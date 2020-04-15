Кто нападает на Собянина и Сечина

В Москве на этой неделе вводят цифровые пропуска для передвижений по городу, а ведущие нефтяные державы договорились о снижении добычи для стабилизации цен на нефтяном рынке. Но обе новости используются дежурными "борцами с режимом" для атак на российскую власть: в столице строят "цифровой ГУЛАГ" (который еще и дает сбои, вот криворукие), а соглашение с ОПЕК невыгодно России (это новый "Брестский мир"). Обвиняют мэра Москвы Сергея Собянина и главу "Роснефти" Игоря Сечина — они во всем виноваты: первый якобы действует по своему усмотрению, а второй в прошлом месяце развязал нефтяную войну, которую мы теперь проиграли. Почему бьют по Собянину и Сечину? Потому что целят в Путина, пишет автор РИА Новости.

Дело в том, что и мэр Москвы, и глава "Роснефти" — близкие соратники президента, пользующиеся его полным доверием. Это доверие проверено годами совместной работы: в случае с Сечиным речь идет о более чем четверти века, а Собянин рядом с Путиным уже 15 лет. Сечин был правой рукой и ближайшим помощником, Собянин возглавлял президентскую администрацию и был заместителем Путина в правительстве. Теперь один — глава крупнейшей российской глобальной компании, а второй руководит столицей. На обоих лежит огромная ответственность, у них есть немалые полномочия, и их мнение важно для Путина — но масштабные, стратегические, принципиальные решения они принимают вместе с президентом.

Нет никаких сомнений в том, что все происходящее на нефтяном рынке было следствием решения президента: как все нюансы неудачных переговоров о продлении сделки с ОПЕК+ в марте, так и нынешнее достижение соглашения. Точно так же и решение об ужесточении режима самоизоляции в Москве принималось Собяниным по согласованию с Путиным — мэр и сам уже сказал об этом. Так почему же противники власти обвиняют Сечина и Собянина, следуя их обычному приему подавать любые действия Путина как ошибочные и проигрышные для России, не проще было бы напрямую обвинить во всем президента? Нет, не проще, потому что, кроме демонизации Путина, им очень хочется еще и внести смуту в его команду и дискредитировать в глазах общественности. Для этого используется примитивный, но, как им кажется, действенный прием — подавать все как некую "игру престолов", "борьбу башен" и группировок. И объяснять все происходящее как реализацию шкурных личных или ведомственных интересов того или иного политика.

Вот и получается, что Собянину вечно поминают мифическую "сезонную смену бордюров" — хорошо хоть, о том, что "у его жены есть завод по производству плитки", уже не говорят, — а Сечину вспоминают его очень большую зарплату и лоббирование интересов "Роснефти" в ущерб интересам России. Сечина называют олигархом, а Собянина обзывают "оленеводом", не любящим и не понимающим москвичей. Это продолжается уже многие годы — в надежде на то, что капля камень точит, и если постоянно повторять одну и ту же ложь, то осадочек у многих людей останется.

Можно было бы просто отмахнуться — что, в принципе, и делают и Собянин, и Сечин. "Я стараюсь честно и хорошо делать свое дело, президент меня поддерживает и понимает, а сплетни и очернители всегда будут" — позиция понятная и правильная, но недостаточная для защиты. Не Собянина и Сечина, а нашего государства. Потому что бьют по ним не просто так, а чтобы через их дискредитацию поселить в людях уверенность в том, что Путина окружают негодные людишки. И раз он их терпит — значит, и сам таков. Логика примитивная: у Путина слишком большой рейтинг доверия, его уважают, его репутацию ничем не испортить — значит, нужно выставить в максимально неприглядном свете его окружение.

Что на это можно ответить?

Что Собянин занимается комплексным развитием города так, как этим не занимались с начала 80-х: и его пресловутая плитка, как и транспортная система, будут служить столице еще много десятилетий после его ухода с поста мэра, с которого, кстати, он не собирается ни в какие преемники и наследники, а ведь и этот бред очень активно раскручивали.

