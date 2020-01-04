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Пожилая женщина на скамейке

Она потеряла дочь из-за рака, но не утратила теплоты: история из Кыргызстана

© Flickr / Victor
Колумнисты
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https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200104/13160071/Ona-poteryala-doch-iz-za-raka-no-ne-utratila-teploty-istoriya-iz-Kyrgyzstana.html

Ее звали Альбина Георгиевна. Говорят, когда-то она работала учительницей, и даже выйдя на пенсию, сохранила в голосе командирские нотки.

Каждый день всей округе был слышен ее старческий голос: "Убрали руки от клена!" — так она воевала с мальчишками, которые обрывали листья с деревьев ради лянг, вспоминает автор Sputnik Кыргызстан.

Мальчика, чья мама умерла от рака, вернули в приемную семью - видео
© Sputnik .
Мальчика, чья мама умерла от рака, вернули в приемную семью - видео

Вообще-то она была мировой женщиной, часто раздавала дворовым ребятам детские книги. Когда кто-то из мальчишек рвал ее книжки, она их отчитывала, но на следующий день приносила еще. А вот с девочками у нее было полное взаимопонимание. Например, мы вместе кормили белок.

У Альбины Георгиевны была взрослая дочь, которая жила вместе с ней. Если честно, я не помню ее лица, но в моей памяти запечатлелись ее волосы — черные и короткие. Она играла во дворе в бадминтон с моей мамой.

Когда у дочери обнаружили рак, Альбина Георгиевна перестала показываться на улице. Соседи шептались, что из окон иногда доносятся крики и стоны — девушка умирала в муках.

Я помню день, когда бабушка пришла домой в слезах и сообщила, что ее больше нет. На похороны меня, конечно, не взяли…

Прошло много недель, прежде чем я вновь увидела Альбину Георгиевну. Солнце било прямо в глаза, а я одиноко сидела на скамейке — ждала, когда выйдет подружка. Увидев пожилую женщину, я сжалась — все ведь знали, что умерла ее единственная дочка, надо было что-то сказать… Но она вдруг улыбнулась: "Аселенька, помнишь, я тебе книгу давала про Солнечную систему. Ты ее уже прочла?".

А я ведь прочла, давно прочла! Я вынесла из дома эту книгу, и мы вместе рассматривали картинки. Долго рассматривали…

Это были 1990-е. Альбина Георгиевна получала микроскопическую пенсию и засыпала одна в своей квартире. Но она не жаловалась, не замкнулась в себе, а делала то, что умела всю жизнь, — любила. Она любила детей, белок, любила каждый листик на дереве, а мы учились этому у нее.

Вплоть до конца ее жизни во дворе раздавался крик: "А ну-ка руки убрал от клена! Он же живой!".

Теги:
любовь, история, Кыргызстан



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