США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней

Эпидемия коронавируса не только вскрыла уязвимости глобальной экономики и политических систем Евросоюза и США, но и привела к тому, что на ленты мировых информационных агентств вернулась тема, которая казалась навсегда похороненной в приключенческих романах о XVII веке.

Речь идет о пиратстве. Если в XVII веке пираты охотились за золотом, то в эпоху пандемии коронавируса главной добычей "государственных пиратов" являются медицинские маски, которые внезапно оказались едва ли не самым дефицитным товаром на планете, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

Современная борьба за медицинские маски отличается от экспедиций буканьеров и корсаров Карибского моря еще и тем, что в те времена государства, хотя и поддерживали "своих пиратов", но не использовали их для того, чтобы грабить своих союзников, а предпочитали (что естественно) грабить геополитических оппонентов.

Однако эпидемия все изменила, а Дональд Трамп едва ли не лично ввел интересную инновацию в это древнее занятие: теперь грабить союзников — это уже абсолютно нормально, а еще патриотично — по крайней мере с точки зрения официального Вашингтона.

Премьера инновационного подхода вашингтонской администрации к союзническим отношениям состоялась в Таиланде: именно там, по сообщениям немецких СМИ, представители США перехватили идущие из Китая в Германию маски, и теперь эти 200 000 масок (изначально заказанных и оплаченных мэрией Берлина для полиции Берлина) являются законной добычей американского государства, которое считает, что раз маски были изготовлены в Китае на дочернем предприятии американской компании 3M, то их конфискация (на территории другого государства) — это вполне законная практика.

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Руководитель немецкого филиала американского новостного портала Buzzfeed Дэниел Дреппер пересказывает реакцию немецких политиков: "Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. "Это не то, как надо себя вести с трансатлантическими партнерами", — жалуется глава Управления внутренних дел Берлина Андреас Гизель.

Мэр Берлина считает, что "это бесчеловечно и недопустимо", и требует от федерального правительства повлиять на США, "чтобы американцы начали соблюдать международные правила".

При всем уважении к берлинским чиновникам приходится констатировать, что их требования абсолютно невыполнимы.

Просить Вашингтон соблюдать какие-то правила — бессмысленно по определению, а чтобы принудить Вашингтон соблюдать какие-то правила, требуется или ядерное оружие, или, на худой конец, хотя бы портфель американских государственных облигаций на один триллион долларов, чтобы США можно было шантажировать его "сбросом" на уязвимые финансовые рынки.

Других вариантов нет и, к сожалению, оба эти варианта принуждения США к нормам приличия находятся вне инструментария Ангелы Меркель.

Впрочем, немецкие чиновники могут утешить себя тем, что американцы так ведут себя не только с ними, а вообще со всеми своими союзниками. Среди пострадавших — Франция, Канада и Бразилия, но, скорее всего, о большинстве случаев такого рода мы просто никогда не узнаем.

Французская пресса уже называет сложившуюся ситуацию "войной за маски", а британская The Guardian в красках описывает инцидент, в котором французы лишились партии китайских масок: "По словам двух французских чиновников, американским покупателям, размахивающим пачками наличных денег, удалось угнать партию масок, которая уже отправлялась из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса районов Франции.

Маски были в транспортном самолете в аэропорту Шанхая, который был готов взлететь, когда американские покупатели пришли и предложили в три раза больше, чем платили их французские коллеги".

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Надо отметить, что в этом случае американцы все-таки поступили чуть более джентльменским образом.

Впрочем, это следует списать не на большее уважение к французским партнерам, а на то, что конфисковать маски в Шанхае — это гораздо более сложная операция, чем конфисковать их в аэропорту Бангкока, и в этом случае американские эмиссары просто предпочли решить вопрос с помощью наличных денег.

В случае Канады решение вопроса было уже совсем не джентльменским: как сообщает монреальское издание Journal de Montreal, транспортная компания, которая должна была привезти маски, заказанные для местной больницы из Китая, внезапно отправила эти маски в Огайо.

Шансы на то, что это "честная ошибка" и "недоразумение", наверное, есть, но с учетом всего остального новостного фона может создаться впечатление, что это не ошибка, а результат сознательных усилий вполне конкретного государства.

С одной стороны, можно восхититься и отдать должное американской воле к победе и определенному презрению к чужим воплям при достижении своих национальных интересов (в том виде, в каком их понимает администрация президента США).

Как сказал Дональд Трамп (не упоминая пиратство открытым текстом): "Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить".

Но есть нюанс: возможно, гораздо более продуктивной мерой было бы ускоренное развертывание производства у себя в стране и чуть более сдержанная демонстрация того, что американские эксперты называют "просвещенным эгоизмом", который не зря считается важным элементом национального политического характера США.

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Эпидемия закончится, а проблемы не просто останутся, но и увеличатся, и провернуть геополитический фарш назад уже будет довольно нереалистичной стратегией.

Даже самые завзятые патриоты США и политики, построившие карьеры на убеждении европейцев в необходимости срочно — с улыбкой и с максимальной самоотдачей — вылизать туфли очередного американского президента, понимают, что эта эпидемия является водоразделом. Что это первый глобальный кризис, в который мир вошел в условиях умершей американской гегемонии:

"Это первый большой кризис в постамериканском мире. Совет Безопасности ООН нигде не видно, G20 находится в руках наследного принца Саудовской Аравии, а Белый дом в течение многих лет трубил о том, что "Америка прежде всего" и "каждый сам по себе". Только вирус глобализирован", — констатирует Карл Бильдт, сопредседатель влиятельного проамериканского "мозгового центра" European Council on Foreign Relations, экс-премьер Швеции и известнейший ненавистник России.

Маститый шведский политик прав в том смысле, что перед нами действительно "постамериканский мир". Но глобализован в нем не только вирус. В той же Италии сейчас работают российские, китайские и кубинские медики. Помощь тех, кто хочет помочь, — глобализована, и это только один пример.

С другой стороны, на каждой взлетной полосе или у каждого пирса, через который могут пройти дефицитные медицинские маски, дежурят американские "государственные пираты", и их работа тоже глобализована.

Эпидемия явила миру наглядное столкновение двух несовместимых форм глобализации, и то, как сейчас истерят проамериканские политики по всему миру, намекает, что результат складывается явно не в пользу Вашингтона.