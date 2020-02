Россия – НАТО: режим закрытый, динамика положительная

В Баку в два раунда (6 и 7 февраля) прошла встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Валерия Герасимова и командующего войсками НАТО в Европе Тода Уолтерса. Генерал Герасимов встретился также с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Традиционно о повестке и ходе подобных переговоров никаких подробностей официально не сообщается. Но, судя по всему, они соответствовали ожиданиям. Российская и американская стороны продолжили диалог по выработке мер по предотвращению инцидентов в воздухе и на море.

Со стабильностью в мире проблема. "Стабилизация международной обстановки пока не предвидится", — заявил начальник российского Генштаба ВС РФ Герасимов. "В условиях создавшейся международной обстановки и всех ее сложностей, когда стабильности нет и не предвидится, в частности, и у границ России, и на Ближнем Востоке обостряющаяся борьба с международным терроризмом — все это обуславливает необходимость встреч военного руководства и обсуждения ряда вопросов", — сказал Герасимов в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что НАТО в одностороннем порядке остановило всяческое общение с российскими военными и дипломатическими структурами в 2014 году. Медленное восстановление отношений началось только в 2017-м как раз с регулярных встреч генерала Герасимова с последовательно сменявшимися командующими группировкой НАТО в Европе и главами военного комитета Североатлантического блока.

Предыдущая встреча в формате Россия–НАТО также состоялась в Баку, 26 ноября. Тогда, по данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия–НАТО. Причем это происходило на фоне усиления разведывательной активности самолетов НАТО в Балтийском море против Калининградской области.

Особо нервную реакцию у офицеров НАТО вызывают облеты российских самолетов на низкой высоте натовских военных кораблей и маневры по выдавливанию самолетов-разведчиков от границ воздушного пространства РФ. Хотя никаких правил навигации и полетов россияне не нарушают.

Может создасться впечатление, что встречи генерала Герасимова с представителями военного командования НАТО в Европе постепенно превращаются в рутинное мероприятие, от которого выигрывает только Азербайджан, имидж которого как нейтрального государства значительно улучшается. Но в реальности к этим встречам так или иначе подключаются эксперты, что создает уже целую переговорную систему, утраченную за годы "заморозки" отношений между РФ и НАТО.