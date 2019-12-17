Борьба Германии за суверенитет и дело Huawei. Выстоит ли Меркель?

Американцы под предлогом угрозы национальной безопасности требуют от Берлина не допускать китайцев к проекту по созданию в Германии беспроводной сети пятого поколения, пишет колумнист Ирина Алкснис.

Посол Китая в ФРГ выступил на промышленном саммите газеты Handelsblatt и среди прочего заявил о неизбежности жесткой реакции его страны, если Берлин примет решение по ограничению работы корпорации Huawei на германском рынке.

"Китайское правительство не будет бездействовать", — сказал Ву Кен и прозрачно намекнул, что ответные запретительные меры могут затронуть автомобилестроение. Аргумент чрезвычайно весом, поскольку из 28 миллионов машин, проданных в прошлом году в Китае, на немецкие приходится аж четверть.

Впрочем, вряд ли кому-то из промышленников ФРГ нужно объяснять, что их стране не стоит стрелять себе в ногу, выполняя требования США по ограничению деятельности Huawei. Заявление посла — скорее напоминание о том, что вопрос о судьбе китайской компании в Европе находится в решающей стадии.

Речь, разумеется, о создании в Германии беспроводной сети пятого поколения. Американцы под предлогом угрозы национальной безопасности требуют от Берлина не допускать китайцев к проекту.

Правительство страны, включая лично Ангелу Меркель, пошло наперекор Вашингтону и неоднократно выражало поддержку Huawei. Макрон, кстати, присоединился к немецкой коллеге. А буквально пару дней назад один из трех ведущих мобильных операторов ФРГ (Telefónica) сообщил, что планирует использовать китайское оборудование для сети 5G.

Однако другие операторы связи, в частности Deutsche Telekom, пока медлят.

Причина в дикой политической шумихе и законопроекте, разработанном в недрах правящей коалиции с целью запретить Huawei участвовать в развертывании 5G в стране. Агентство деловой информации Bloomberg отмечает, что Меркель подвергается жесточайшему давлению части однопартийцев и даже сталкивается с угрозой "восстания" внутри коалиции.

Теперь остается только наблюдать и делать ставки, выдержит ли этот прессинг та часть германских элит, что, похоже, твердо нацелилась на избавление от полуоккупационной зависимости от США и восстановление национального суверенитета во всей его полноте. Причем если еще каких-то пять лет назад повсеместно доминировало мнение, что шансов у Берлина практически нет, то ныне ситуация изменилась кардинально.

За последние годы ФРГ действительно прошла огромный путь, с каждым разом все более демонстративно бросая вызов Штатам. Противостояние по поводу Huawei — в том же ряду, что отказ слушаться указаний из-за океана по поводу "Северного потока-2" и отношений с Ираном.

Без сомнения, огромную (а может быть, даже решающую) роль в том, что Германия смогла сделать это, играет мощная индустрия страны и, как следствие, политически очень влиятельные промышленные элиты. Когда стало очевидным, что США ради спасения собственной экономики намерены утопить европейскую, выяснилось, что немецкие промышленные магнаты достаточно стойки и зубасты, чтобы упереться для недопущения такого развития событий.

Так что совсем не зря китайский посол выступал перед акулами германской индустрии. Как и в случае с российским трубопроводным газом, жизненно необходимым для конкурентоспособности немецкой промышленности, те точно осознают, насколько дорого обойдется стране — и им лично — государственная слабость в данном вопросе.

Любопытно, что те же факторы сильной индустрии и влиятельных промышленных элит никак не помогают Японии, неизменно послушной заокеанскому сюзерену. Впрочем, это тоже вполне объяснимо.

Германия любые аргументы про угрозы национальной безопасности может делить на десять. Берлин уже почти открыто смеется над соответствующей риторикой Вашингтона. Несколько недель назад министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в ответ на очередные алармистские возгласы о Huawei напомнил про шпионский скандал с прослушкой американским Агентством национальной безопасности германских граждан, включая канцлера ФРГ Меркель. Сравнение американских спецслужб с китайской корпорацией (и, как следствие, американской и китайской государственно-политических систем) вызвало прямо-таки истерику посла США в Берлине.

Япония подобного просто не может себе позволить, поскольку в силу крайне сложной военно-политической ситуации и исторического бэкграунда в регионе на самом деле нуждается в силовом прикрытии американцев.

Что же касается вопроса, выдержат ли национально ориентированные немецкие элиты и правительство Ангелы Меркель давление США и своих проамерикански настроенных коллег, не отступят ли от занятой позиции по Huawei, то по большому счету у них просто нет иного выхода, кроме как устоять.

Германия зашла уже слишком далеко по пути восстановления суверенитета. Столь масштабная уступка США в ущерб собственным интересам будет означать неприемлемо большие потери — не только экономические, но и геополитические.

А значит, у страны только один путь. Вперед.

Источник: РИА Новости