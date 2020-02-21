Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину

Россия сохраняет безмятежность, за которой, однако, прозрачно читается ядовитое "а мы предупреждали", считает автор.

"Полуюбилей" Минских соглашений все стороны отметили в полном соответствии со сложившимися за пять лет традициями. Украина полна наполеоновских планов. Запад растерянно мечется, не понимая, как выбраться из тупика, который сам и организовал. Россия сохраняет безмятежность, за которой, однако, прозрачно читается ядовитое "а мы предупреждали", пишет автор РИА Новости.

При желании в последних шагах Москвы можно усмотреть некоторое ужесточение позиции с привычным указанием на то, что именно по вине Киева достигнутые договоренности по-прежнему не выполнены. По просьбе России вчера состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное этой проблеме. Однако даже более показателен прямой вопрос Владимира Путина в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, намерена ли Украина исполнять взятые на себя обязательства.

Но с таким же успехом все можно объяснить желанием Москвы поумерить очередную волну суеты Киева вокруг "нормандского формата". Только за последние дни там были озвучены: а) новый вариант разведения сил, б) необходимость создания рабочей группы по возврату контроля над границей и в) идея о совместном украинско-российском патрулировании в Донбассе.

Причем все украинские инициативы преподносятся под соусом фактически решенной встречи "нормандской четверки" в апреле. По этому поводу Кремль был вынужден отдельно "бить по рукам", прямо указав, что саммит имеет смысл только после выполнения решений, принятых в декабре в Париже, прогресса в чем явно не наблюдается.

Украина на международной арене заняла очень удобную для себя нишу тусовщика-наперсточника.

Киеву доставляет удовольствие просто чувство сопричастности большой политике и возможность находиться рядом с самыми влиятельными силами мира. То, что его представителям все чаще выказывают демонстративное пренебрежение, никого не беспокоит. Так, например, случилось с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, которого организаторы Мюнхенской конференции просто не пустили в зал, где выступал действующий глава государства.

Одновременно Киев пытается использовать любой шанс, чтобы переиграть обстоятельства в свою пользу. Есть зафиксированные на бумаге Минские договоренности, которые украинские власти не хотят (а местами, судя по всему, просто не могут) выполнить. В результате на протяжении пяти лет они озвучивают разнообразные инициативы, призванные либо заменить согласованные пункты, либо дополнить их, сделав собственное положение более выигрышным.

При этом киевское жульничество носит настолько незатейливый и очевидный для всех заинтересованных сторон характер — на уровне нигерийских "писем счастья" или тех же вокзальных наперсточников, что кажется просто неловким прибегать к подобному уровню мухлежа. Но украинский истеблишмент и тут ничего не смущает.

Запад же явно пребывает в ступоре от сложившейся ситуации, и скандал вокруг доклада "12 шагов к миру в Донбассе" на Мюнхенской конференции по безопасности — очередное тому подтверждение.

Под документом — в целом вполне невинного содержания — подписались почти пять десятков экспертов, среди которых немало известных и высокопоставленных чиновников, дипломатов и военных, в том числе председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Однако на доклад обрушились с жесткой критикой и представители Украины, и США (тут особо отличился влиятельный аналитический центр Atlantic Council), и донбасские республики. Кто-то разглядел в нем "руку Кремля", для других это очередная пустопорожняя бумажка, коих за последние годы исписаны тонны.

В результате документ сначала удалили с сайта конференции, а спустя несколько дней вернули. В этих метаниях (не очень приличных для столь солидного форума, как Мюнхенская конференция) отражается безнадежность украинской проблемы, которую Запад организовал собственными руками.

А она действительно безнадежная.

Периодически в разных концах света на достаточно высоком экспертном уровне высказываются мнения, что еще немного — и у России, Европы или США (или у всех вместе) кончится терпение и по отношению к Украине применят радикальные меры, которые так или иначе разрубят нынешний гордиев узел.

Соответствующие прогнозы выглядят крайне сомнительными по той причине, что подобные меры потребуют главного — взять Украину к себе на баланс. Желающих и готовых к этому просто нет. Запад потратил несколько лет в надежде взвалить бремя на Россию, но некоторое время назад наконец осознал бесплодность своих усилий. Рассчитывать же, что Запад возьмет ношу на себя, тем более наивно.

Именно поэтому, в силу невозможности принципиального выхода из тупика, немаловажной задачей становится сделать пребывание в нем по возможности комфортным. В первую очередь это касается прикручивания громкости Киеву, которому пустая шумиха обеспечивает максимальное количество бонусов и удовольствия, зато окружающим — головную боль и бесполезную трату времени.

И судя по всему, в данном вопросе позиция Запада полностью совпадает с российской.