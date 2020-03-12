Рост активности боевиков на севере Афганистана — что делать странам СНГ?

В Самарканде в совещании руководителей пограничных ведомств СНГ приняли участие делегации России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, и координационной службы Совета командующих пограничными войсками.

Была проанализирована обстановка и тенденции на внешних границах государств СНГ. Состоялся обмен опытом противодействия террористическим и экстремистским организациям.

Прошло обсуждение ситуации в приграничных районах Афганистана. В частности, отмечен рост опиумного производства под контролем афганских боевиков и северный наркотрафик, которые ежегодно трансформируются в десятки вооруженных инцидентов на границе.

Пограничные будни становятся тревожнее и в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19.

Массовое возвращение из Ирана афганских беженцев (до 30 тысяч человек вернулось в страну – данные властей) грозит Афганистану эпидемией. В этой непростой обстановке Россия и другие страны СНГ в рамках совместных программ помогают таджикским и узбекским пограничникам ресурсами, оружием и техникой.

Комплексное взаимодействие

12 марта в максимально приближенной к боевой обстановке начались совместные узбекско-таджикские контртеррористические учения "Содружество-2020" в приграничной Хатлонской области Республики Таджикистан.

Ранее Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о военном сотрудничестве "Партнерство 2020". Многонациональное контртеррористическое взаимодействие силовых структур развивается в соответствии с требованиями времени.

По планам боевой подготовки 2020 года, на Центрально-Азиатском стратегическом направлении состоятся около 40 совместных учений вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом будет задействовано более 20 полигонов на территории нескольких государств.

На территорию Центрально-Азиатского региона проецируются коллективные силы быстрого развертывания (более 10 батальонов) и коллективные силы оперативного реагирования (22 тысячи военнослужащих в составе подразделений специального назначения). Фактически под этим "зонтиком безопасности" находится и Узбекистан, который в ОДКБ не входит.

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Эффективная борьба с терроризмом в Центральной Азии требует приоритетного оснащения силовых структур Узбекистана и Таджикистана новейшими оружием и военной техникой. Во взаимодействии с другими странами СНГ и ОДКБ Россия помогает Ташкенту и Душанбе в сжатые сроки модернизировать национальные вооруженные силы и инженерное оснащение южных границ.

Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1430 километров. Узбекско-афганский участок - 137 километров. Из-за горного рельефа местности сложно контролировать отдельные участки границы, чем могут воспользоваться наркоторговцы и боевики.

Тревожная статистика

Террористическая активность южнее реки Пяндж растет на фоне соглашения талибов с США о выводе американских войск из Афганистана. От официального Кабула талибы требуют освободить соратников из тюрем.

Это наверняка приведет к росту насилия в стране, расширению влияния боевиков в приграничных провинциях, где сосредоточено по разным данным от 5000 до 10000 членов вооруженных группировок, в том числе выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Ранее вице-президент генерал Абдул Рашид Дустум объявил о масштабной операции против исламистов на севере Афганистана, но реальных побед мы не дождались. Вооруженные группы исламистов по-прежнему активны в северных приграничных провинциях Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Балх и Саманган. Боевики регулярно берут в заложники мирных сограждан с целью получения выкупа.

Согласно докладу американской компании Soufan Group, к боевым действиям в рядах террористических организаций на Ближнем Востоке в 2018 году были причастны около 1300 таджикских, 1500 узбекских, 500 казахских и 500 кыргызских граждан.

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В это же время директор Агентства национальной разведки США Дэн Коутс прогнозировал, что афганская ситуация будет ухудшаться, несмотря на увеличение военной помощи Кабулу со стороны США и их союзников.

"Талибан"* будет развивать успех, а действия афганских сил безопасности не принесут ощутимых результатов из-за боевых потерь, дезертирства и слабого руководства. Собственно, так и случилось.

В конце февраля 2020 года США вынужденно заключили мирное соглашение с талибами, но террористическая угроза сохранилась. При этом Таджикистан и Узбекистан остаются потенциальной целью для различных группировок боевиков на территории Афганистана.

К примеру, стратегия ИГ* предусматривает экспансию, включение таджикской территории в новый псевдохалифат "Вилаят Хорасан". И это не пустые мечты, ведь боевой опыт в Ираке и Сирии получили около 4200 джихадистов из республик Центральной Азии. В рядах ИГ* состоят до 1300 граждан Таджикистана.

Еще одной серьезной проблемой региона около 20 лет является наркотрафик из Афганистана (где производится 90% мирового опиума). По данным управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно из Афганистана "экспортируется" в среднем около 7 тысяч тонн опия-сырца и героина.

Управление национальной политики Белого дома по контролю за наркотиками в феврале констатировало: производство опиума в Афганистане в 2019 году возросло на 21% по сравнению с 2018 годом, объем составил 6,7 тысяч тонн.

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Недавние официальные доклады правительства Исламской республики Афганистан свидетельствуют о росте посевов (320 тысяч гектаров земли в различных провинциях), производства и контрабанды наркотиков на 90%.

Общий объем наркотрафика оценивается примерно в 30 миллиардов долларов в год, эти деньги подпитывают коррупцию, терроризм, религиозный экстремизм.

И закономерно снижают безопасность сопредельных стран. Разрубить афганский Гордиев узел можно только совместными интернациональными усилиями пограничников, армейских подразделений и служб безопасности СНГ.

* - террористические организации, запрещенные в России и ряде других государств