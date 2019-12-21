Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию

Не стоит считать, что сепаратизм в канадских нефтяных регионах — это некое маргинальное явление. На самом деле проблема куда более остра, чем может показаться на первый взгляд, считает автор РИА Новости.

До недавнего времени повальная мода на все экологичное и неуемное стремление некоторых политиков продвигать "зеленую экономику" за счет повышения налогового бремени приводили лишь к экономическим проблемам и массовым беспорядкам. Ну, вроде французского движения "желтых жилетов" или массовых фермерских "митингов на тракторах" в Германии и Голландии. Сейчас "зеленое безумие" начинает угрожать территориальной целостности наших западных партнеров. Например, канадский филиал авторитетного информационного агентства Bloomberg сообщает о том, что в Канаде серьезно активизировалось движение сепаратистов, требующих отделения от страны главных нефтяных регионов, пишет автор РИА Новости.

"Нефтяная столица Канады получает своих сепаратистов. Уже не только жители Квебека иногда представляют себе, что отрываются от Канады. С тех пор как либеральный Джастин Трюдо был переизбран на пост премьер-министра Канады в октябре, небольшая, но громкая группа в богатой нефтью провинции Альберта работает над тем, чтобы мобилизовать поддержку жителями идеи выхода из состава страны. Сепаратисты жалуются, что "климатический крестоносец" Трюдо работает над тем, чтобы нанести ущерб нефтяному сектору, и что провинция отправляет слишком много налогов в Оттаву, получая слишком мало взамен", — рассказывает BNN Bloomberg.

Не стоит считать, что сепаратизм в канадских нефтяных регионах — это некое маргинальное явление. На самом деле проблема куда более остра, чем может показаться на первый взгляд. По опросу известной компании по исследованию общественного мнения Ipsos, в Альберте (главном нефтяном регионе страны) число респондентов, которые положительно ответили на вопрос "Считаете ли вы, что вашему региону было бы лучше, если бы он отделился от Канады", составило уже 33%. Важной является и динамика роста сторонников сепаратизма: всего за один год их количество увеличилось на восемь процентов, и если ситуация будет развиваться в том же направлении и с той же скоростью, то уже через пару лет есть риск возникновения сепаратистского большинства. В соседней провинции Саскачеван тот же опрос указывает на наличие 27% сторонников позитивного восприятия отделения от страны.

Для сравнения: в известной своими сепаратистскими настроениями, попытками отделиться и даже (в прошлом) террористическими актами с политическим подтекстом франкоговорящей провинции Квебек сторонников отделения — 26%.

У сепаратистского движения в Канаде есть очень четкая идентичность, и эта идентичность не этническая, а культурно-идеологическая. В стране, которой руководит премьер-министр, известный своей любовью к различным меньшинствам, политике открытых дверей в смысле миграции и готовностью любыми способами душить традиционные ценности вместе с традиционными секторами канадской экономики (такими как добыча нефти, газа и золота), любителям канадского варианта "ковбойской свободы" живется крайне неуютно. Более того: им обидно, что на налоги с их нефти живут мигранты и те самые жители богатых прибрежных городов, которые, с одной стороны, голосуют за Трюдо, а с другой — при каждой возможности унижают жителей нефтяных регионов. Последних канадские СМИ часто изображают расистами и дикарями, которые только и занимаются тем, что убивают природу и усиливают климатический кризис на планете. Согласно тому же опросу Ipsos, 59% респондентов согласны с утверждением "Канада сейчас разобщена сильнее, чем когда-либо".

Британский журнал The Economist, озабоченный ростом сепаратизма в одной из ключевых (и с формальной точки зрения благополучных) стран коллективного Запада, буквально пару недель назад отправил своего журналиста в Эдмонтон, столицу провинции Альберта. Журналист побывал на собрании сторонников отделения от Канады и почувствовал специфическую атмосферу той аудитории, которая приходит на выступления лидера сепаратистов Питера Даунинга:

"На бейсболках, выставленных на продажу, были нанесены такие лозунги, как "Сделай Альберту снова великой", "Запад хочет" (в смысле "западные провинции Канады хотят отделиться". — Прим. авт.) и "Wexit" (комбинация слов West и exit, по аналогии с Brexit. — Прим. авт.). На сцене, стоя перед перевернутым канадским флагом, висящим между хоккейными клюшками, Питер Даунинг рассказывал об обидах, которые привлекли к нему аудиторию: отмена планов строительства нефтепроводов, субсидии, выплачиваемые остальной части Канады, и снобизм в отношении Альберты со стороны центральных канадских провинций. Премьер-министр страны Джастин Трюдо получит то, что он заслуживает, пообещал мистер Даунинг. Кто-то в задних рядах пробормотал (далее мы не цитируем, ибо призывы к нехорошему)".

Независимо от того, чем завершится борьба за независимость Альберты и Саскачевана от Канады (сепаратисты сейчас пытаются зарегистрировать партию и бороться за отделение в политическом поле), уже сейчас можно делать предположения о том, кто будет виноват в развале канадской государственности или, по крайней мере, в попытке подорвать территориальную целостность Страны кленового листа.

Кандидатов на должность эпицентра вселенского зла и источника всех проблем традиционно два: это Дональд Трамп и Россия. Не зря на бейсболках сепаратистов лозунг "Сделаем Альберту великой снова". Это очевидная отсылка к главному предвыборному слогану президента США, пришедшего к власти на волне аналогичного ресентимента американских консерваторов и провинциалов, уставших от презрения со стороны "либеральных умников" из больших прибрежных городов. С другой стороны, премьер Трюдо, то есть главный реальный виновник внутреннего разлома канадского народа, еще в апреле этого года был крайне обеспокоен перспективой российского вмешательства в выборы.

А уж если сепаратистское движение станет настоящим Wexit (по аналогии с Brexit), то обвинения в адрес России, которую многие на Западе считают виноватой в выходе Великобритании из Евросоюза, будут напрашиваться сами собой.

Оправдываться — бессмысленно, и если официальная Оттава действительно начнет предъявлять обвинения в адрес России, то нужно просто наслаждаться имиджем страны, на которую с надеждой смотрят любители свободы со всего мира. А еще нельзя не заметить, что у истории поразительное чувство юмора. Канадские власти всегда поддерживали сепаратистские движения внутри СССР и внутри России, но теперь им самим предстоит столкнуться с проблемой сепаратизма, которую создали себе сами. Скорее они вдохновятся опытом своих украинских подопечных и инициируют сначала политические преследования сторонников отделения нефтяных провинций, а в крайнем случае — организуют там какой-нибудь канадский аналог так называемой АТО. Обвинения в адрес Трампа, России или "диких расистов-нефтяников" никак не решат проблемы сепаратизма, но рассчитывать на рациональный подход со стороны правительства Трюдо сейчас не приходится.