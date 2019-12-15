К чему приведет конфликт Турции и США и при чем тут С-400 и ядерные бомбы

Политические разногласия между Вашингтоном и Анкарой могут обостриться и привести к серьезным последствиям, особенно если учесть, что Турция может закрыть американские авиабазы на своей территории. А ведь на них хранится в том числе и ядерное вооружение.

Стремление Вашингтона жестко и небескорыстно контролировать каждый шаг своих союзников (будь то строительство газопровода или покупка систем ПВО) закономерно множит конфликтные ситуации на международной площадке. Сегодня суровую проверку на прочность проходят союзнические отношения США и Турции.

Администрация также обязана будет ввести санкции в связи с приобретением Анкарой ЗРС С-400 – в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В перспективе под запретом может оказаться предоставление Турции широкого спектра американских товаров, услуг и технологий оборонного назначения. Ранее Вашингтон уже исключил Анкару из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Американские конгрессмены хотят наказать Анкару за приобретение и развертывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС). Несмотря на возражения администрации президента США Дональда Трампа, комитет по международным делам Сената США одобрил законопроект, предусматривающий санкции против Турции за покупку ЗРС С-400 и военное вторжение в северную Сирию. Законопроект поддерживают и демократы, и республиканцы в обеих палатах Конгресса. В случае одобрения санкций Сенатом американский президент обязан ввести ограничения против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, других лиц и организаций, причастных к военной операции в Сирии.

Дональд Трамп придерживается сдержанной позиции относительно санкций и отмечает правомочность действий Анкары. Действующий президент США напомнил, что Турция хотела закупить американскую систему ПВО "Пэтриот", но администрация Барака Обамы отказала союзникам в приобретении этого вооружения.

Турция обещает ответить на санкции, и не намерена отказываться от С-400, даже если этот законопроект пройдет. Ощущается приближение геополитического шторма.

Месть американского сената

В США считают, что Россия способна использовать системы С-400 на турецкой территории для изучения уязвимости американских истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35. В связи с этим Вашингтон усматривает предательство Анкарой интересов США, и обещает антитурецкие санкции. Для начала, признан геноцид армян.

С четвертой попытки Сенат США одобрил резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян турками в Османской империи в 1915 году.

Представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил: "Резолюция не принесет ничего хорошего отношениям между Турцией и США. Она войдет в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции".

Комментируя возможный ввод санкций, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил: "Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю". И уже второй раз за шесть месяцев предупредил, что Анкара может поднять вопрос лишения США возможности использовать авиабазы "Инджирлик" и "Кюреджик" на турецкой территории.

Высока вероятность реализации подобного проекта, ведь Анкара исключает отказ от российских ЗРС С-400, и намерена завершить развертывание новой системы ПВО к апрелю 2020 года (приобретенные Турцией за 2,5 миллиарда долларов два дивизиона ЗРС С-400 "Триумф" – это серьезный вклад в обороноспособность).

Решительность и бескомпромиссность сторон конфликта обещают дальнейшее ухудшение турецко-американских отношений. Неслучайно крупнейшая американская газета The New York Times выходит с заголовком: "Турция с Россией представляют большую опасность для войск США в Сирии, чем ИГИЛ*".

"Кирдык" от Инджирлик и Кюреджик

Наиболее болезненным ответом Анкары на циничное давление Вашингтона стало бы закрытие американских баз в Турции, которое неизбежно приведет к геополитическим потрясениям в Ближневосточном регионе и за его пределами. Если Анкара действительно закроет для военно-воздушных сил США авиабазы Инджирлик и Кюреджик, прежде всего, возникнет необходимость эвакуировать полсотни американских ядерных авиабомб В-61. Пентагон полностью контролирует это оружие (на базе Инджирлик) и 12-значные коды его использования со времен холодной войны. Вывоз авиабомб В-61 с турецкой территории связан с рядом технологических трудностей, и будет означать фактическое завершение альянса между Вашингтоном и Анкарой. The New York Times отмечает, в нестабильной ситуации бомбы В-61 могут оказаться "заложниками" президента Эрдогана.

Инджирлик – самая крупная турецко-американская база на Ближнем Востоке, имеет огромное значение для военных операций США в Ираке и Сирии. Здесь, в южной провинции Адана находятся штабы, арсеналы, радионавигационное оборудование, и постоянно несут боевое дежурство самолеты тактической авиации ВВС США. Взлетно-посадочная полоса длиной более 3 тысячи метров позволяет принимать стратегические бомбардировщики.

На базе Кюреджик (юго-восток Турции, провинция Малатья) находится часть системы противоракетной обороны НАТО в Европе – радар раннего обнаружения ракетного удара, который обслуживается специалистами Пентагона. В Турции расположены десятки американских военных объектов, которые могут пострадать по «принципу домино».

Так, в Анкаре размещены штабы объединенной американской военной миссии и авиационной группы. Всего в Турции находятся около 2 700 американских военнослужащих, которых тоже придется куда-то перебрасывать. Сложнейшие военно-политические и прикладные технологические проблемы Вашингтону практически гарантированы.

Греция уже выразила готовность разместить на своей территории американские военные базы в случае, если они вынужденно покинут территорию Турции. Однако создать новую инфраструктуру для размещения большого количества военнослужащих и объектов Пентагона будет непросто, небыстро и недешево. К примеру, американская военная база в Суде на греческом острове Крит имеет узкую специализацию, является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в Средиземноморье. Причем база в Суде и основная, материковая территория Греции находятся на удалении в одну тысячу километров к западу от базы Инджирлик, и это неудобство операционного пространства компенсировать невозможно.

А вот найти альтернативу американским истребителям пятого поколения проще. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря заявил, что Россия может предоставить альтернативу F-35, если США откажутся их продавать. После приобретения ЗРС С-400 военно-политическое руководство Турции изучает возможности российских многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++ и Су-57 пятого поколения.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.