Американские эксперты: "На Украину всем плевать"

В контексте импичмента Дональда Трампа, который выходит в завершающую фазу в сенате США, американские аналитики решили определиться с ответом на вопрос: "А насколько американцам, в смысле рядовым избирателям, вообще интересна Украина?", пишет автор РИА Новости.

Вопрос далеко не праздный, ибо вся попытка импичмента строится на обвинении в том, что президент США шантажировал власти Украины ради собственной политической выгоды. В этих условиях логично, что по крайней мере одна политтехнологическая компания, явно симпатизирующая Демократической партии США, захотела выяснить: не получится ли так, что рядовой американский избиратель либо не знает, где находится Украина, либо не курсе, что такое Украина, либо вообще считает, что шантажировать власти Украины или вымогать у них взятку в виде "расследования против Джо Байдена" — это хорошо и нормально?

Формальным поводом к обсуждению этого вопроса в американских СМИ стал монструозный скандал, вызванный перепалкой в офисе госсекретаря США и экс-руководителя ЦРУ Майка Помпео.

Суть скандала, потрясшего американское инфополе в конце января: журналист американского общественного радио NPR Мэри Луиз Келли рассказала о том, что госсекретарь США прервал интервью с ней после того, как она подняла "украинскую тему" в контексте импичмента и информации о том, что Трамп лично выступал за то, чтобы "убрать" посла США на Украине. Помпео якобы не просто прервал интервью, но устроил форменную истерику, в рамках которой задал журналистке сакраментальный вопрос: "Вы думаете, что американцев <...> (нецензурное выражение, означающее определенную озабоченность) Украина?", а потом потребовал от нее найти Украину на контурной карте мира.

Келли решительно утверждает, что она Украину найти смогла, после чего была выпровожена из офиса госсекретаря. Помпео обвиняет журналистку во лжи.

Независимо от конкретных деталей произошедшего, которые мы вряд ли когда-нибудь доподлинно узнаем, стоит отметить, что Майк Помпео в силу своего прежнего места работы (директор ЦРУ) до сих пор имеет доступ к большому массиву "закрытой социологии". Так что если уж делать ставки на то, кто лучше знает надежды, чаяния и беспокойства американского электората, то у Помпео (пускай и использующего непарламентские выражения) все-таки колоссальное информационное преимущество перед любым журналистом.

GZero Media — узкоспециализированная медийная структура известного американского политтехнолога Яна Бремера, основателя самой крупной мировой политконсалтинговой компании Eurasia Group — опубликовала сравнительно честное рассуждение о том, волнует ли Украина американцев.

Показательно, что проанализировать этот сложный геополитический вопрос было поручено Кевину Блейеру — спичрайтеру Барака Обамы и многократному лауреату премии Emmy Award (высшей телевизионной награды США) за написание сценариев популярнейшего комедийного шоу The Daily Show with Jon Stewart. (Тот факт, что аналитикой по Украине теперь в США нанимают заниматься профессиональных комиков, можно считать ярким и понятным символом. В том числе и в контексте экспертизы по стране, которой руководит профессиональный комедиант.)

Вывод этого анализа, опубликованного уже через неделю после предполагаемой матерной перепалки в офисе Помпео, мастерски сочетает прагматизм спичрайтера и иронию юмориста:

"Волнует ли американцев Украина? Экс-посол на Украине Билл Тейлор говорит, что должна. Достаточно скоро Джон Болтон также может высказаться по этому поводу, если бывший советник по национальной безопасности станет свидетелем на импичменте. Это, конечно, дало бы нам еще больше оснований думать об Украине как о Нашей Украине. Но правда в том, что большинство американцев данное место заботит мало, и это в лучшем случае. Для начала — большинство из нас не может найти Украину на карте, это удается только каждому шестому. Легко сделать разумный вывод: большинство американцев вообще не знали бы об Украине, если бы страна не упоминалась в контексте "главного доказательства" в рамках обвинения (или защиты) президента, которого мы считаем виновным (или подставленным) в процессе импичмента".

Это — плохие новости для Украины. Но, по версии американского специалиста, есть и хорошие новости:

"Украине не стоит чувствовать себя особенно оскорбленной: три четверти американцев также не смогли найти Иран на карте, причем всего через несколько дней после того, как администрация Трампа убила высокопоставленного генерала этой страны. Итак, имеют ли значение наши общие картографические недостатки? Опять же, в некотором роде да: во-первых, кажется, чем меньше шансов найти Украину на карте, тем больше вероятность того, что вы поддержите ее бомбардировку".

Мистер Блейер не шутит: он ссылается на известный опрос политологов Кайла Дроппа, Джошуа Керцера и Томаса Зейцоффа, согласно которому "чем меньше вероятность того, что американцы знают, где находится Украина на карте, тем больше вероятность того, что они захотят ее бомбить". Из сообщений СМИ трудно определить, подразумевали ли опрошенные именно бомбардировки Украины как государства или военную интервенцию на Украине против России, но вряд ли даже сами респонденты могли бы дать вразумительный ответ. Вероятно, сработал старый американский рефлекс, основанный на формуле "нет такой проблемы, которую нельзя решить бомбардировкой".

Вся эта история указывает на то, что в случае, если предложения влиятельнейшего американского мозгового центра Council on Foreign Relations (Совет по внешним связям), выступающего за нормализацию отношений с Россией (ради концентрации усилий США на борьбе с Китаем), будут приняты в качестве стратегии Белого дома, никакого "возмущения избирателей из-за слива Украины" не произойдет. Они не знают, где она вообще находится, это место их практически не интересует. Очень важно, что это публично признают даже эксперты, которые искренне не любят Дональда Трампа. Показательно, что автор материала о том, что американцам практически плевать на Украину, Кевин Блейер — сам бывший член этой влиятельной организации американского "глубинного государства".

Напомним: предложения Council on Foreign Relations (организации, которую можно считать едва ли не лучшим выразителем мнений американской политической, экономической, силовой и медийной элиты) сводятся к тому, что нормализации отношений с Россией нужно добиться за счет снятия "крымских санкций", возвращения России в G8 и "финляндизации" Украины с полным отказом от любых планов на расширение НАТО.

Впрочем, для официального Киева даже вышеописанный сценарий на самом деле выглядит оптимистично. Ибо он исходит из того, что Дональд Трамп проявит несвойственное ему великодушие и не станет мстить киевскому руководству за его поведение во время импичмента и за нежелание расследовать украинскую коррупцию семьи Джо Байдена — главного политического оппонента самого Трампа. Практика показывает, что нынешний президент США великодушием не отличается и всепрощение не практикует. Но эти свои качества он, скорее всего, проявит уже после осенних президентских выборов.