Ми-26 - самый большой и мощный вертолет планеты: 40 лет в боевом строю

Превосходство российских технологий не один десяток лет демонстрирует тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26 – самый большой, самый грузоподъемный в мире. Машина успешно модернизируется и способна удивить мир новыми рекордами. Аналогов Ми-26 не существует, и появятся они нескоро.

На четырех полигонах в разных регионах России опытный образец Ми-26Т2В проходит государственные испытания, рассчитанные на весь 2020 год. Проект воплощает жесткие требования заказчика – Минобороны РФ. Модернизированный вертолет Ми-26Т2В сохранил прежние выдающиеся характеристики (боевая нагрузка 20 тонн, дальность полета 800 км со скоростью до 270 км/час, на высотах до 4600 м) и приобрел современную авионику с возможностью круглосуточного применения в любом регионе планеты. Новейший интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования обеспечивает автоматический полет по маршруту, предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром даже в условиях огневого противодействия противника. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В надежно защищает вертолет от поражения управляемыми зенитными ракетами противника.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 традиционно используется в войсках для мобильной переброски подразделений (до 82 десантников с полным комплектом вооружения, включая крупногабаритную технику). Машина способна выполнять спасательные, транспортные, противопожарные и другие задачи. Пользуется большим спросом зарубежных заказчиков. Из построенных с 1984 года на Ростовском вертолетном заводе 350 вертолетов Ми-26 более 40 машин были отправлены на экспорт, в том числе Канаду (12), Индию (10), Китай (4), Алжир (6).

У вертолета высочайшая репутация во всем мире. Кроме прочих преимуществ, двигатели Ми-26 имеют пылезащитные устройства со степенью очистки воздуха до 70%, что немаловажно для стран Центральной Азии (позволяет эксплуатировать машину в условиях сильной запыленности).

Опыт эксплуатации

Республика Казахстан эксплуатирует МИ-26Т с осени 2013 года. Две модернизированные машины оснащены современным пилотажно-навигационным комплексом, оборудованием специального назначения, могут использоваться в масштабных спасательных операциях и достойно служат в Минобороны и МЧС республики.

Возможности машины, зримое превосходство над всеми тяжелыми вертолетами мира просто восхищают. Габариты кабины и грузоподъемность Ми-26 обеспечивают возможность транспортировки до 90% боевой техники и грузов мотострелковой дивизии. В грузовом отсеке размером 12 м на 8,25 м легко помещаются грузовые автомобили. Так, в сложнейших природно-климатических условиях Арктической зоны экипажи Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа перевезли в минувшем году более тысячи тонн грузов. В зоне ответственности округа находятся остров Врангеля и мыс Шмидта.

Еще один пример: Ми-26 российской транспортной компании осенью 2009 года буквально спас подбитый в полете над Афганистаном американский вертолет Chinook CH-47. Под обстрелом талибов Chinook произвел вынужденную посадку, а затем американские военные летчики не смогли эвакуировать его при помощи такого же вертолета. Российский Ми-26 легко поднял CH-47 на внешней подвеске и преодолел 110 км до базы. Взлетная масса военно-транспортного вертолета Chinook - около 12 тонн, а Ми-26 может нести до 25 тонн полезной нагрузки. Ранее Ми-26 установил 14 международных рекордов, среди которых подъем 25 тонн груза на высоту 4 100 метров, 20 тонн - на 4 600 метров, 15 тонн - на 5 600 метров и 10 тонн - на 6 400 метров. Технологической конкуренции поблизости не наблюдается.

В боевой обстановке Ми-26 впервые применил в 1984 году советский воинский контингент в Афганистане. Базировались вертолеты на территории Таджикистана и обеспечивали транспортировку десантников, грузов, вывоз раненых. В дальнейшем Ми-26 использовались в ходе операций Международных сил безопасности в Афганистане и в миротворческих миссиях ООН на территории бывшей Югославии, в Сомали, Бурунди, Восточном Тиморе.

Два специально оборудованных вертолета Ми-26 в 1986 году участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (тогда немалую дозу радиации получили летчики-испытатели ОКБ Миля Гурген Карапетян и Анатолий Грищенко, но машины не подвели).

Полет в будущее

Принятый на вооружение в 1980-м, военно-транспортный вертолет Ми-26 неоднократно производил фурор на международных авиационно-космических выставках (начиная с 34-го Авиакосмического салона в Париже 1981 года) – к такому исполину невозможно привыкнуть. И машина по-прежнему устремлена в будущее.

Версия 2015 года Ми-26Т2 за счет нового бортового оборудования получила сокращенный экипаж (два летчика вместо пяти – это экономически выгодно) и возможность совершать ночные полеты. Еще более совершенный вертолет Ми-26Т2В впервые поднялся в небо в августе 2018-го, и уже в 2021-м займет достойное место в Воздушно-космических силах РФ.

До недавнего времени силовую установку Ми-26 составляли два двигателя Д-136 суммарной мощностью 22 000 л.с. Сегодня российские инженеры создают новый двигатель ПД-12В, (14 000 л.с. против нынешних 11 400 л.с.).

Вертолет Ми-26 идеально подходит для решения военных и гражданских задач, спектр которых постоянно расширяется. И обеспечивается большим количеством специальных модификаций Ми-26. В списке наиболее интересных: Ми-26MS - медицинский вертолет с соответствующим оборудованием, Ми-26ТЗ - заправщик с дополнительными топливными баками для одновременной заправки четырех самолетов, Ми-26ПП – постановщик помех (радиоэлектронная борьба), Ми-26НЕФ-М - противолодочный вертолет с гидроакустической станцией на внешней подвеске, Ми-27 - воздушный пункт управления войсками, оснащенный всей необходимой аппаратурой.

Растет экспортный потенциал Ми-26. Продолжается адаптация базовой машины под конкретные требования заказчиков. Кстати, при всех технологических преимуществах Ми-26 он еще и стоит в несколько раз меньше, чем любой американский вертолет тяжелого класса. То есть готов и к решительным действиям в боевой обстановке, и к мирному захвату доли международного рынка. Сегодня Ми-26 стоит на вооружении более чем десяти государств, впереди – новые горизонты.