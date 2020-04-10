Предварительные итоги соглашения ОПЕК+: это сделка, и она не бессрочна

Большинство источников сходятся во мнении, что сторонам удалось достичь договоренности о новой сделке по сокращению добычи. Но обсуждение еще продолжится в формате G20.

Цены на нефть меняет коронавирус

Еще до встречи было известно, что страны-участники соглашения ОПЕК+ обсуждают возможность снижения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Это большая величина, и многим сторонним наблюдателям может показаться странным, что еще месяц назад (4-6 марта) страны обсуждали возможность снижения производства на 1,5 миллиона баррелей в сутки и не смогли договориться, из-за чего с 1 апреля все государства получили свободу рук в плане объемов добычи нефти. А теперь стороны готовы взять на себя обязательства снижения производства нефти уже на 10 миллионов баррелей.

Все дело в изменении ситуации на рынке. В начале марта коронавирус был распространен преимущественно в Китае. Эта страна находилась на пике карантинных мер, что привело к существенному спаду потребления топлива (перемещение автотранспорта ограничивалось, предприятия и общественный транспорт в ряде городов не работали, самолеты летали реже). Снижение мобильности повлияло на потребление нефти. Появившийся переизбыток предложения и планировалось компенсировать сокращением добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Россия тогда исходила из того, что коронавирус Китаем скоро будет побежден, а далее КНР восстановит спрос. Но в итоге вирус распространился по планете, и подавляющее большинство стран борется с пандемией мерами карантина. В итоге весь мир, прежде всего Европа, сократил потребление нефти, что усугубило перепроизводство.

В апреле превышение предложения над спросом на нефтяном рынке оценивается в 15-20 миллионов баррелей в сутки. Вся "лишняя" нефть идет в нефтехранилища как на суше, так и в танкеры, которые используются все больше как плавучие бочки. В условиях отсутствия системы контроля добычи нефти можно было бы просто ждать, пока производство не остановят игроки с наибольшей себестоимостью.

В частности, производители сланцевой нефти в США перестали наращивать добычу, когда мировая цена была на уровне 50 долларов за баррель. А при 20-30 долларах за баррель рентабельных проектов добычи сланцевой нефти фактически не остается. Вопрос лишь в том, сколько времени займет сокращение добычи нефти в США.

Однако сейчас, когда потребление нефти в мире рекордно снизилось из-за карантинным мер, ждать, пока разные страны сами сократят добычу по экономическим причинам, невозможно. Ведь через месяц-полтора нефтехранилища переполнятся, и придется останавливать производство нефти: она просто будет никому не нужна. В итоге участники соглашения ОПЕК+ договариваются о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки для того, чтобы отсрочить дату переполнения нефтехранилищ. Расчет на то, что Китай и Европа восстановят спрос на нефть раньше, чем хранилища нефти переполнятся.

Для Москвы это достаточно сложно

Конечно, для России нынешняя сделка будет болезненной. При заключении предыдущего соглашения ОПЕК+ в 2016 году страна достигла исторического максимума ежесуточной добычи и сокращалась с этого рекорда. Поэтому определенный для России "потолок" был комфортным. Сейчас же сокращаться придется от стандартного уровня добычи, то есть нужно будет "резать" реальную добычу. В результате может сократиться ВВП и уменьшится приток валюты в страну.

Плюс заключается в том, что мир не увидит нулевую стоимость барреля нефти, что весьма вероятно в сценарии переполнения нефтехранилищ. Кроме того, наличие сделки ОПЕК+ ускорит восстановление цен на нефть. А получать 50 долларов от продажи одного барреля гораздо лучше, чем от продажи двух.

К тому же важно помнить, что сделка не бессрочная. Она предполагает повышение квот на добычу, то есть страны постепенно смогут вернуть производство нефти. Хотя России по ряду причин повышать и понижать добычу сложнее, чем той же Саудовской Аравии.

Для справки: сделка ОПЕК+ — соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других крупных производителей нефти: Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Мексикой, Малайзией и некоторыми другими странами.