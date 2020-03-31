"Кембриджская пятерка": разведчики, которых мы не забудем

"Я чувствовал, что мои идеалы и убеждения, мои симпатии и желания на стороне тех, кто борется за лучшее будущее для человечества. В моей Англии я тоже видел людей, ищущих правду. Я мучительно искал средства быть полезным новому обществу. А форму этой борьбы я нашел в своей работе в советской разведке. Этим я служил и моему английскому народу", — так просто объяснял Ким Филби свою жизнь, ставшую легендой, в книге "Я шел своим путем".

Ким Филби — главное имя "Кембриджской пятерки", самой эффективной и результативной разведсети в истории разведки ХХ века. В созданную сотрудниками нашей нелегальной резидентуры в Лондоне в 1934-1937 годах группу вошли выпускники Кембриджа Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Бёрджесс, Энтони Блант и Джон Кернкросс. С того момента и до начала 1960-х они оказали Советскому Союзу колоссальное содействие в противостоянии с врагами и недругами.

Почему молодые англичане, принадлежавшие к высшим кругам британского общества, с такой убежденностью и самоотдачей работали на советскую разведку?

Кембридж в конце 1920-х — начале 1930-х годов был наэлектризован идеями социализма. Успехи строительства социалистического общества и стремительно растущей экономики в Советской России, в то время как Запад замер в Великой депрессии, давали живой пример альтернативы капиталистическому миру. В левом движении активно участвовали и члены "пятерки", и это в решающей степени сформировало их убеждения на всю жизнь.

Причина вторая — антифашизм. Молодые люди, искренне приверженные идеалам гуманизма, во время поездок в Германию и Австрию видели своими глазами зарождение и становление фашизма и нацизма. Они возмущались тем, как радикалам потворствовали правительства Англии и Франции. И сделали для себя однозначный вывод: остановить фашизм способен только Советский Союз.

Советские кураторы от разведки с самого начала нацеливали молодых людей на внедрение в наиболее важные с точки зрения ценности информации объекты — МИД Великобритании (Форин-офис), разведку Сикрет Интеллидженс Сервис (SIS, он же MИ-6), контрразведку МИ-5 — и руководили их действиями по достижению этих целей.

Для начала Филби, Маклину, Бёрджессу, а позднее и Бланту с Кернкроссом было приказано "сменить личину". Требовалось создать впечатление, что предыдущее увлечение социализмом и марксизмом было заблуждением и "ошибкой молодости".

Это стоило им немалых усилий. Позднее Ким Филби говорил: для него было очень больно, что товарищи восприняли его последующие действия как "предательство". Но по-другому они не могли это воспринять, а Ким, конечно, не мог объяснить им суть дела.

Далее у каждого из пятерки антифашистов сложился свой путь в интересующие советскую разведку ведомства. В отдельные периоды оперативной деятельности "Кембриджской пятерки" кто-то из "пяти мушкетеров" выдвигался вперед по ценности поставляемых материалов.

При каждой возможности они продвигали, прикрывали, спасали друг друга. Так, в 1951 году Ким Филби из Вашингтона предупредил Дональда Маклина об опасности разоблачения, и тот был эксфильтрован — вывезен в Советский Союз. А Энтони Блант после невозвращения Гая Бёрджесса бросился в его квартиру сжигать компрометирующие Гая материалы.

Ким Филби пошел в журналистику и в 1936 году отправился на войну в Испанию — первый открытый фронт фашизма в Европе. Вскоре он стал военным корреспондентом лондонской газеты "Таймс". А уже в 1940-м беспартийный коммунист Ким Филби, с легкой руки своего друга Гая Бёрджесса, проникает в Сикрет Интеллидженс Сервис — святая святых и предмет особой гордости британской системы. Как пишет Ким в своей книге "Моя тайная война", "весь уик-энд я веселился с Гаем Бёрджессом", отмечая этот успех, а "в понедельник я официально доложил ему о прибытии на службу". Читаем: один советский разведчик на службе МИ-6 доложил о своей готовности другому советскому разведчику на службе МИ-6.

