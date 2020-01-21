Север Сирии снова в огне: кому это выгодно

Возобновление активных боевых действий на севере Сирии выгодно США, которым нужен предлог, чтобы остаться в стране. Террористической угрозе продолжают противостоять Сирийская правительственная армия и союзные ей силы России, Ирана, Турции.
По данным издания Al-Masdar, российская боевая авиация 20 января нанесла самый мощный с начала года удар по позициям боевиков исламистского альянса западу от сирийского города Алеппо. Днем ранее сирийские боевики пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу "Хмеймим" в провинции Латакия. Штатные российские средства ПВО уничтожили цели, без ущерба для базы.
Кто виноват
В Минобороны РФ считают, что основную ответственность за обострение ситуации в Идлибской зоне несет террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в рядах которой около 20 тысяч боевиков, и новый виток эскалации в Сирии джихадисты адресуют Западу, в надежде на увеличение помощи.
Западу хотелось бы разрушить планы Сирии, России, Ирана и Турции по восстановлению законной власти САР в районах восточнее Евфрата. Ведь там американцы контролируют богатые нефтяные месторождения. Если за рекой исчезнет "живой щит" в виде курдских и арабских незаконных вооруженных формирований, контроль над сирийской нефтью неизбежно вернется к Дамаску. Поддерживающие агрессивную политику США на Ближнем Востоке европейские и региональные союзники понимают, что находятся в тупике. И все же, вопреки национальным интересам — без команды из Вашингтона выйти из игры не могут. Реальный суверенитет оказался по плечу лишь Анкаре.
Официальный представитель Министерства обороны РФ Сергей Рудской ранее констатировал: "Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений".
Неизбежная зачистка
Сирийские правительственные войска и их союзники 17 января начали теснить террористов на северо-западе САР, чтобы взять под контроль южные и западные районы провинции Алеппо (входят в Идлибскую зону деэскалации). Более трех суток продолжается обмен минометными и ракетно-артиллерийскими ударами. К линии боестолкновений стянуты дополнительные силы из разных районов провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Латакия, артиллерия, бронетехника, а также подразделения иранских сил спецназначения "Кодс".
Раньше или позже, арабская республика будет полностью освобождена от незаконных вооруженных формирований и присутствия американцев. Проблема некой "автономии Западного Курдистана в составе новой Сирии" является надуманной. Какие-либо компромиссы — за счет территориальной целостности САР — совершенно исключены, это общая и принципиальная позиция Дамаска, Москвы, Тегерана, Анкары.
По признанию турецкого президента Тайипа Эрдогана, даже некоторые разногласия по Идлибу между Россией и Турцией не портят стратегических отношений двух стран. В сложнейших военно-политических условиях Иран демонстрирует завидную твердость. Несмотря на ожесточенное противодействие США и их региональных союзников, Сирия неуклонно приближается к миру — только за последние сутки из-за рубежа в страну вернулись более 900 беженцев.
* — запрещенная в РФ террористическая группировка