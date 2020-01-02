Почему украинские наци бьют журналистов в судах

Рутина сегодняшней украинской жизни — ни одно заседание суда, в котором в качестве подозреваемых или обвиняемых фигурируют ветераны карательной операции в Донбассе, не обходится без дебоша, считает автор РИА Новости.

Незадолго перед Новым годом в Киеве снова били неправильных журналистов — жестоко и публично. Во время заседания суда, который рассматривал апелляцию одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, журналиста и публициста, праворадикальные активисты устроили дебош. Собственно, это рутина сегодняшней украинской жизни — ни одно заседание суда, в котором в качестве подозреваемых или обвиняемых фигурируют ветераны карательной операции в Донбассе, не обходится без дебоша, пишет автор РИА Новости.

На этот раз вопли, зиги, оскорбления следователей и судей дополнились избиением журналистов ряда СМИ, в том числе ногами, и обливанием одного из них уриной. Радикалы бесчинствовали на глазах каменно молчавшей полиции, что, впрочем, тоже рутина, ведь обе стороны курируются министром внутренних дел Аваковым и полицейские в связи с этим испытывают понятный когнитивный диссонанс.

Ада в происходящее добавил адвокат подозреваемой — он прыгал, обильно матерился, размахивал руками и обещал неминуемую расправу следователям, прокурорским и судейским: "каждая мусорская тварь ответит". Однако апелляция Юлии Кузьменко, ключевой подозреваемой по делу об убийстве Шеремета, была отклонена, и она осталась под арестом. По материалам следствия, именно Кузьменко прикрепила взрывное устройство к машине журналиста.

…Стоит напомнить предысторию описываемых событий. В июле 2016 года в собственной машине был взорван прежде белорусский, потом российский, а затем и украинский журналист Шеремет, всем сердцем поддержавший революцию достоинства и каждый день говоривший приятные уху украинского активиста речи в эфире одной из киевских радиостанций. Ответственность за его гибель министр Аваков сразу после взрыва возложил на Россию, обвинив в преступлении неких российских агентов, якобы убивших горячего свежеукраинского патриота. Однако следствие более трех лет не могло установить подозреваемых, к расследованию даже подключили специалистов из ФБР, но дело выглядело бесперспективным висяком. Порошенко многократно клялся, что убийцы будут найдены и наказаны, международные журналистские организации периодически грозили пальцем, требуя расширить и углубить. Эстафету обещаний принял Зеленский, который обещал то же самое, но никто уже и не надеялся…

И вот, по странному стечению обстоятельств, аккурат накануне окончания собственного испытательного срока на министерском посту, Арсен Аваков выступил с грандиозным объявлением — мол, убийцы Шеремета установлены. Против них собраны убедительные улики, и они будут привлечены к суду. Министр созвал брифинг и, взволнованно чередуя украинские слова с русскими, заявил о сенсации. Журналистам предъявили доказательства и, в частности, записи телефонных переговоров подозреваемых. Все, включая президента, который также присутствовал на брифинге, услышали, как группа граждан, как назло сплошь правые радикалы, ветераны карательной операции в Донбассе, недвусмысленно делилась идеями о дальнейшей радикализации обстановки на Украине. Например, планами об обстреле "Градами" украинской столицы или об убийстве сакральных жертв, желательно известных героических женщин из числа волонтеров — "нужна баба-мать с детьми", как формулирует автор сценария.

А это как раз вышеупомянутая Юлия Кузьменко, и она трудится детским хирургом в онкоцентре. Лексика педиатрисы в изложении на бумаге кажется чудовищной и невероятной, но звуковой файл подтверждает реальность ею сказанного. Трудолюбивые аналитики прошерстили также аккаунт Кузьменко в Facebook и обнаружили там записи, в которых украинская берегиня призывала не забывать об одесском всесожжении как об отличном методе борьбы с ватой, а также предостерегала сограждан от установления мира.

Среди подозреваемых есть медсестра и волонтер в одном флаконе, а также некий майданный музыкант, чей арест возбудил широкие круги украинских деятелей искусства, не остывшие еще от борьбы за "режиссера" Сенцова. В поддержку подозреваемого мгновенно вписались деятели шоу-бизнеса, блогеры и журналисты. Публикация имен подозреваемых вызвала взрыв негодования в гражданском обществе, но не из-за ужаса перед открывшейся бездной, а из-за немыслимой в отношении активистов дерзости. Известно, что принадлежность любого преступника, будь он даже убийцей, к кругу ветеранов-карателей и нацистствующих активистов автоматически снимает с него любую вину. Родители, дети, жены жертв нападений мгновенно теряют надежду на наказание убийц и насильников, как только узнают их биографию. В этом случае все идет ровно по тому же сценарию.

