обсуждении вопросов контроля за вооружениями. Прежде всего, на продлении последнего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия предлагает Америке любые варианты продления этого договора уже до конца текущего года, дабы не тянуть до 2021 года, когда его действие истечет.

Тема СНВ, безусловно, гораздо важнее вмешательства России в выборы в США 2016-го года, однако и она не должна являться основной в переговорном процессе. Говорить об уменьшении количества ракет, которые никогда не полетят (ибо если они полетят, это будет конец всего человечества) важно и нужно, но это обсуждение особо не помогает сближению Москвы и Вашингтона. Для преодоления кризиса в двусторонних отношениях, выстраивания доверия и, наконец, осознания теми же американцами реальных выгод от сотрудничества с Россией необходимы соглашения и взаимопонимание не по высоким, а по низким, приземленным темам. Той же Сирии, Украине, Северной Корее и даже Ирану с Китаем. То есть актуальным вопросам международных отношений, где у России и США есть определенные общие интересы.

Собственно, Трамп – как прагматик – готов к такому обсуждению. И у него уже давно есть свой перечень пожеланий. Помощь в денуклеаризации и дипломатическом давлении на КНДР, некоторое сужение стратегического российско-китайского сотрудничества, меры по ограничению влияния Ирана в Сирии и на всем Ближнем Востоке, модус вивенди на Украине. Конечно, далеко не все это Москва готова обсуждать – отчасти из-за неприемлемости условий, отчасти из-за неуверенности в способности Трампа протолкнуть возможные сделки через «демократических крестоносцев» в Конгрессе. Однако дорогу, как известно, осилит идущий. И для того, чтобы по ней идти, нужно не судиться и не ругаться, а просто чаще встречаться и разговаривать.