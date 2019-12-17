Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю

На днях инвестиционная группа Principles of Responsible Investing (PRI), куда входят инвестиционные компании с совокупным пакетом ценных бумаг в 86 триллионов долларов, озвучила доклад, из которого следует, что человечество уже в двух шагах от бескарбонового будущего, но есть пара нюансов, пишет автор РИА Новости.

PRI, отметим, это не просто союз инвесторов. Это объединение, которое Организация Объединенных Наций регулярно использует для проведения тех или иных исследований, а результаты изысканий озвучиваются с главной трибуны ООН.

В докладе говорится, что на фоне изменений климата, растущего общественного внимания к данной проблеме и стремительно дешевеющих экологически чистых источников энергии компании, выбрасывающие в атмосферу наибольшее количество парниковых газов, не смогут вести свой бизнес как прежде. В категорию "убийц экологии" попал целый ряд направлений промышленности. Привычно отмечены предприятия, занятые добычей и переработкой углеводородного топлива, а компанию им составили крупные сельскохозяйственные холдинги и автоконцерны.

Аграрии виноваты в том, что выращивают скот, чье мировое поголовье только в сегменте "крупный рогатый" превышает полтора миллиарда голов. Ничего не подозревающие буренки создают естественными выхлопами 18 процентов всех парниковых газов — больше, чем все самолеты, автомобили и прочий транспорт вместе взятые. При производстве всех типов сельскохозяйственных удобрений, разведении скота, забое, обработке и последующей транспортировке мясных продуктов генерируется еще девять процентов двуокиси углерода. Но и это не все. По мнению специалистов из Food and Agricultural Organization, рогатое поголовье производит порядка сотни других газов, включая треть мирового метана, нагревающего атмосферу в двадцать раз быстрее двуокиси углерода, и две трети суммарного объема аммиака.

Не меньше виноваты и производители автотранспорта. Для производства машин массово используются уголь, нефть и газ как в качестве источников энергии, так и продуктов их переработки. При этом, как свидетельствует западная статистика, каждый сожженный вашей машиной литр бензина — это около трех килограммов различных парниковых газов, попавших в атмосферу. В результате добычи каждого литра нефти, ее переработки и последующего превращения в бензин или дизель выбрасывается еще два килограмма. Только в Соединенных Штатах, стране с наибольшим количеством автомобилей на душу населения, все виды транспорта отвечают за треть всех выбросов.

Свою ложку дегтя добавляет и добывающая промышленность. В той же Америке, как первой экономике мира, на долю различных видов ископаемого топлива приходится следующее количество выбросов: уголь — 24%, природный газ — 31%, нефтепродукты — 45%. Последний пункт не случаен: Штаты активно добывают так называемую трудноизвлекаемую нефть из битуминозных песков и малопроницаемых пластов, от чего затраты энергии растут в геометрической прогрессии.

Так вот. По мнению борцов за экологию и условное детство Греты Тунберг, человечество должно еще вчера было отказаться от массовой добычи углеводородов, резко уменьшить общее поголовье скота и в разы сократить производство автомобилей с ДВС. Взамен семи миллиардам человек, немалая часть которых живет в местах с не самым благоприятным климатом либо ужинает не каждый вечер, предлагается перейти на овощную диету, биотопливо на основе спирта и электрокары.

В конце своего доклада PRI озвучивает убийственный для транснационального бизнеса прогноз: если мировые правительства продолжат закручивать зеленые гайки, капитализация компаний из указанных отраслей производства уже к 2025 году может рухнуть на 2,3 триллиона долларов; предприятия угольного сектора потеряют порядка 44% своей стоимости, а их нефтегазовые коллеги — 31%.

И тут встает вопрос: кто будет закрывать растущую пропасть потребления, потому как спрос на углеводородное топливо стабильно растет и достигнет исторического максимума в районе 2028-2030 годов?

Предсказать последствия нынешнего зеленого курса несложно: массовое банкротство профильных компаний, сокращение рабочих мест, рост цен на энергоносители и всевозможные категории товаров — от фарша до моторных масел.

Теперь учтем фон: на этой неделе на 25-й Конференции ООН об изменении климата в Мадриде Генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш заявил, что человечество подошло к критической черте. Все прогрессивные страны, по мнению генсека, должны либо твердо встать на путь отказа от ископаемого топлива (в первую очередь угля) и ежегодно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, либо принять на себя всю полноту ответственности за убийство планеты. Параллельно бушует Человек года по версии Time Грета Тунберг, требующая от Канады и Норвегии свернуть добычу нефти и газа (возможно, к некоторому ужасу тех, кто еще вчера просто хотел убрать с рынка энергоносителей угольщиков и потирал руки в предвкушении передела мирового рынка ресурсов).

Доклад PRI — это запоздалая реакция мирового бизнеса на изменение глобальной конъюнктуры энергетики. Как показала практика, охота на ведьм — занятие весьма увлекательное. И те, кого на это дело подрядили за хорошие деньги под гарантии полной безнаказанности, быстро входят во вкус и продолжают травлю даже после того, как первоначально назначенные враги отправлены на свалку истории. А потому нас ждет дальнейшее противостояние защитников детства и крупного бизнеса. Однажды выпущенного джинна очень сложно загнать обратно в лампу.