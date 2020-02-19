Несдержанность лидеров — опасная слабость для государства

"Никогда не говори никогда".

Именно так отреагировал "Газпром" в лице своего официального представителя на заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который выразил уверенность, что России не удастся самостоятельно завершить строительство "Северного потока-2" в силу отсутствия необходимых технологий, пишет автор РИА Новости.

Репутация нашей страны на международной арене на глазах претерпевает весьма любопытные изменения.

В принципе, сохраняет свою актуальность подход, твердящий о России, обреченной на скорый крах. Комментарий американского министра исходит как раз из этой привычной парадигмы. Правда, она выглядит все менее убедительно и день ото дня теряет адептов.

На смену приходит неуклонно набирающая влияние и популярность идея о поразительно, прямо-таки сверхъестественно везучей России, которая умудряется любую ситуацию обернуть в свою пользу, а самый болезненный провал превратить в победу. Можно понять наших заклятых партнеров, которым проще отечественные успехи списать на благосклонность фортуны, нежели признать верность стратегических расчетов Москвы, методичную работу и упорство в преодолении как подножек извне, так и собственных допущенных ошибок.

Осмысливая же положение дел из России, даже более интересным кажется иное: мы явно недооцениваем еще одно проявляемое нашим государством качество — умение "держать лицо" при неблагоприятном развитии событий.

Это действительно странно, поскольку речь идет об азах политики, причем на любом уровне — от муниципального до глобального. Сдержанность, корректность и тщательный выбор слов, как бы сильно ты ни был разочарован и насколько болезненный удар ни получил, обязательны, поскольку публичный прорыв неконтролируемых эмоций обнажает слабость и дает дополнительные козыри против тебя.

Однако в наше время следование Москвы этому базовому правилу мировой политики можно считать едва ли не уникальным феноменом.

Четыре года назад обострение между Турцией и Россией, подобное нынешнему вокруг Идлиба, оказалось бы в фокусе всех СМИ и сопровождалось бы многочисленными тревожными, а то и паническими прогнозами об опасности полномасштабного военного конфликта между странами. Теперь же интерес к происходящему откровенно вялый.

А все потому, что турецкий президент за прошедшее время создал себе репутацию национального лидера, который умело пользуется открывающимися возможностями, но не очень хорошо справляется с вызовами, когда события идут вдруг не так, как ему хотелось бы. Эрдоган начинает буквально фонтанировать нервными комментариями повышенной агрессивности, а вот с рациональными действиями для перелома ситуации в свою пользу или хотя бы снижения ущерба у него явно проблемы.

Схожее положение сейчас наблюдается и на белорусском направлении. За последние месяцы Александр Лукашенко заметно растерял реноме опытного и мудрого государственного деятеля, который грамотно добивается для своей страны максимальных выгод. Внезапно обнаружилось, что, когда возникают препоны на привычном пути отношений с Россией, опыт и мудрость отступают перед эмоциональной несдержанностью, которая, в свою очередь, обнажает утрату самоконтроля, слабость и неспособность справиться с ситуацией.

Как раз тут коренится главная проблема происходящего для Турции, Белоруссии, да и для других государств, чьи лидеры при столкновении с трудностями демонстрируют подобное поведение.

Мир действительно находится в переходном периоде. Для многих держав открылись возможности для изменения статуса и уровня влияния на международной арене. Для Турции или Польши (да и России — что уж скрывать) — это шанс реализовать державные амбиции, которого там давно ждали. Но чтобы достичь поставленной цели, необходимо максимально грамотно разыграть имеющиеся на руках карты — политические, экономические, военные и прочие.

А вот публичные эмоциональные срывы официальных лиц и пустые угрозы в формате "последнего китайского предупреждения" обеспечивают строго обратный и весьма продолжительный эффект для страны.

За пять лет Россия столкнулась с множеством вызовов, грозивших крахом абсолютно всем начинаниям. Но даже в самые напряженные и критические моменты, которых было очень много, Москва неизменно демонстрировала сдержанность и хладнокровную уверенность в своих силах. Теперь можно только гадать, испытывало ли государственное руководство эту уверенность на самом деле или же "держало лицо", зная, что публично нельзя показать даже намек на уязвимость и беспокойство.

Как бы то ни было, результаты известны. Крымский мост построен (как и энергомост, и другие критически значимые для полуострова объекты инфраструктуры). Импортозамещение в сельском хозяйстве превратило страну в ведущего игрока на мировом рынке. Военная операция в Сирии принесла победу и качественно новую роль государства на Ближнем Востоке. Список недавних и текущих отечественных достижений можно продолжать очень долго.

Поэтому газпромовское "никогда не говори никогда" воспринимается теперь не как попытка замаскировать провал проекта, а как обычный российский подход к неизбежно возникающим проблемам: их нужно просто решать — без громких слов и грозных, но пустых обещаний.

В результате, несмотря на все заявления высокопоставленных американских чиновников, на Западе практически никто не сомневается, что "Северный поток-2" будет достроен и запущен в эксплуатацию. Россия доказала, что слов на ветер она не бросает.

Турция (и не только) про себя подобного сказать не может.