Сокращение добычи нефти: самый трудный год – впереди

Недавно страны ОПЕК+ вновь договорились сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день. С одной стороны, хорошо, что все стороны пришли к компромиссу и стабилизировали ситуацию на рынке. С другой стороны, эта ситуация у кого-то может уже и вызвать вопросы: да, объемы нового сокращения не так уж и велики (для России это менее одного процента всей добычи), но это уже не первые ограничения. Что дальше? Неужели страны ОПЕК+ так и будут постоянно сокращать свое производство в пользу прочих стран и компаний?
В нефтяной сфере, а особенно в текущей конфигурации мировой "нефтянки", точный ответ на вопрос "что дальше?" дать практически невозможно. Тем не менее есть определенные основания предполагать, что наступающий год будет непростым, но переломным для отрасли в том смысле, что уже в 2021-м ситуация улучшится. Но при этом в 2020 году ограничения в рамках договоренностей ОПЕК+ нужно будет сохранять (сейчас договоренности продлены, с увеличением объемов сокращений, по первый квартал 2019-го), а может быть, и несколько усиливать. Что указывает на такое развитие событий?
Предложение же тоже растет, и время от времени быстрее спроса, отчего и появились ограничения ОПЕК, а позже ОПЕК+. В цифрах есть некоторая условность: например, они зависят от того, как учитывать легкие фракции, использовать ли тонны или баррели (так как нефть разная и плотность разная), да и статистика разных источников подчас отличается на сотни тысяч баррелей. Тем не менее общая картина такова.
А теперь посмотрим на относительно краткосрочный прогноз (на 2020-й) по приросту добычи, который на днях опубликовала компания Rystad Energy. Эта аналитическая структура предсказывает рекордный (за десятилетия!) прирост добычи стран "не-ОПЕК": за год на дополнительные 2,2 миллиона баррелей в день. Из чего состоят данные объемы: это американская добыча (1,2 миллиона), преимущественно сланцевая, а также офшорная (морская) добыча, в первую очередь в Бразилии и Норвегии. В меньшей степени рост покажет Канада, а также "восходящая звезда" морской нефтедобычи — Гайана. На эту небольшую страну, кстати, пора обращать внимание: здесь планируется добывать 750 тысяч баррелей в день к 2025 году.
Таким образом, в этой конфигурации мы уже видим избыток, который будет давить на цены. Здесь, правда, следует сделать одну оговорку. На фоне снижения числа работающих буровых установок в США очень вероятно, что прогноз по американскому "сланцу" выглядит слишком оптимистичным. В предыдущем материале на нефтяную тему, тремя месяцами ранее, мы писали, что число буровых снизилось за год на 20 процентов, до 712 с 885. Тогда это уже могло показаться "дном". Но с тех пор снижение увеличилось — сегодня работают 667 буровых. Возможно, настоящее "дно" все же проявилось сейчас, так как пока падение приостановилось — в последнюю неделю был даже прирост на четыре буровых. Но это не точно.
Так или иначе, последний прогноз другой консалтинговой структуры, IHS Markit, в котором ожидается прирост сланцевой нефти только в 440 тысяч баррелей, выглядит более реальным.
В таком случае (если добыча в США составит, скажем, около 500 тысяч), глобальный прирост предложения снизится до 1,5 миллиона, что с учетом прироста спроса (один миллион баррелей) даст нам избыток предложения всего на 500 тысяч. Это, кстати, и соответствует цифре последнего сокращения в рамках ОПЕК+ (за скобками оставляем тот факт, что некоторые страны перевыполняли планы по сокращению, возможно, они сохранят это перевыполнение и в условиях новых ограничений).
Но главное — что дальше, после 2020 года?
Со сланцевой нефтью делать предсказания сложно. Та же IHS прогнозирует практически отсутствие роста в 2021-м с медленным последующим восстановлением. Rystad Energy в целом более оптимистична — по ее мнению, даже при 45(!) долларах за баррель марки WTI сланцевая добыча только прекратит рост, но не будет снижаться. В любом случае, падения сланцевой добычи никто не ждет, но главное - объем сланцевой добычи, хоть и с небольшим лагом, является функцией цен на нефть, которые, в свою очередь, зависят от массы факторов.
Важно отметить, что офшорная добыча составляет уже почти треть (27 миллионов) от всего производства нефти. Более того, именно на нее приходится и основной прирост предложения, так как основные сухопутные месторождения выработаны, а новые инвестиции на земле скорее компенсируют падение на старых участках (за исключением разве что ближневосточной добычи, но она сдерживается сделкой ОПЕК+). В этом контексте интересно то, что уже в 2020 году, по прогнозам еще одной аналитической компании, Sanford Bernstein, морская добыча пройдет пик добычи, а в 2021-м начнет снижаться.
Итого: у нас есть 95 миллионов ежегодной мировой добычи. И один миллион в среднем ежегодно прироста спроса. В следующем году предложение вырастет на 1,5-2 миллиона. Оставшиеся 500 тысяч баррелей или чуть больше уже скомпенсировала ОПЕК+.
Это не означает, что после 2020-го цены начнут расти. Дальше, конечно, как всегда, неизвестность — это и объемы роста спроса (а тут и возможный кризис, который может обнулить прирост спроса, и потихоньку, но давящие электромобили), и постепенное снятие ограничений ОПЕК+, да и "сланец" воспрянет, если цены вырастут свыше, скажем, до 75 долларов за баррель. Уже сейчас запускаются и новые проекты по морской добыче. А наиболее радикальные адепты "энергоперехода" ожидают пик спроса на нефть уже в 2030 году, если не раньше.
Не будет преувеличением сказать, что текущая конфигурация, когда цены находятся уровне 55-75 долларов, а ОПЕК+ будет балансировать сланцевую добычу и прочие факторы, то увеличивая, а то уменьшая свою долю на рынке, может продолжаться и десятилетия. Но несколько нервирующая ситуация, когда для поддержания цен странам ОПЕК+ нужно все время наращивать сокращения, можно надеяться, исчезнет.
Источник: РИА Новости