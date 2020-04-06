Олигархи обложили пошлиной энергию из России

Введенный запрет нацелен не на "отделение" от России, а на защиту интересов конкретной олигархической группы на самой Украине.

С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов. Под ограничения не попадают закупки антрацита и спекающихся марок, используемых для производства металлургического кокса. Естественно, новую запретительную меру наши соседи уже окрестили очередной оглушительной победой над агрессором, повышением собственной независимости и помощью угледобывающему сектору, пишет автор РИА Новости.

Разбирая данное событие, нужно непрестанно держать в голове тот факт, что разговоры о необходимости запрета ходили еще в октябре 2019 года, но фактическое подписание состоялось только в середине марта. За этот период произошла ключевая рокировка политической верхушки Украины: кресло премьер-министра, освобожденное Алексеем Гончаруком, занял Денис Шмыгаль.

Денис Анатольевич — личность неординарная. За какие-то двадцать лет он прошел путь от рядового бухгалтера ныне покойного Львовского автобусного завода (1998 год) до помощника председателя Львовской ОГА (2009 год) и директора Бурштынской ТЭС (2018 год). Теплоэлектростанция является "хребтовым" объектом генерации Ивано-Франковской области и Западной Украины (установленная мощность порядка 2,3 гигаватта), на ее базе сформирован так называемый Бурштынский энергоостров. Из двенадцати энергоблоков станции два-три постоянно работают на экспорт, поставляя электроэнергию в Словакию, Румынию и Венгрию. Основное топливо станции — уголь, но все без исключения котлы оборудованы еще и углемазутными горелками.

Предприятие, которым управлял господин Шмыгаль, жизненно важно для Украины — настолько, что его охрану осуществляет спецподразделение МВД. А еще оно входит в структуру ЗАО "Западэнерго", которое принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. То есть буквально полтора года назад нынешний премьер напрямую подчинялся владельцу частной корпорации.

Отдельно оговоримся, что политическая карьера Дениса Шмыгаля вызывает совершенно заслуженную зависть. Четвертого февраля 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра (министра развития общин и территорий), а ровно через месяц, 4 марта, он стал вторым человеком государства. Еще через две недели, 18 марта, и было подписано упомянутое выше распоряжение о введении пошлин.

Основной причиной запрета поставок называлась недопустимость инвестиций в экономику страны-агрессора. Но дело в том, что Украина и так ничего в нее не инвестирует, зато активно вкладывается компания ДТЭК, которая тоже принадлежит Ринату Ахметову. В частности, ей принадлежит шахтоуправление "Обуховская" в Ростовской области. Там добывается антрацит, который, как мы помним, под ограничения не попадает. В настоящий момент единственная задача, которая стоит перед владельцами "Обуховской", — восстановить поставки топлива на Луганскую ТЭС, еще одно ключевое предприятие, обеспечивающее питание громадных территорий Донбасса и входящее в структуру ахметовской ДТЭК.

Поставки кокса тоже вне опасности. Главным импортером коксующегося угля на Украину является металлургический холдинг "Метинвест", принадлежащий олигарху Вадиму Новинскому, младшему партнеру все того же Ахметова. Ежегодно "Метинвест" для собственных нужд и перепродажи ввозит из России порядка десяти миллионов тонн кокса.

Отсечение поставок российских энергетических углей весьма неоднозначно. Хотя бы потому, что после потери угольных шахт Донбасса львиную долю этого вида топлива добывают на предприятии "ДТЭК Павлоградуголь". В 2019 году фактический монополист украинского рынка заявил прибыль в размере 6,7 миллиарда гривен (19 миллиардов рублей), а смежная компания "ДТЭК Трейдинг", которая закупает уголь на ахметовских шахтах и реализует их генерирующим предприятиям, положила в карман еще 3,5 миллиарда гривен. То есть введенные пошлины на практике убирают с рынка любых возможных конкурентов.

Запрет импорта российской электроэнергии и вовсе никакой практической роли не играет. Просто потому, что перетоки из России во втором полугодии 2019-го в структуре украинского энергорынка составили мизерные 0,5 процента. То есть дешевое российское электричество не может ни обрушить рынок, ни завоевать его. Точнее, оно могло бы снизить рекордно высокие цены на электроэнергию на Украине, но шансов ему на это не дали.

Сегодня средняя стоимость производства мегаватт-часа у нашей соседки равняется 45 евро. Для сравнения: в Великобритании он же стоит 39 евро, в Германии 25 евро, а во Франции 22 евро. Рядовым украинцам рассчитывать на снижение стоимости электричества не стоит хотя бы потому, что рынок угля и крупные ТЭС, как мы разобрали выше, полностью в руках холдинга Рината Ахметова, а принадлежащее Игорю Коломойскому "Центрэнерго" имеет ровно два пути: закупать топливо на внешних рынках с оплатой логистики либо идти на поклон во все тот же ДТЭК. Совокупность этих факторов заставляет сомневаться, что кто-либо из цепочки производителей угля, его поставщиков и владельцев электростанций способен пойти на уменьшение своей баснословной маржинальности.

В сухом остатке получается, что введенный запрет нацелен не на "отделение" от России, а на защиту интересов конкретной олигархической группы на самой Украине.

Осталось дождаться ответного хода господина Коломойского. Сомнительно, что он не попробует ввести в игру лояльную и влиятельную фигуру, чтобы отщипнуть кусок столь лакомого пирога.