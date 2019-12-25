Успеет ли "Газпром" спасти Германию

Колумнист Сергей Савчук рассуждает о том, насколько реальны планы перепрофилирования энергетики Германии на сугубо "зеленые" рельсы и не зря ли специалисты внутри страны полны скепсиса.

Широкие массы российских аналитиков продолжает лихорадить на тему подписания нового транзитного соглашения по газу с Украиной. Уникальный случай — по обе стороны российско-украинской границы записные патриоты изыскивают очередные причины и цифры проигрыша именно своей страны.

Между тем западную Европу, твердо вставшую на путь борьбы за экологию и отказа от ископаемых видов топлива, лихорадит от других новостей.

На недавнем заседании правительства Германии принято решение окончательно отказаться от любых планов по возвращению к атомной энергетике. Этот шаг тут же раскритиковали экономисты, уверенные, что без мирного атома европейский локомотив начнет буксовать и замедляться.

Если про отношения Берлина с природным газом мы знаем почти все, то тема атомной энергетики лидера европейской экономики незаслуженно находится в тени. Попробуем разобраться, насколько реальны планы перепрофилирования энергетики Германии на сугубо "зеленые" рельсы и не зря ли специалисты внутри страны полны скепсиса.

Начнем с базовых данных. Германия занимает шестое место в мире по уровню потребления энергии. Это логично: страна обладает внушительным арсеналом производственных мощностей, чья специализация варьируется от автомобилестроения до производства сверхмощных турбин и авиалайнеров. Естественно, столь сложная и развитая индустрия потребляет громадное количество энергии и ресурсов. Для простоты оставим за скобками климатические особенности и теплогенерацию и поговорим только об электроэнергии.

По данным Министерства экономики, энергию страна получает из следующих энергоносителей и источников:

— уголь (всех типов): 36,6 процента;

— ВИЭ — 33,3 процента;

— газ — 13,2 процента;

— атом — 11,7 процента;

— прочее.

За последние годы Германия сильно "позеленела": с 2000-го доля ВИЭ выросла с шести процентов до трети, и немцы верят, что смогут к 2025 году довести этот показатель до сорока пяти процентов.

При этом за полотном сухих цифр не видна историческая динамика, которая смешивает все карты и бравурные доклады. Начиная с 1990-го собственная энергогенерация в Германии уменьшилась почти на сорок процентов и по результатам 2018 года составляет 1 300 тераватт-час (или 112 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте). Как пишут немецкие источники, две трети потерь генерации приходятся именно на сектор атомной энергетики, куда, конечно же, добавляется и планомерное сворачивание добычи и использования угля.

Парадоксально, но при снижении производства потребление энергии в Германии стабильно растет. Если сравнивать с тем же 1990-м, немцы стали "кушать" на четырнадцать процентов больше (или на 600 тераватт-час) электричества.

Несложно подсчитать, что суммарное потребление Германии превышает три тысячи тераватт-час в год. И здесь возникает логичный вопрос: а как же страна умудряется закрывать все свои потребности, если производит лишь половину требуемого?

Очень просто. Германия чрезвычайно сильно зависит от импорта энергоносителей. Она занимает второе место в мире, уступая лишь тотально зависимой Японии, по объемам закупок природного газа. По результатам 2018-го Берлин купил на мировых рынках 102,5 миллиарда кубометров голубого топлива, то есть условно выбрал мощность сразу двух "Северных потоков". Не обошлось и без закупок угля: его импорт обошелся Берлину в 5,7 миллиарда долларов, и это седьмая строчка в мировом рейтинге импортеров.

Что касается отказа от ядерных технологий, то не стоит думать, что данный тренд возник в Германии вчера под давлением несовершеннолетних активистов. Принципиальное решение было принято еще в 2002 году, когда страной управлял Герхард Шредер. На тот момент в ФРГ действовали 19 реакторов, и совсем не старые. Большинство из них вводилось в строй в конце 70-х — начале 80-х прошлого столетия.

Кстати, забавный факт: в городе Грайфсвальд, куда сегодня так стремятся трубоукладчики "Северного потока-2", в свое время находилась атомная электростанция аж с пятью энергоблоками и советскими реакторами типа ВВЭР. Все они были остановлены в 1990 году по требованию западногерманских властей, которые перекраивали экономику недавно объединившейся страны.

Отказ от атомной генерации, повторимся, в Германии начался на рубеже конца "нулевых". За последние десять лет были остановлены и выведены из эксплуатации восемь из (тогда рабочих) семнадцати реакторов. Дополнительное ускорение и уверенность в правильности выбранного курса добавила авария на японской Фукусиме. В настоящий момент в строю все еще находятся семь АЭС, разделить которые можно по планируемым срокам их остановки.

Первая очередь — вывод до 31.12.2019:

— АЭС Philippsburg.

Вторая очередь — вывод до 31.12.2021:

— АЭС Grohnde,

— АЭС Gundremmingen,

— АЭС Brokdorf.

И третья очередь — до 31.12.2022:

— АЭС Neckarwestheim,

— АЭС Isar,

— АЭС Emsland.

Суммарно оставшиеся "горшки" дарят Германии около 100 тераватт-час электричества в год.

А теперь вооружимся калькулятором и произведем несложные расчеты.

По результатам прошлого года в топках немецких котельных сгорело 66,3 миллиона тонн угля. Германия ежегодно уменьшает потребление угля в среднем на пять миллионов тонн, и чтобы совсем (в теории) от него отказаться, ей потребуется еще лет 12-15.

Горизонт вывода последних АЭС — три года. То есть на рубеже 2023-го у Германии будет минус 100 тераватт-час в атомной энергетике, и также при сохранении нынешней динамики должны выпасть около 45 тераватт-час на базе угля.

В 2019 году Германия произвела порядка 502 тераватт-час электроэнергии, то есть потеря (по минимуму) 140 тераватт — это минус 28 процентов собственной генерации. На практике это означает все большую зависимость от импорта энергоносителей и резкое сужение собственного сектора производства энергии при том, что Германия наверняка не собирается слезать с золотого пьедестала европейской экономики. Увеличение объемов импорта приведет к резкому росту нагрузки на государственный бюджет, а экономика страны в настоящий момент демонстрирует худшую динамику роста за последние шесть лет.

Поэтому мы, пожалуй, согласимся с немецкими скептиками от финансов и энергетики. Ибо одно дело верить в светлое безуглеродное будущее, и совсем другое — со всего размаху врезаться в законы физики и геополитические интересы государства. "Газпром" не всесилен и может не успеть подстраховать особо ярых фантазеров.

Источник: РИА Новости