…Но вернемся в зал суда. Толпу беснующихся орков науськивал и направлял известный одесский убийца Стерненко — тот самый, который покалечил одного человека и зарезал другого, снимая и показывая его агонию в прямом эфире. Потом обнимался с судьей, ведущим его дело, потом фамильярно ручкался с генпрокурором, стал студентом Киевского национального университета, затем отправился в Гонконг в качестве инструктора по организации майданов, и вот он уже в Киеве, ведет за собой беснующуюся толпу радикалов, избивающих журналистов.

А теперь выйдем из зала суда, чтобы сделать некие общие выводы, касающиеся как фигурантов очередного эксцесса, так и главных политических акторов страны.

Дело Шеремета. Подозрение предъявлено исполнителям, но всех интересуют заказчики. Аваков подчеркнул, что ими вполне могут-таки быть россияне, отомстившие публицисту за сотрудничество с Немцовым. Из этого дикого допущения очевидно, что назначение заказчиков, как и судебные перспективы дела целиком и полностью зависит от политической и кадровой конъюнктуры.

Подозреваемая Кузьменко по кличке Лиса. От опубликованных против нее улик волосы встают дыбом, но дама подала против Авакова иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Стала новым знаменем активистов-ястребов, беззаветным борцом за незалежность. Такой же иск подал и "музыкант" Антоненко.

Правые радикалы и обслуживающий их медиаперсонал. После того как были названы подозреваемые в убийстве Шеремета, сам журналист потерял ценность для лучших представителей украинского гражданского общества. Сегодня уже модно считать его кремлевским агентом и врагом украинской незалежности. Радикалы абсолютно уверены в том, что им удастся закошмарить суд и отбить своих, дружественные медиа всячески им помогают.

Аваков. Эксперты сходятся во мнении, что следствие давно установило личности организаторов и исполнителей убийства Шеремета, но Арсен Борисович придерживал этот козырь до того момента, когда он потребовался в качестве эффектного доказательства его незаменимости на посту министра. Аваков, кажется, провернул очередную многоходовку, показав широкой публике, что контролирует как сообщество правых радикалов, так и официальные силовые структуры. Рассматривается вероятность того, что нынешний министр внутренних дел замахивается на должность премьера, поскольку уже ясно, что кабмин, включая его главу Гончарука, будет отправлен в отставку. Впрочем, в этом вопросе интрига все еще не прояснена, ведь на выбор Зеленского влияют местные олигархи, соросовские эмиссары, кураторы от официальной американской власти и отдельно стоящий Игорь Коломойский.

Зеленский. Наглость активистов, устроивших скачки в суде, возмутила своим крайним цинизмом даже некоторых представителей журналистского сообщества, обычно относящихся к правым весьма и весьма дружелюбно. От Зеленского и его партии ждали, даже требовали, принципиальной оценки случившегося. Партия решила публично не реагировать, ее пиарщики называют случившееся "обычным разговором людей с разными мнениями". Никакого патетического заявления, на которые так горазд украинский президент, от гаранта также не прозвучало, а ведь случай представился крайне уместный. Впрочем, промолчал Зеленский и в другом недавнем и не менее уместном случае — после судебного решения по оправданию и восстановлению в должности бывшего гамбургского консула Марущинца, многолетнего воспевателя Гитлера, антисемита и русофоба.

На фоне этого громкого молчания особенно красноречиво недавнее обращение Зеленского к футболисту Зозуле, которому устроили показательную выволочку испанские болельщики, открыто обвиняющие его в нацизме. Мелодраматическое, высокохудожественное, полное заверений в почтении и поддержке истинного патриота и великого футболиста обращение. Президент умеет, когда хочет, да.

А вот усмирить бандеровцев, по всему выходит, не хочет. Тотальное господство правых экстремистов во всех сферах общественной жизни, похоже, вполне устраивает гаранта. Молчат и западные кураторы нашей незалежности.