Позднее Ким подчеркивал: он никогда не нарушал клятвы — первой он присягнул советской разведке и далее выполнял ее поручения, а служба в МИ-6 была позже.

В 1944 году Филби поручили возглавить особо важный отдел СИС — "по борьбе против СССР и международного коммунистического движения". То есть советский разведчик был поставлен главой контрразведки против Советского Союза — фантастический пост, который позволял буквально нейтрализовать британскую деятельность против СССР.

Далее — не менее фантастично. В 1949-1951 годах Ким Филби возглавляет — замрите — миссию связи английской разведки с американскими коллегами в Вашингтоне. То есть советский разведчик координирует работу британской СИС с американскими ФБР и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в первые годы его деятельности, практически по ходу создания. Америку настолько травмировал этот эпизод, что до сих пор в англосаксонских спецслужбистских тяжбах за первенство американцы припоминают англичанам этот "первородный" провал.

В Советский Союз Ким Филби прибыл 27 января 1963 года из Бейрута на сухогрузе "Долматов", избежав верного ареста. Этот день он считал своим вторым днем рождения. В Москве он обучал молодых оперативных работников, которые готовились к выезду в Великобританию, организовав своеобразную "школу Филби".

Колоритный, богемный, как бы сказали сейчас, "тусовщик" Гай Бёрджесс в споре о марксизме мог побить любого: цитаты из Маркса, Ленина, Сталина у него никогда не заканчивались. Сын вице-адмирала Королевского военно-морского флота, по словам друзей, был "очень способный и авантюрный малый, умеющий проникнуть повсюду".

В конце 1935 года Бёрджесс поступает в Британскую радиовещательную корпорацию, Би-би-си, которая вещает до сих пор. В начале октября 1938-го, сразу после подписания Мюнхенских соглашений, 27-летний Бёрджесс настолько аргументированно убеждает Уинстона Черчилля "употребить все свое красноречие для разрешения создавшегося кризиса", что впечатленный Черчилль дарит ему свою книгу с автографом. И восклицает: "Почему среди молодых английских политиков так мало людей, похожих на Гая Бёрджесса, на суждения которых можно положиться!"

Уже в 1939 году, первым из "пятерки", Гай Бёрджесс принят на работу в СИС. С июня 1944-го он в Форин-офисе, в 1946 году становится личным помощником государственного министра, второго человека в МИД Британии. Подготавливаемые им бумаги оказывались в Москве несколько раньше, нежели ложились на стол британскому министру иностранных дел или премьеру.

Дональд Маклин, сын видного политического деятеля сэра Дональда Маклина-старшего, по окончании Кембриджского университета поступил в британский МИД. С начала 1936-го от него хлынул такой поток совершенно секретной документальной информации, что ее с огромным трудом удавалось "переварить" сотрудникам лондонской резидентуры. Пришлось просить Центр срочно прислать дополнительного оперативного работника. С Китти Харрис, она же Джипси, работа не только пошла быстрее, но и завязался роман, и на следующий пост Маклина в Париж в 1938 году они отправились вдвоем.

Сопроводительное письмо послу Британии в Париже сообщало, что к нему едет "обаятельный, умный и рафинированный человек". Согласно архивам НКВД, результаты разведывательной деятельности Маклина с момента поступления на службу в МИД по июнь 1940-го, когда он покинул Францию, занимают 45 коробок. Каждая из них содержит более 300 страниц документации — итого порядка 14 тысяч листов совершенно секретной информации! А за годы Великой Отечественной войны Центр получил от него еще 4 593 ценнейших документа.

Летом 1945 года Маклин занял должность первого секретаря английского посольства в Вашингтоне и место содиректора в так называемом Комитете совместной политики. По линии этого комитета шла координация создания атомной бомбы между американским "Манхэттенским проектом" и английским "Тьюб Эллойз проектом". Надо ли говорить, что на этой должности Маклин существенно ускорил создание советского ядерного оружия, необходимого для поддержания стратегического баланса в мире.

Энтони Блант, рафинированный аристократ, дальний родственник короля Георга VI, троюродный дядя нынешней королевы Великобритании Елизаветы II, преподавал историю искусств в Тринити-колледже. В 1935 году он побывал в СССР и был поражен тем, как молодая советская республика, едва выйдя из войны и разрухи, поставила музейное дело и сделала великолепные коллекции доступными для народа.

