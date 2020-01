В США нашли виновника того, что "Россия опять выигрывает"

То есть либо ее удастся победить, либо она развалится сама. Эти предсказания почему-то не сбываются, причем если посмотреть на разницу между долгосрочными прогнозами о будущем нашей страны, которые делали американские эксперты в 2000 году, и сегодняшней реальностью, то контраст получается слишком разительным. В итоге даже заядлые западные пропагандисты вынуждены соглашаться с наличием серьезных российских успехов, и в итоге, например, авторам американского агентства Bloomberg приходится утешать читателей с помощью формулы "Да, Россия действительно на пике своей формы за последние 20 лет, но есть сомнения, будет ли у нее все так хорошо в будущем".

Однако информационно-седативные тексты такого типа не могут удовлетворить вполне понятную потребность западной аудитории в объяснении: почему все ожидания по окончательному демонтажу "порванной в клочья страны-бензоколонки, которая является всего лишь региональной державой", регулярно проваливаются.

Новый год принес новые объяснения этого феномена. Влиятельное канадское издание Globe and Mail публикует цитату специалиста по России, корреспондента The New York Times в Москве Стивена Ли Майерса (Steven Lee Myers). Его объяснение — афористично и подкупает своей простотой: "Путин всегда выигрывает".

Профессор международных отношений нью-йоркского университета The New School внесла несколько уточнений в оценку опытного американского журналиста. По ее мнению, Путин действительно одерживает "тактические победы", но есть два нюанса. Во-первых, профессор утверждает, что, "может быть", Путин побеждает "не всегда". Во-вторых, подчеркивает, что российская экономика испытывает трудности и что у российского лидера может не оказаться стратегии для ее спасения. Что, однако, не отменяет целой серии тактических побед, которые, оказывается, были достигнуты с помощью Дональда Трампа.

Если свести все ситуации, которые описывает нью-йоркский профессор, к одному общему знаменателю, то получается, что схема использования действий американского президента в российских интересах всегда одна и та же. Трамп делает какой-то внешнеполитический жест с далеко идущими последствиями, а Владимир Путин пользуется этими последствиями, чтобы увеличить влияние России на международной арене или для получения конкретной экономической выгоды.

Оставим за скобками тот неудобный факт, что первые внутренние и внешнеполитические успехи российского президента были достигнуты, когда Дональд Трамп еще был сторонником Демократической партии, а сама идея, что он станет республиканским президентом, мечтающим посадить за решетку Хиллари Клинтон, относилась к категории совершенно ненаучной фантастики.

С другой стороны, было бы несправедливо отрицать тот факт, что действия нынешней вашингтонской администрации становятся эдаким конвейером новогодних подарков для внешнеполитической стратегии России, причем подарки поставляются на международную арену буквально круглый год. Профессор видит даже определенную связь между снижением рейтинга президента Соединенных Штатов и повышением рейтинга одобрения президента России: "Фактически та же непоследовательная и воинственная политика США в отношении Европы, Китая, Турции и других стран, которая способствовала непопулярности господина Трампа, подпитывала популярность господина Путина, предоставив ему серию тактических побед".

Можно согласиться с тем, что торговая война с Китаем и антикитайские санкции нынешней вашингтонской администрации объективно подталкивают Пекин к ускоренному развитию политических и экономических связей с Россией. Это происходит из-за того, что Россия на фоне Америки выглядит гораздо более надежным и предсказуемым партнером. Более того, в силу очевидных географических причин поставки энергоносителей из России в Китай военный флот США перекрыть не может, и это становится важным фактором в условиях развивающейся антикитайской истерики в американском инфополе, которая совмещается с появляющимися в нем рассуждениями о неизбежности силового столкновения с КНР.

Однако нельзя не заметить, что российско-китайское сближение началось еще до того, как Трамп пришел к власти. Попытки сдерживать Китай предпринимались еще администрацией Обамы, которая предпочитала оперировать другими методами и не развязывать тотальную экономическую войну, но явно не испытывала к Пекину каких-либо симпатий, что доказывается позицией Демократической партии по вопросу беспорядков в Гонконге. Дело не в конкретной президентской администрации, а в том, что сама идеология американской гегемонии, не признающей прав и свобод других стран, толкает весь остальной мир к сотрудничеству, и это сотрудничество естественным образом предполагает общую защиту от экономического и военного давления Вашингтона.

Успехи российского руководства, которые многим хочется списать на тактическое умение использовать ошибки американских оппонентов, на самом деле являются результатом стратегического планирования: если бы Россия не восстановила свой ВПК, было бы невозможно сейчас продавать защиту от гуманитарных бомбардировок США в виде комплексов С-400, а если бы Россия не стала полноценной "энергетической сверхдержавой", то построить нефтяной альянс в формате "ОПЕК+Россия" или проложить "Силу Сибири" для долгосрочных поставок газа в Китай было бы невозможно.

Впрочем, наверное, будет лучше, если западное экспертное сообщество и дальше будет считать, что российские успехи — это результат ошибок американского руководства или серии тактических находок российского президента. Уверенность в том, что наша страна развалится сама, или в том, что ее таки развалят сами граждане, желающие любой ценой "вернуться в цивилизованный мир" и вернуть себе доступ именно к импортному хамону и пармезану, зачастую оказывает расслабляющее воздействие на наших заокеанских оппонентов. А практика даже не последних десятилетий, а последней тысячи лет показывает, что в долгосрочной перспективе Россия действительно выигрывает. Выигрывает всегда, но не сразу. Выигрывает всегда, но не без усилий. Выигрывает даже тогда, когда выиграть невозможно. Лучше доказательство этого тезиса — карта мира.

Источник: РИА Новости