США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну

Наши заокеанские партнеры приступили к работе над ошибками. В ушедшем 2019 году у них вдруг начал сбоить "оранжевый конвейер", на котором Госдепартамент, различные окологосударственные НКО и американские спецслужбы привыкли штамповать цветные революции едва ли не в промышленных масштабах.
Важно даже не то, что с цветными революциями не все получается (у Госдепа периодически случались неудачи и до этого, в том числе в России), а то, что эксперты по организации "майданов" вдруг начали проигрывать в партиях с не самыми сильными оппонентами, и проигрывать максимально унизительным образом. В этом смысле можно понять боль американских экспертов-международников и журналистов ведущих американских изданий, которые пытаются разобраться в том, почему Венесуэлу не удалось утопить в крови, хотя американцы для описания этого процесса используют благозвучный эвфемизм и жалуются на то, что Венесуэлу не удалось как следует "демократизировать".
Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса. Согласно этой версии, Хуан Гуайдо оказался не молодым популярным харизматичным и перспективным политиком, "способным повести за собой народ на свержение Мадуро", каким его представляли американские и британские пропагандисты, а каким-то неудачником, который не смог ничего добиться даже с беспрецедентной финансовой, медийной и дипломатической поддержкой США. Для американских аналитиков, которые после успешного украинского опыта привыкли мыслить, исходя из когнитивных особенностей и культурных пристрастий участников киевского Майдана, неудача Гуайдо оказалась сюрпризом. Слегка утрируя, причину удивления можно свести к формуле: "Это как же так?! Красивые селфи и восторженные подписчики в соцсетях у Гуайдо — есть, а успешного путча — нет."
Американские журналисты перечисляют все методы, которыми Белый дом, как стероидами, пытался накачать Гуайдо и превратить его в политического тяжеловеса, способного силой взять власть в Венесуэле. The New York Times напоминает, что США сразу же ввели против Венесуэлы "калечащие санкции", признали своего ставленника официальным президентом страны и даже заявляли о том, что ради ликвидации режима Мадуро Вашингтон готов на рассмотрение "военных вариантов" воздействия. "Это все было в прошлом январе", жалуются нью-йоркские аналитики. А в январе года 2020-го результат выглядит неутешительно: "Мистер Гуайдо настолько отстранен от власти, что в эти выходные ему было запрещено даже входить в законодательный орган, в котором он добивался переизбрания на должность спикера".
С официальной оценкой Госдепа, который по-прежнему заявляет, что дело Гуайдо живет, а смена режима в Венесуэле приближается, не согласны как британские СМИ, так и рядовые сторонники венесуэльской оппозиции, опрошенные американскими журналистами.
Еще до голосования, сменившего руководство венесуэльского парламента, британская The Telegraph писала: "Если он (Гуайдо. — Прим. ред.) проиграет (голосование в Национальной ассамблее Венесуэлы. — Прим. ред.), его проект по свержению Мадуро, который уже испытывает серьезные проблемы, полностью рухнет".
Нельзя не признать, что самый точный диагноз американской попытке государственного переворота в Венесуэле был поставлен в прошлом году, и это было сделано на фоне всеобщего западного оптимизма по поводу перспектив венесуэльского майдана. Специализированный внешнеполитический журнал Foreign Affairs писал: "Чтобы заставить Мадуро уйти в отставку и призвать к проведению свободных и справедливых выборов, оппозиция Венесуэлы должна разрушить военно-гражданский альянс, который удерживает его у власти".
Автор материала предсказывал, что тактика запугивания венесуэльских военных и силовиков приведет к их консолидации вокруг Мадуро и резкому снижению шансов на успех переворота. Именно это и произошло. Но произошло не только и не столько потому, что была выбрана неправильная тактика, но и потому, что венесуэльская элита (при всех ее проблемах и уязвимостях, которые отражаются на экономике страны) сильно отличается от того карикатурного образа, который нарисовали в западных СМИ, в соцсетях и в высоких вашингтонских кабинетах местные лидеры оппозиции. Все разговоры о том, что на самом деле окружение Мадуро является насквозь коррумпированным и для победы оппозиции достаточно просто "выпотрошить их офшоры, где они спрятали украденные миллиарды", оказались блефом и глупостью. Единственное, что Западу удалось найти и фактически экспроприировать, — это часть золотого запаса Венесуэлы в лондонских хранилищах.
Если американцы будут учиться на своих ошибках, то очевидно, что и в случае России, и в случае Китая, а также на иранском направлении они будут стараться как раз вбить клин между жителями страны и армией, а также другими силовыми структурами. Для этого будут использоваться самые современные технологии пропаганды в социальных сетях, будут привлекаться популярные комики и видеоблогеры, которые будут хором жаловаться на то, что у страны слишком много ракет, не забывая с придыханием и восторгом отзываться о благословенном Западе.
Легко заметить, что определенные признаки таких информационных кампаний уже можно наблюдать в российском, да и не только российском инфополе. И если защитой от "военных вариантов" американского воздействия могут служить продвинутые системы ПВО и ядерное оружие, то от этих кампаний может защитить только трезвое понимание того, кто и зачем эти кампании ведет.
Источник: РИА Новости