С началом войны он предложил свои услуги военной полиции, где был замечен и получил предложение перейти на службу в МИ-5. В январе 1940-го, в составе Британского экспедиционного корпуса под Парижем, Энтони Блант заканчивает книгу "Теории искусства в Италии, 1450-1600". Именно в то время во Флоренции формировалось новое отношение к миру и к людям: вера в человека и вера в разум. Для Энтони Бланта были очевидны параллели между гуманизмом Возрождения и советским проектом социальной справедливости, а Третий рейх представлялся чудовищной калькой средневековой инквизиции, насилия и мистицизма.

В 1943 году Энтони Блант уже майор контрразведки — и по ночам переписывает взятые домой документы. Искусствовед Блант, как это ни удивительно, разработал систему действий службы наружного наблюдения, которая применялась в последующие десятилетия. Через его руки проходила дипломатическая почта правительств в изгнании, а также Бельгии, Дании, Польши, Чехословакии, нейтральных Швеции и Швейцарии. Блант стал отменным вербовщиком: ему удавалось привлекать к своей работе зарубежных министров, перспективных политиков, претендентов на роли будущих правителей государств.

Джон Кернкросс, сын лавочника из Шотландии, в Кембридже изучал и очень любил Мольера — такой псевдоним и получил он от советской разведки. Молодой человек высочайшего интеллекта и гигантской трудоспособности, Джон Кернкросс успел поработать в Форин-офисе, министерствах финансов и снабжения, а также на должности личного помощника лорда Мориса Хэнки, правой руки Уинстона Черчилля. И проник в святая святых английских спецслужб — Центр правительственной связи в Челтнэм (GCHQ, сегодня на слуху благодаря "Викиликс"), где занимались расшифровкой радиоперехватов.

В 1941 году сообщения от Кернкросса пошли исключительно тревожные. Ему удалось передать телеграмму министра иностранных дел Идена о беседе Гитлера и наследного принца Греции Павла. Документ свидетельствовал: нападение на СССР неминуемо. А в сентябре 1941-го Джон Кернкросс добыл доклад премьеру Черчиллю о возможности создания неведомого ранее атомного оружия. Советское руководство немедленно — в то время как немцы приближались к Москве — приступило к своим разработкам.

В 1942 году Джон Кернкросс передал в Москву технические характеристики нового немецкого танка "Тигр", в частности толщину его брони, а накануне Курской битвы добыл ценнейшую информацию о планах германского командования. Именно за Курскую дугу Кернкросс был награжден орденом Красного Знамени. В середине 1960-х Кернкросс переехал жить во Францию, в Прованс. Его последней книгой было многолетнее исследование "Гуманизм Мольера".

Всем членам "Кембриджской пятерки" были предложены персональные пенсии. Не сговариваясь, каждый по отдельности отказался от любого вознаграждения. Они работали на великую идею справедливости, которую предложил миру советский социализм. Такое горение, такое служение сделало их героями для поколений людей в России и мире.

"Я смотрю на прожитую жизнь как отданную служению делу, в правоту которого искренне и страстно верю", — говорил Ким Филби в Москве.

"Ущерб, нанесенный деятельностью Филби, настолько велик, что было бы лучше, если бы в те годы мы вообще ничего не делали", — говорил сотрудник ЦРУ Майлс Коуплэнд.

Автор благодарит коллег — соучредителя Фонда памяти Кима Филби полковника СВР в отставке Михаила Богданова и историков разведки, писателей Николая Долгополова и Владимира Антонова, чьи книги легли в основу серии статей про "Кембриджскую пятерку", стартующей с этим текстом. Эта серия является частью просветительского проекта "Ким Филби и "Кембриджская пятерка": сохранение исторической памяти о героях-разведчиках", www.cambridge5.ru. Цель проекта — рассказать правду о подвиге выдающихся советских разведчиков-британцев, посвятивших свои жизни борьбе против фашизма, за строительство справедливого мира.

Источник: РИА Новости