Что Сечин возглавляет, по сути, второй российский МИД — точнее гибрид ведомства с "Газпромом", потому что "Роснефть" является одновременно и одним из главных налогоплательщиков в бюджет, и важнейшим инструментом российской геополитической игры.

И нынешняя сделка с ОПЕК и США — это не точка, а шаг в многоуровневой партии, в которой учитывается далеко не только нефтяная и экономическая составляющая, а игра идет не только на национальном, но и на наднациональном уровне. Да и сам трехсторонний формат переговоров на высшем уровне, США — Россия — Саудовская Аравия, возникший в ходе нынешнего кризиса, абсолютно беспрецедентен и говорит о чем угодно, но не о поражении России.

Что Сечин, что Собянин — работоголики, вкалывающие не за страх, а за совесть. Работающие не на Путина — а на страну. Да, пользующиеся огромным доверием и уважением со стороны президента, но не за личную преданность, а за умение организовать работу на порученном им участке. Путину не нужны преданные исполнители — ему нужны способные соратники, сотрудники, коллеги. Да, уровень его личного лидерского мастерства выше, чем у них, но он достиг его именно потому, что умел привлекать, прислушиваться и опираться на таких людей. Не на играющих в придворные игры, не на двуличных и жадных до власти или богатства, а на готовых и умеющих работать в команде. Его команде — но ведь и он часть этой команды, пусть и ключевая. Да и команда, на самом деле, не просто путинская, а государственническая, державная, русская.

Что же касается претензий к путинским соратникам, то для понимания мышления их противников можно привести хороший свежий пример. В понедельник в газете "Ведомости" сначала была опубликована, а потом удалена авторская колонка про Игоря Сечина "Тяжелое время ответственности". Написал ее профессор (ВШЭ и Чикагского университета) Константин Сонин. Но дело не в том, что там говорится именно о Сечине. Самое показательное другое — среди упреков Сечину выставляется то, что "огромные деньги были потеряны на национализации ТНК-BP (больше чем в приватизацию 1990-х), но это не казалось важным". Это утверждается как некая истина, хотя является даже не ложью, а параллельной реальностью.

Выкуп "Роснефтью" компании ТНК-ВР (совместного предприятия российских олигархов и "Бритиш петролеум") произошел в 2013 году, вся компания обошлась в 55 миллиардов долларов, из которых около 40 было выплачено деньгами, а остальное акциями (англичане получили около одной пятой акций "Роснефти"). После покупки "Роснефть" стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией. Но после 2014-го цены на нефть пошли вниз, и акции "Роснефти" подешевели. С тех пор Сонин и говорит об "огромных потерянных деньгах", называя аж "20 миллиардов, которые заплатили все россияне".

И самое главное — это "больше, чем в приватизацию 1990-х"! Не знаю, что имел в виду автор. Потери от приватизации ТНК в 1996-1999 годах? Тогда компания была продана вообще ни за что, за миллиард долларов, а сколько еще их было выкачано из нее и из страны за последующие годы? Десятки, если не сотни миллиардов! Но главное другое — как можно не видеть разницы между уводом госимущества в частные руки, да еще и за бесценок, и его возвращением в государственное управление, в государственную собственность?

Путин все годы возвращал государству уведенные у него полномочия и функции — от вертикали власти до нефтегазовой промышленности. Вычищал из власти ставленников олигархов и проходимцев, консолидировал в государственных концернах важнейшие для экономики страны и бюджета предприятия — работал на Россию и ее будущее. "Коронакризис" ничего не изменит в его стратегии и методах руководства — он так же будет принимать решения вместе со своей командой и брать на себя ответственность вместе с теми, кому он доверяет. И за меры по обеспечению самоизоляции в Москве, и за соглашение по сокращению добычи нефти. Отвечает в итоге все равно именно Путин — это его принципиальная позиция: "Я отвечаю за все, что происходит в стране". Путин никогда не снимает с себя ответственности — наоборот, он сознательно берет ее на себя. И когда мы защищаемся, и когда побеждаем. Он в любом случае держит удар — как и его команда.