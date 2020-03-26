Самоизоляция по-ташкентски: что доступно и чего не хватает на карантине

Пока я пишу эти строки, коронавирус проник в более чем 170 стран мира. По данным ВОЗ, число людей, зараженных вирусом, превысило полмиллиона человек, более 20 тысяч человек скончались.

Я живу в Ташкенте. Не будет преувеличением сказать, что этот город больше всего пострадал от вируса. Причина в том, что инфекция была в Узбекистане впервые обнаружена у жительницы столицы, вернувшейся из-за границы.

Если поначалу опасная болезнь вызывала лишь мемы в соцсетях, теперь ситуация обострилась и всем стало не до смеха.

Хочу поделиться личным опытом пребывания на всеобщем профилактическом домашнем карантине. Надеюсь, информация будет полезной и позволит предотвратить распространение вируса.

COVID-19 в Узбекистан: первая реакция

Когда коронавирус только начал распространяться по всему миру, узбекистанцы не восприняли проблему всерьез, полагая, что катастрофа настолько далеко, что никогда не доберется до нашего порога.

Однако с возвращением студентов из стран, где был зарегистрирован COVID-19, в частности, из Китая, ситуация постепенно начала меняться. И хотя никакой паники не наблюдалось, в местах массового скопления людей, в том числе в крупных торговых центрах, посетителей становилось все меньше.

Поползли слухи о первых заболевших, но Министерство здравоохранения после проверок незамедлительно опровергало их. Первый официальный больной с таким диагнозом зарегистрирован в республике 14 марта. Сразу же после этого премьер-министр созвал экстренное совещание.

Глава правительства Абдулла Арипов объявил, что с понедельника, 16 марта, Узбекистан приостанавливает воздушное и автомобильное сообщение с зарубежными странами, устанавливает трехнедельный карантин во всех университетах, школах и детских садах и отменяет все публичные мероприятия. Также было принято решение временно ограничить проведение религиозных церемоний.

Узбекистанцам запрещён выезд за границу, а иностранным гражданам въезд в республику. Услышав это, у некоторых началась паника: люди бросились на рынки и стали запасаться продовольствием. Пока одни штурмовали торговые ряды, другие над ними подтрунивали все в тех же социальных сетях, заметив, что куда опаснее коронавируса банальная жадность. К сожалению, ажиотаж коснулся и регионов — в Сети появилось немало роликов с очередями у продуктовых магазинов.

"В нашей стране достаточно резервов, нет причин для беспокойства или паники", — сказал президент.

Правительство осознало, что необходимо немедленно отреагировать в данной ситуации. Так, 18 марта президент Шавкат Мирзиёев выступил перед народом. Глава государства отметил, что принимаются все меры для предотвращения роста цен на продукты питания и другие товары повседневного спроса, а Государственный налоговый комитет и Департамент при Генеральной прокуратуре активизируют работу по борьбе со спекулянтами.

Слова лидера нации оказались обнадеживающими, и действительно, люди начали рациональнее подходить к вопросу о закупках продуктов питания.

Осложнившаяся обстановка потребовала более жестких мер. Непродовольственные магазины временно закрыты, весенний призыв в армию отложен, проведение свадеб и мероприятий запрещено, введены штрафы за появление в общественных местах без маски. Из-за несознательных пациентов пришлось ужесточить санкции за нарушение режима карантина, приостановлено движение транспорта, а области начали закрывать свои границы. Ну и, наконец, всех призвали сидеть дома.

Вирус сорвал все планы людей.

Большинство предприятий перешли на удаленную работу. Но пока можно сходить на рынок, в магазины, в банки. Главное, не забыть надеть маску.

Поскольку я всегда работаю дома, не могу сказать, что лично для меня произошли какие-то значительные изменения. Я просто лишена счастья встречи с близкими мне людьми. И это само по себе не даёт моей душе покоя.

Без маски - никуда

Несмотря на то, что профессор Михаил Фаворов, выступая на конференции в Ташкенте, усомнился в эффективности защитных масок в качестве профилактической меры, все-таки население решило перестраховаться и обезопасить себя и своих близких.

Интернет-сервисы

Когда ношение маски на улице стало обязательным, властям Узбекистана пришлось принять меры, чтобы обеспечить этими средствами индивидуальной защиты все аптеки и торговые точки. Производители масок освобождены от уплаты НДС, а сама эта продукция исключена из списка медицинских препаратов и для ее изготовления сейчас не требуется специального разрешения.

Сегодня для многих в Узбекистане интернет стал единственным инструментом для коммуникации и, отчасти, средство для существования в режиме самоизоляции. Через Сеть можно не только общаться с близкими и получать актуальную информацию по текущей обстановке, но и покупать продукты или оплачивать коммунальные услуги.

Ташкент и карантин: стога исрыка рулоны марли и простор на дорогах — фото >>>

Школьники и студенты, распущенные по домам на карантин, получили доступ к учебным платформам, онлайн-урокам, электронным библиотекам и другим ресурсам, помогающим в образовании.

Сейчас в Ташкенте работают пекарни, продуктовые магазины, аптеки, банки и точки общепита, причем последние – исключительно в формате "еда на вынос". Покупателям в торговых центрах раздаются перчатки, а граждан в медицинских учреждениях встречают распылением рук антисептиками. Некоторые аптеки развесили объявления, что не обслуживают граждан без масок.

Мой дом – мое здоровье

Кстати, банки также ограниченно принимают клиентов. Почти везде можно увидеть, что люди пытаются держаться как можно дальше друг от друга. И упаси вас чихнуть в общественном месте. Даже если это обычная аллергия, реакция окружающих в такой ситуации вполне объяснима и предсказуема. Если уж не кинутся врассыпную, то как минимум прожгут вас возмущенным взглядом.

В условиях карантина, по возможности, лучше не выходить из дома. Но когда после десятидневного "заточения" я вывела дочку во двор и разместила фотографию с этой прогулки в Сети, один из моих друзей отругал меня. Конечно, не со зла, и я его понимаю. Впрочем, рекомендации необходимо воспринимать адекватно. Людям, не находящихся на карантине по предписанию врачей, свежий воздух тоже необходим. Если учесть, что вирус не передается по воздуху, вылазки на балкон или во двор хотя бы на несколько минут не повредят. Главное соблюдать правила гигиены и надевать маску.

Моя постоянная работа из дома мало чем отличается от нынешнего режима карантина, но я очень соскучилась по жизни без "но". Скажем, у меня есть желание отправиться завтра же утром в другую страну, но... А еще я соскучилась по друзьям, которые желают мне здоровья, когда я чихаю, а не убегают от меня в панике.

Карантин пройдет, вирус исчезнет, все вернется на круги своя. А пока надо набраться терпения и переждать это тревожное время. Берегите себя, своих близких и знакомых, не будьте безразличными к здоровью окружающих — оставайтесь дома!