Для чего Пентагон возвращается на полигоны Узбекистана

Суверенный и окрепший Узбекистан не имеет иллюзий, а взаимодействует с партнерами исключительно прагматично.

Участием в совместных маневрах на территории США и Узбекистана Вашингтон стремится вернуть военное и военно-техническое сотрудничество с Ташкентом на прежний уровень - начала 2000-х, когда в республике располагалась американская военно-воздушная база Ханабад. Однако, с той поры многое изменилось. Суверенный и окрепший Узбекистан не имеет иллюзий или завышенных геополитических ожиданий, и взаимодействует с партнерами исключительно прагматично, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Военнослужащие Национальной гвардии Узбекистана и Центрального командования ВС США (CENTCOM) 2 марта завершили восьмидневные совместные учения "Непобедимый страж" на горном полигоне "Фориш". Цель мероприятия - "укрепление сотрудничества в области безопасности обеих стран и улучшить двустороннее взаимодействие по реагированию на возможные кризисные ситуации". О важности маневров свидетельствует дистанционное участие штаба CENTCOM, который находится за океаном - на авиабазе "МакДилл" в штате Флорида.

Американский посол в Ташкенте Даниэль Розенблюм резюмировал: "Наше военное сотрудничество с Узбекистаном основано на взаимном уважении и общих интересах. Учебные программы и совместные учения по реагированию… показали глубину и широту нашего партнерства в сфере безопасности".

Американские военнослужащие ежегодно участвуют примерно в 80 учениях с государствами-партнерами в зоне ответственности Центрального командования ВС США - в 20 странах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Возможно, Министерству обороны Узбекистана пригодится организационный опыт, элементы стратегии и тактики. Однако 19 лет безуспешной операционной активности CENTCOM в сопредельном Афганистане из истории не вычеркнешь.

Совместные маневры

Самодостаточный узбекский опыт военного строительства и эффективного сдерживания международных террористических организаций выглядит убедительнее, и может оказаться в большей степени полезным американским партнерам. Армия Узбекистана настойчиво занимается реальной боевой подготовкой, располагая новыми методиками и вооружениями. Узбекистан – региональный лидер в области оборонного строительства, и сегодня в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимает 52 место - выше Беларуси и Казахстана. Пентагону есть чему поучиться у Минобороны Республики Узбекистан, и денег за это не возьмут. Динамика сотрудничества налицо.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев весной 2018 год посетил Пентагон, где обсудил перспективы сотрудничества в военно-технической сфере с главой американского военного ведомства.

Делегация США во главе с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генерал-майором Дженсоном Бойлсом побывала с официальным визитом в Министерстве обороны Узбекистана осенью 2018 года. Стороны обсудили ВТС и новейшие подходы в области подготовки военных кадров командного и штабного звена.

Министр обороны Абдусалом Азизов и другие представители Вооруженных сил Узбекистана в январе 2019 года присутствовали на учениях Национальной гвардии "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи, США). А также обсудили План военных контактов между Минобороны Узбекистана и CENTCOM в штабе командования (штат Флорида, США).

Очевидно, совместные маневры "Непобедимый страж" - продолжение реализации плановых мероприятий, которые выглядят несколько неожиданно на фоне одновременного возвращения Узбекистана в военные игры ОДКБ и крепнущего военного и военно-технического сотрудничества Ташкента с Москвой.

Россия поставляет Узбекистану самое современное и эффективное оружие, включая ударные вертолеты Ми-35М, сверхманевренные истребители Су-30СМ поколения 4++, бронетранспортеры (БТР-82А), радиолокационные комплексы (12 контрактов). Причем тяжелые многоцелевые истребители Су-30СМ Узбекистан поставляются за счет российского государственного экспортного кредита.

По межгосударственному соглашению 2016 года Ташкент приобретает вооружения по внутрироссийским ценам. Узбекистан - единственная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобными привилегиями. Это позволяет республике с оборонным бюджетом около 1,5 миллиарда долларов (4% ВВП) ускоренно модернизировать вооруженные силы.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" показали, что Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан являются основой региональной стабильности и центром притяжения мощных союзников – Китая, Пакистана, Индии. На этом фоне Центральное командование ВС США выглядит неоднозначно.

Специфика CENTCOM

Главой Центрального командования Вооруженными силами США (CENTCOM) с марта 2019 года является генерал Кеннет Маккензи. В его оперативном подчинении находятся пять подчиненных командований и около 90 тысяч военнослужащих, дислоцированных на территории 20 стран.

Штаб CENTCOM на авиабазе Макдилл в штате Флорида непрерывно отслеживает военно-политическую обстановку в зоне ответственности, руководит оперативной и боевой подготовкой доверенных войск, развивает военную инфраструктуру, планирует войсковые операции. Центральное командование изначально создавалось (1 января 1983 года на базе Сил быстрого развертывания) для силовой поддержки интересов США на Ближнем Востоке.

Штрихи к портрету CENTCOM - крупномасштабные военные операции "Буря в пустыне" (1991 года) и "Лиса в пустыне" (1998 года) - против Ирака, "Восстановить надежду" (1992-1993 годы) - в Сомали, "Несгибаемая свобода" (с октября 2001 года) в Афганистане, где, по данным миссии ООН (UNAMA), только за последние 10 лет погибли и пострадали более 100 тысяч мирных граждан. Из последних достижений - убийство крупного иранского военачальника Касема Сулеймани на территории Ирака.

Не гарантируя безопасности американцам на собственной материковой территории, администрация президента США Дональда Трампа в конце 2019 года разработала новую стратегию в отношении Центральноазиатского региона - для реинтеграции Афганистана в Центральную Азию и ослабления влияния конкурентов - России и Китая. Американский проект прямо затрагивает интересы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, ведь на территории Афганистана находятся многие тысячи действующих боевиков террористических организаций, включая выходцев из республик постсоветского пространства. Центральная Азия является для России жизненно важным регионом, и Москва способна на многое для сохранения в нем стабильности и безопасности.