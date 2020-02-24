Под надежной защитой "Панциря": ВМФ России получил новейшую систему ПВО

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в скором времени поступит на вооружение Балтийского военно-морского флота России. Первым примерил на себе современную систему ПВО корабль "Одинцово".

Начались швартовные испытания МРК "Одинцово" - специалисты проверяют работу главной энергетической установки, систем жизнеобеспечения, радионавигационных и других корабельных систем. В апреле начнутся ходовые испытания, и до конца 2020 года малый ракетный корабль "Одинцово" с новейшим комплексом ПВО на борту войдет в боевой состав Балтийского флота России. Главкомат ВМФ планирует к 2026 году построить 18 таких кораблей (проект 22800).

Сухопутный "Панцирь" продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в Сирии, завоевав славу одного из лучших комплексов ПВО на планете. Его морская версия унаследовала и приумножила достоинства базового образца.

"Панцирь-МЕ" - единственная в мире система, совмещающая в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, интегрированную радиолокационно-оптическую систему управления.

Комплекс способен одновременно поражать несколько целей, летящих со скоростью до 1000 метров в секунду. И надежно защищает корабль в радиусе 20 километров (высота купола противовоздушной обороны - 15 километров) от всех современных крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.

Прямых аналогов у морского "Панциря" нет и в ближайшее время не ожидается. Экспортный потенциал этого универсального средства ПВО чрезвычайно высок.

Запредельные возможности

Появление морской модификации "Панциря" - суровое требование времени. Возможности воздушных целей (скорость и разрушительные свойства) в последние годы увеличивается, а их размеры и заметность уменьшаются. Тратить дорогие ракеты С-300 или С-400 на дешевые беспилотники противника нерационально. Компактно воплощенная в металле концепция тульского КБ приборостроения имени академика А. Г. Шипунова позволяет оптимально уничтожать весь спектр воздушных целей - на дистанциях от 20 километров до самого борта корабля.

Автоматизированный ЗРПК "Панцирь-МЕ" обеспечивает почти мгновенную (3—5 секунд) реакцию на угрозы. Ракеты не упрятаны в корпусе корабля, а находятся наверху, в постоянной готовности к бою. Комплекс может наносить ракетный удар одновременно по четырем объектам в секторе 90 градусов. Ракеты поражают цели разделяющимися боевыми частями (облаком стальных стержней). Две шестиствольные пушки калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту значительно расширяют боевые возможности. Система управления огнем интегрирована с фазированной антенной решеткой, сопровождает воздушные цели и собственные ракеты, различает даже мелкие детали летательных аппаратов. Три радара - оптический, дальнего обнаружения (до 50 километров) и сопровождения цели - практически не имеют слепой зоны.

Если противник атакует с воздуха, комплекс начинает работать по целям мощным ракетным вооружением - на дистанции 20 км и высотах от 2 метров до 15 км. Из пушки добивается то, что подлетает ближе 4 км (по высоте - от 0 до 3 км). Если цель - полутонная авиабомба, ее "Панцирь" разрушает только артиллерией.

Зенитный комплекс ближнего действия для малых кораблей (водоизмещением от 500 тонн) является самодостаточным. Он совместим с боевыми кораблями всех основных классов. В корабельной ударной группе (КУГ) комплекс интегрируется в коллективную ПВО. Крупные корабли могут нести несколько боевых модулей "Панцирь-МЕ", каждый из которых заряжен четырьмя десятками двухступенчатых зенитных управляемых ракет с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью.

Взгляд в будущее

Надежным прикрытием с воздуха морской "Панцирь" обеспечивает выполнение стратегических задач, ведь малый ракетный корабль "Одинцово" имеет на борту ударный комплекс "Калибр-НК" и 8 крылатых ракет дальностью 2600 км. Грозный МРК проекта 22800 способен совершать походы дальностью до 2500 миль (автономность 15 суток). Кстати, ЗРПК "Панцирь-МЕ" очень хорошо защищен от морской стихии, а модульная конструкция позволяет установить его на большинстве кораблей постройки других стран.

Такой широкий выбор "инструментов" позволяет создавать надежную систему ПВО любой сложности и глубины, но "Панцирь" - это шаг в будущее, где каждый комплекс будет гибко реагировать на угрозы (искусственный интеллект) и совмещать в себе несколько технологических принципов и поражающих компонентов.

Кто контролирует небо, тот выигрывает битвы в море и на суше. В современном мире надежная ПВО - основа боевой устойчивости ударных вооружений (включая стратегические ядерные). Российские технологии и решения в этой области позволяют создавать лучшие в мире комплексы и системы. Даже страны НАТО покупают российские ЗРК С-300 (Греция) и ЗРС С-400 (Турция) большой дальности. Не менее известны зенитные ракетные комплексы средней и ближней дальности С-350, "Бук", "Тор", "Кинжал", "Оса", "Сосна", "Тунгуска", "Верба".

Ракетно-пушечная конфигурация с тремя типами радаров открыта для усиления, к примеру, системой коррекции с беспилотника или спутника, средствами электромагнитного (лазерного) поражения, и другими, еще неизвестными широкой общественности.

Серийное производство ЗРПК "Панцирь-МЕ" началось в России летом 2017 года. Вскоре комплекс был представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, выставках вооружений Defexpo India - 2018, IDEX-2019 и вызвал огромный интерес специалистов морских держав, включая страны НАТО.