США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось

Преддверие Нового года — время подведения итогов, и именно этим занялись американские журналисты: они решили выяснить, как себя чувствует главный американский инструмент воздействия на мировой рынок энергоносителей, "сланцевые нефтедобытчики". На них, напомним, уже много лет возлагаются большие надежды не только в плане обеспечения энергетической независимости Вашингтона, но и в плане "экономического удушения" России за счет снижения цен на нефть.
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Если смотреть на вещи цинично, то можно было бы отметить, что вообще-то бизнесмен, который лжет ради привлечения инвесторских денег, не является чем-то из ряда вон выходящим, а медийщики и инвесторы, работающие на родине дикого капитализма (то есть в США), не должны удивляться такому поведению. С другой стороны, конечно же, есть микроскопический шанс, что ошибки в прогнозах были сделаны "сланцевиками" из самых лучших побуждений.
О фейковых оценках перспектив сланцевой добычи американские финансовые журналисты узнали после того, как начали искать ответ на вопрос "а почему банки вдруг отказываются кредитовать сланцевиков?". Флагман финансовой журналистики Wall Street Journal сообщает о результатах расследования: "Скептицизм среди банков усилился отчасти потому, что кредиторы более тщательно изучили доступные данные по добыче на скважинах и увидели, что они не соответствуют прогнозам... В частности, банки начали подвергать сомнению прогнозы сланцевых добытчиков относительно начальной скорости снижения добычи, которые, по мнению инженеров, оказываются чрезмерно оптимистичными.
Если добыча на сланцевых скважинах, которые много производят, а затем резко "падают", сокращается быстрее, чем прогнозировалось, возникают вопросы относительно того, сколько на них в конечном итоге добудут (нефти)".
Что делать "сланцевым добытчикам", если банкиры уже не хотят кредитовать их операции себе в убыток? Можно попробовать привлечь деньги с фондового рынка, продав на нем дополнительные выпуски акций своих собственных компаний. Тогда есть надежда привлечь деньги инвесторов, готовых к высокому уровню риска, но не готовых читать статистику по добыче, как это начали делать банкиры-кредиторы. Собственно, массовое использование фондового рынка для финансирования сланцевой добычи — это давний феномен, но сейчас это фактически последняя палочка-выручалочка для организаторов сланцевой революции.
Проблема в том, что эта палочка уже сбоит. Как подчеркивает агентство деловой информации Bloomberg, объем размещений акций сланцевых компаний упал до минимума за последние 13 (!) лет. И это падение происходит в условиях роста цен на нефть, которые за последний год (если брать оценку Bloomberg для нефти с поставкой в США) выросли на 33 процента. Компенсировать выпадающие инвестиции за счет увеличения выпуска долговых обязательств не получается. В уходящем году сланцевым компаниям удалось выпустить облигаций на 44 миллиарда долларов (что примерно равно объемам 2018 года) — но в эту цифру входят и деньги, направленные на рефинансирование старых долгов, то есть деньги, которые нельзя потратить на развитие, разведку или бурение.
Нельзя не заметить, что по большому счету оказываются правы те, кто изначально утверждал, что едва ли не вся "сланцевая революция" основана на лжи. Прогнозы добычи оказались слишком оптимистичными, компании не могут зарабатывать деньги даже в условиях сделки ОПЕК+ и сравнительно высоких цен на нефть и в Штатах, и в остальном мире. Наверное, все помнят заявления, что "сланец" прибылен даже при ценах в 40 или даже 30 долларов за баррель? Так вот, практика оказалась другой: за возможность "обвалить" рынок нефти себе в убыток заплатили в основном американские банки и частные инвесторы, а геополитические выгоды от этой операции (на которую сами инвесторы и банки вряд ли подписывались) оказались призрачными. Например, несмотря на все ожидания скептиков, Россия так и не развалилась, Саудовская Аравия и Иран не обанкротились, да и предполагаемая "энергетическая независимость США" — тоже под вопросом.
Если маститый американский эксперт прав, то сланцевая авантюра может в долгосрочной перспективе дорого обойтись Вашингтону не только в экономическом, но и в геополитическом плане. Распечатанная "нефтяная кубышка", ради доступа к которой были потрачены (с убытками) сотни миллиардов денег частных инвесторов и банков, — это незаменимый ресурс в условиях геополитической нестабильности и борьбы за сохранение мировой гегемонии.
Но если американские нефтяные компании, банки и инвесторы под чутким руководством и стимулированием со стороны официального Вашингтона эту "кубышку" заранее распотрошили (себе в убыток) только ради того, чтобы как-то наказать Россию за Крым, то, пожалуй, эти действия войдут в историю как одна из самых масштабных стратегических ошибок в американской истории.
Источник: РИА Новости