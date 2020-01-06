Научите ученых, или Как армяне справляются с алкогольными "излишествами"

Умение грамотно выходить из праздничного застолья, чтобы не нанести удара организму – великая наука. Армянская кулинария и на этот случай имеет свои особые рецепты.

Специфика, в том числе, новогодних праздников такова, что без алкоголя обычно ни один стол не обходится. Причем от разнообразия выпивки армянский стол ломится не меньше, чем от разнообразия закусок и горячих блюд. Другое дело, что все это суметь переварить и умудриться через пару дней выйти на работу в более-менее адекватном состоянии, удается далеко не каждому. Это надо уметь.

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Традиционное количество употребленного вовнутрь алкоголя в новогодние дни зашкаливает так, что потом организм требует к себе как минимум серьезного, трепетного отношения. Для восстановления работоспособности порой приходится прибегать к радикальным мерам даже медицинского характера. Оно и понятно — целая неделя употребления водки, коньяка, вина, шампанского, мартини, виски и всякого прочего потом еще долго дает о себе знать.

Однако умение правильно выйти из праздничного запоя — это целое искусство, владение которым поможет обойтись без радикальных, медицинских методов.

Как выйти из похмелья?

Армянская кулинария предоставляет огромное разнообразие не только праздничного меню, но и ассортимента всего того, что позволит в приличном виде выйти на работу. Можно, конечно, опросить диетологов и специалистов из сферы медицины, однако любая армянская домашняя хозяйка с данной задачей справится не хуже, а порой и гораздо лучше любого врача. И не придется использовать при этом ни феназепама, ни нитромона, ни даже аспирина и активированного угля.

Посидев за десятком праздничных столов, я поинтересовался у домохозяек, что они могут предложить для выхода из похмелья.

Так вот, армянская методика в данном аспекте имеет определенную специфику. Даже в последний день праздника напомнить мужчине, что завтра на работу и неплохо было бы ограничить потребление алкоголя — значит испортить всю праздничную неделю.

Многие хозяйки завершают праздничную новогоднюю неделю, согласно укоренившейся традиции, классическим хашем. Таким, когда и чеснока вдоволь, и водки на столе — выше крыши, и разнообразного соленья, и зелени, и сыра… Вы скажете — заново попойка? А вот и нет. После энной рюмки, мужчин потянет в здоровый полуденный сон аж до позднего вечера. А поскольку в классическом хаше наличествует огромное количество калия, кальция, магния и прочее, то проснувшись вечером мужчина будет приятно удивлен тем, что организм — как у новорожденного. Хоть на работу выходи. Ну, разве что еще чайку горячего на сон грядущий, уже ночной.

Другие хозяйки, опрошенные мною, предлагают своим любимым традиционный армянский спас (кисломолочный суп). Причем обычным спасом с рисом или пшеницей дело не ограничивается. Добавляют ишли-юфту (это традиционные армянские тефтели с луковой и ореховой начинкой).

Но не жареную, как для праздничного стола, а ее варят в самом спасе. И обязательно с мятой. После подобной "подпитки" даже из недельного праздничного запоя организм выходит легко, я бы сказал даже изящно.

Правда, простой спас с рисом или пшеницей ничем не уступает. Армянский мацун (кислое молоко) — это вообще спасение для организма, "измученного Нарзаном", как жаловался знаменитый персонаж Мечников (из "Двенадцати стульев"). Опять же, вышеупомянутых кальция, магния, цинка, которые вымываются из организма водкой и всякого рода алкоголем, в мацуне более, чем достаточно, чтобы восстановить ресурсы.

Ну и на третьем месте нашего своеобразного конкурса — классическая солянка. Такая, знаете, с пятью видами мясных копченых деликатесов, оливками, помидорами, полбой и лимонной четвертинкой. Под такое дело даже 150 — 200 грамм холодной водочки пойдут "на ура". Вот вам и последнее вечернее застолье. А потом — лечь пораньше. Утром принять контрастный душ, побриться и вперед… На работе все подумают, что вы праздновали без алкоголя. Ну а если праздновали с коллективом, то женщины будут поражены тем, насколько вы крепкий мужчина, и как "держит удар" ваш организм.

Выходите грамотно из многодневного праздничного застолья. Так, чтобы и похмелье не мучило, и чтобы новогодняя неделя весь год вспоминалась в праздничных тонах.