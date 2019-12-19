11:03 19 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Президент США Дональд Трамп

Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше

REUTERS / Leah Millis
Колумнисты
Получить короткую ссылку
13 0 0

Самое главное и парадоксальное последствие всей операции по организации импичмента заключается в том, что его организаторы поработали в интересах Российской Федерации, причем сделали это невероятно эффективным образом, пишет колумнист Иван Данилов.

Марафонские дебаты об импичменте Дональда Трампа длились в Конгрессе США более 6,5 часа и завершились голосованием, которое сторонники отстранения президента от должности выиграли с разгромным счетом — 230:197.

Независимо от того, чем закончится второй и финальный акт трагикомедийной истории импичмента, уже сейчас понятно, что действия организаторов этой "попытки государственного переворота" (именно так назвал процедуру собственного отстранения от должности сам Трамп) будут иметь далеко идущие последствия.

© Sputnik / Ирина Калашникова
День, который войдет в историю: в США утвердили импичмент Трампа
О некоторых из этих последствий говорили конгрессмены во время вчерашних дебатов, а о других, и гораздо более серьезных, могут говорить только внешние наблюдатели, которые не связаны узами корпоративной или идеологической солидарности с американскими коллегами. Самое главное и парадоксальное последствие всей операции по организации импичмента заключается в том, что его организаторы поработали в интересах Российской Федерации, причем сделали это невероятно эффективным образом.

Если брать всю историю с импичментом, начиная от "расследования сговора Трампа с Россией" во время избирательной кампании и заканчивая обвинениями в адрес Трампа из-за его телефонных разговоров с Зеленским, то нельзя не заметить, что желание Демократической партии снять президента любой ценой, обернулось дискредитацией двух ключевых нарративов американской внутренней пропаганды.

Города мира. Вашингтон
© Sputnik / Наталья Селиверстова
США не нашли доказательств сговора Дональда Трампа и России
Если бы демократы не пытались вылепить на ровном месте из Трампа эдакого "миллиардера-агента КГБ", то никакие усилия России в американском инфополе никогда не смогли бы привести к столь серьезному росту дружелюбного отношения к нашей стране среди республиканцев и среди американских военных.

Этот феномен стал до такой степени распространенным, что даже Радио Свобода и Пентагон начали бить тревогу: "Голос Америки" — орган американской пропаганды, который трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране, сообщал две недели назад, что: "В то время как большинство американцев по-прежнему считают Москву ключевым противником США, новые опросы показывают, что точка зрения меняется, особенно среди семей военных. Второе ежегодное "Исследование национальной обороны им. Рейгана", завершенное в конце октября, выявило, что почти половина опрошенных домохозяйств, связанных с вооруженными силами, то есть 46%, заявили, что считают Россию союзником. В целом, опрос показал, что 28% американцев считают Россию союзником по сравнению с 19% в предыдущем году".

Это не результат какого-то прорыва российской пропаганды за последний год, а скорее результат именно попыток импичмента: после того как спецпрокурор Мюллер представил свой доклад о сговоре Трампа и России, часть американских военных, вероятно, пришла к выводу, что у них и у россиян есть общий враг — то самое американское глубинное государство, которое отправляет американский военных в геополитические авантюры по всему миру и которое хотело бы добиться настоящей войны с Россией. Ничто так не сближает, как наличие общего принципиального оппонента.

Второй жертвой импичмента уже становится нарратив о том, что Украина — это бастион молодой европейской демократии, которую любой ценой нужно защищать от Северного Мордора (то есть от нас с вами). Импичмент привлек внимание американцев к тому, что на самом деле лидеры "молодой украинской демократии" занимаются коррупционными схемами с высокопоставленными членами администрации Обамы, и происходит невероятное — сверхпопулярный консервативный инфлюнсер и ведущий прайм-тайм политического шоу с миллионной аудиторией Такер Карлсон говорит о том, что в конфликте между Россией и Украиной надо становиться на сторону России.

Во время вчерашних дебатов по импичменту десятки миллионов американцев могли в прямом эфире послушать и посмотреть на выступление конгрессмена Луи Гомета (известного экс-судьи и экс-прокурора), который изложил все известные республиканской партии коррупционные эпизоды, в которых на Украине оказалась замешана администрация Барака Обамы.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Evan Vucci
"Вот на что мы способны": Украина губит Трампа
Это, напомним, была Палата представителей, а впереди Сенат. В Сенате во время дебатов по импичменту обязательно произойдет то же самое. Показательно, что когда конгрессмена Гомета обвинили в том, что он распространяет "российскую пропаганду", то он в самом прямом смысле накричал на своих оппонентов, чем, вероятно вызвал бурный восторг протрамповской аудитории. Обвинение в "работе на Россию" и "распространении кремлевской пропаганды" перестало быть универсальным кляпом для затыкания рта и аргументом-козырем, который выигрывал любую дискуссию. Сейчас на тех, кто продолжает его использовать, — уже гневно кричат, а скоро над ними начнут смеяться.

