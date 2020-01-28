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Коронавирус. Человек в маске

Эпидемия становится частью информационной войны

© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
Колумнисты
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200128/13318174/Epidemiya-stanovitsya-chastyu-informatsionnoy-voyny.html

Как насчет старой знакомой — лихорадки Эбола, страшилки из прошлых годов? Заболеваемость ею тоже растет и ширится, но никого это не волнует.

А вы знали, что в США с октября прошлого года свирепствует эпидемия гриппа, которая затронула минимум 15 миллионов человек, а умерло 8 200? Это официальные данные, публикуются американскими центрами по контролю над заболеваниями. Кстати, в последние дни заболеваемость слегка выросла, пишет автор РИА Новости.

Но никто по поводу американской заразы не устраивает из программ новостей по всему миру нескончаемого фильма ужасов с людьми в респираторах, как в "Звездных войнах".

А как насчет старой знакомой — лихорадки Эбола, страшилки из прошлых годов? Заболеваемость ею тоже растет и ширится, но никого это не волнует. Потому что Конго, где находится эпицентр Эболы, не Китай, то есть не глобальная держава, оттеснившая США с множества разных лидерских позиций в мире.

...Что стоит отметить: речь, разумеется, не идет о том, что предосторожности против нового коронавируса преувеличены. Болезнь выглядит действительно опасной, и уже только в силу ее новизны и непредсказуемости предосторожности не могут быть излишними.

Сканирование штрих-кодов
© Sputnik / Владимир Астапкович
Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая — ответ эксперта

Но нельзя не обратить внимания и на то, что вспышка используется для нагнетания обычной массовой паники — и заодно даже антикитайских страхов.

Немного личных впечатлений. В эти дни я прошел сквозь три международных аэропорта в Юго-Восточной Азии, как сквозь строй: везде камеры, замеряющие на ходу температуру идущих по коридорам. Рядом дежурят какие-то люди. На европейцев внимания не обращают.

Или: заполненная тысячами людей улица в Куала-Лумпуре (Малайзия), и… "Китайцы!" — с непередаваемым выражением говорит продавщица, показывая мне на группу человек в 20 таковых, явно из КНР, с респираторами на лицах.

Правда, рядом с ними ходят сотни других китайцев, без респираторов, то ли местных, то ли из Сингапура, то ли все-таки тоже из КНР. Сейчас новогодний сезон (по лунному календарю), главный праздник для нескольких наций Азии, все в движении по аэропортам и дорогам. И все боятся.

Через какое-то время будут подведены итоги туристического года — это чаще делается именно после прихода очередного зодиакального животного, в данном случае Крысы. Можно, однако, приблизительно представить себе масштабы такого явления, как китайский выездной туризм.

Речь о самом большом в мире туристическом потоке. В 2015 году другие страны посетило около 100 миллионов жителей КНР, на 2020-й ожидалось 160 миллионов, больше, чем население России. В 2018 году эти выезжающие потратили — то есть влили в экономики десятков стран мира — 288 миллиардов долларов. Это опять же официальные данные.

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Sputnik/RUPTLY/AP
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Нагнетание страхов насчет туристов из КНР прямо бьет по тысячам предприятий по всему миру, заработкам сотен тысяч людей. Это ничуть не менее слабый удар, чем заградительные тарифы, которые в 2018 году США начали вводить на китайский импорт. А в чем-то здесь оружие и посильнее, потому что объект его — в обход всяких там правительств, бизнеса и прочего — это мозги людей, которых пугают. Пугают очень простой мыслью: вся зараза идет из Китая, любой китаец — это угроза твоей жизни.

Давайте посмотрим на технологии запугивания. Раньше грипп был "птичьим", "свиным", но теперь-то везде демонстрируют кадры змей, разделываемых поварскими ножами. Это вам не птица. Страшнее не бывает.

И это не все. Тут возникает известный нам еще по "птичьему гриппу" вопрос о том, откуда берутся вирусы. И вот публикация газеты The Washington Times. Цитируемый ею отставной офицер израильской разведки Дэни Шохэм говорит, что как в раз в городе Ухань расположен единственный в КНР Институт вирусологии.

И далее (следите за осторожностью выражений): "Определенные лаборатории там, возможно, заняты, в смысле исследований и разработки, биологическим оружием — в побочном порядке".

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Трудно оценить разветвленность и эффективность израильской разведсети в Китае, так ведь Шохэм как бы ничего такого и не сказал, не придерешься. Тем более что The Washington Times — это вообще специфическое издание, где как раз и печатаются всякие отставные и действующие офицеры всяких разведок.

Выводы тут очень простые. Сегодняшнего человека, перекормленного информацией и отученного ее спокойно анализировать, можно всерьез расшевелить уже не политикой, не экономикой, а разве что примитивным страхом за жизнь. Страхом перед новыми болезнями или перед гибелью планеты из-за перемен климата, например. Только так можно сживать со свету геополитического конкурента, и/или просто зарабатывать, или делать что угодно еще.

Теги:
автор, колумнист, здоровье, Медицина, болезнь, вирус, коронавирус, Китай, Китай, Эпидемия



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