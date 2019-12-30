Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию

Новый год — это не только универсальный праздник для самых разных стран, но еще и момент, когда наши западные оппоненты подводят итоги очередного года правления Владимира Путина. Казалось бы, властелины мира и держатели контрольных пакетов акций настоящей демократии и пачки истин в последней инстанции не должны быть озабочены результатами деятельности главы исполнительной власти страны, которую к западу от Калининграда принято называть "страной-бензоколонкой" и "региональной державой", которая вот-вот развалится из-за дипломатической изоляции.
С профессиональной точки зрения авторам материала можно только посочувствовать: писать откровенную ложь в данном случае нельзя, а правда до такой степени глаза колет, что читателя приходится успокаивать по формуле: "Да, Россия действительно на пике своей формы за последние 20 лет, но есть сомнения в том, будет ли у нее все так хорошо в будущем".
Если посмотреть на современную Россию и на ее президента глазами американских журналистов, то вырисовывается следующая картина: "При Путине Россия восстановила часть геополитической мощи, которая была в руках Советского Союза, и в процессе разозлила большинство из 29 стран НАТО. Путин углубил связи с Китаем, аннексировал Крым у Украины, развернул ход войны в Сирии, продал продвинутые системы ПВО Турции (которая является членом НАТО) и смог заключить крупные сделки по вопросам нефти и оружия с ключевым союзником США, Саудовской Аравией, а также с Венесуэлой. И, помимо этого, он вроде бы вмешивался в выборы и референдумы в США, Великобритании и других странах", — пишет Bloomberg.
Стоит отметить, что у заокеанского экспертного сообщества после прихода к власти Владимира Путина началась полоса неудач в плане прогнозирования будущего России. Вряд ли это можно считать совпадением. Достаточно вспомнить прогноз, который составила элита американской науки о мире в целом и о России в частности в 2000 году. Примерно 20 лет назад Национальный совет по разведке, структура, координирующая деятельность всех американских спецслужб, решил составить прогноз того, как будет выглядеть мир в 2015-м. Для работы над этим макропрогнозом были привлечены лучшие ученые США из самых разных сфер научной деятельности, а также эксперты ЦРУ, американских военных вузов, британские специалисты по вооружениям, экономисты и дипломаты. Составленный в результате многочисленных дискуссий доклад был потом опубликован и широко разошелся в западном инфополе.
Давайте посмотрим на результаты, дав составителям прогноза фору в дополнительные пять лет (то есть сравнив его с 2020-м, а не с 2015 годом). Россиян — более 146 миллионов. По данным МВФ, российский ВВП по паритету покупательной способности (который в отличие от номинального ВВП в долларовом эквиваленте более-менее объективно отражает именно размер экономики в мегаваттах, тоннах и калориях, то есть делает адекватную поправку на разницу цен) почти сравнялся с ВВП Германии и обогнал показатели Франции или Великобритании.
"Росатом" — гордость нашей страны, а российские специалисты строят АЭС едва ли не по всему миру.
Продолжительность жизни увеличилась с 65 лет в 2000-м до 72,7 в 2017 году.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43 процента с 2003 по 2016 годы.вкладывать деньги в российские государственные облигации, то этого пророка отправили бы в сумасшедший дом, но он оказался бы прав на все сто процентов.
Этот взгляд назад нужен для того, чтобы с определенным скепсисом посмотреть на перспективы реализации тех более или менее апокалиптических прогнозов, которые делают современные западные эксперты. Нам предсказывают экономические неприятности, причем ссылаются на те же аргументы: у России якобы слишком централизованная власть, слишком неповоротливая экономика и слишком независимая внешняя политика, а еще наши американские оппоненты свято верят в то, что раз военный бюджет США превышает весь бюджет России, то рано или поздно они обязательно выиграют. Остается пожелать нашим оппонентам и дальше, как и двадцать лет назад, холить и лелеять свои иллюзии. А Россия в очередной раз всех обязательно удивит.
Источник: РИА Новости