Еще одним важным последствием попытки импичмента является смерть мифа о том, что медиа в целом, особенно американские, являются всесильными — и что тот, кто контролирует ведущие издания cтраны, может без ограничений промывать мозги избирателям, особенно если использовать самые передовые методы пропаганды и социального давления. Наиболее популярная теория политической и социальной пропаганды (и нужно признать, что в ней есть рациональное зерно) заключается в том, что если обществу постоянно предъявлять какие-то примеры и идеалы поведения (с использованием рекламы, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса), а также стыдить его за отклонения от этого идеала (например, обвинениями в расизме, работе на Кремль или ненависти к экологии планеты), то с этим обществом можно делать вообще что угодно.

Такая схема в принципе работает, и работает эффективно: рядовой американец из 1970-х годов в ужасе бы отшатнулся от современного американского общества, в котором права различных меньшинств уже давно превратились в их диктатуру. Более того, эта же схема, только в чуть более утонченном варианте, сыграла важную роль в идеологической и пропагандистской победе над СССР, которая увенчалась предательством элит и тем, что Владимир Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

Но вот сейчас этот подход напоролся на ограничение, которое заключается в том, что если достаточно большой сегмент общества демонизировать, обесценивать, унижать, а также требовать от него платить и каяться, то в какой-то момент этот сегмент просто говорит "ну и ладно", и начинает действовать в своих интересах, полностью освободившись от психологического контроля над собой.

Сначала машина американской пропаганды (и ее российские щупальца в лице СМИ-иноагентов и российских лидеров мнений, которые выполняли функцию иноагентов) натолкнулась на эту проблему в России. В какой-то момент общество охватило безразличие к мнению и критике со стороны "держателей контрольного пакета демократии и носителей истины в последней инстанции" из вашингтонских, рижских, пражских и некоторых московских редакций. Потом это безразличие сменилось веселым азартом по принципу "если им не нравится, значит, мы все делаем правильно".

Провал на российском направлении наших оппонентов ничему не научил, и теперь они столкнулись с аналогичной проблемой у себя на родине: после того как в течении целого года из каждого утюга на сторонников Трампа и самого Трампа сыпались обвинения в расизме, предательстве, мизогинии, работе на Кремль и просто дурости, реакция получилась обратной ожидаемой. Как сообщает уважаемый центр исследования общественного мнения Gallup, "с момента начала импичмента рейтинг Трампа вырос на 6%"

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Американские ученые раскрыли страшное оружие России
Телевизор в данном случае проиграл не холодильнику, а элементарному самоуважению той части Америки, которая все еще отказывается посыпать себя пеплом и ползти на кладбище из-за того, что она белая, любит есть мясо и не очень любит политкорректность. Более того: за последние несколько месяцев, как отмечает агрегатор политических опросов Real Clear Politics, большинство американцев стало выступать против импичмента.

Великая машина политической пропаганды американского "глубинного государства" перестала работать.

Впрочем, самое главное последствие — это полный и окончательный слом американской институциональной системы поиска политических компромиссов. В прошлом, несмотря за эпизодические исключения из этого правила, электорат обеих партий мог ожидать, что, несмотря на все политические разногласия, демократы и республиканцы будут вести политические конфликты в соответствии с правилами, заложенными еще основателями США: никаких личных вендетт, никакого использования силовиков для давления или шпионажа за оппонентами, никакого преследования семей оппонентов, никаких попыток посадить оппонентов за их политическую позицию. И вообще борьба за трибуне Сената или Конгресса никогда не мешала личной дружбе в свободное от работы время.

В этом смысле американская политика напоминала профессиональный американский хоккей: драки и кровь на льду, дружба и уважение — за его пределами. Эта система теперь полностью сломана, сторонники обеих партий мечтают о физической ликвидации оппонентов, которых они не просто не считают друзьями или согражданами, а уже считают в буквальном смысле "нелюдями". Намеки Трампа на возможность гражданской войны и мечты демократов посадить Трампа на электрический стул, а его семью и сторонников за решетку — это как раз признаки тотальной дегуманизации, которая никогда не заканчивается хорошо.

Один из конгрессменов-республиканцев вчера сравнил импичмент с судом Понтия Пилата, а Трампа — фактически с Христом, но это явно неправильная метафора.

Для США сейчас в гораздо больше степени подходят другие библейские слова, а именно "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".

Источник: РИА Новости

Теги:
политика, Россия, США, импичмент, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девочка в детском саду
Яркие краски, тепло и уют: как выглядят мобильные и модульные детсады
Испытания уникального российского самоходного комплекса
Сто двадцать выстрелов в минуту: в России испытали уникальную самоходку
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться