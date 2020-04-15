Ускорил шаг и даже не поздоровался: беглянка из Бухары в шоке от соседей

С трудом вырвавшаяся из карантинного Ташкента Севара рассказала корреспонденту Sputnik, как ей удалось добраться до Бухары и что поразило ее на малой родине.

Ровно неделю назад Севара смогла уехать из Ташкента, где ввели карантин из-за распространения коронавируса. В столице она работала в одной из клиник, которую закрыли из-за эпидемии. Женщина, оставшаяся без работы и средств на существование, была вынуждена собрать свои пожитки и покинуть съемную квартиру. Путь лежал в родную Бухару, к маме.

Сквозь снегопад и блокпосты

Севара призналась, что четырехчасовой пеший марафон до "Сабир Рахимова" (прежнее название метро "Олмазар") стал началом ее испытаний на пути домой. В общей сложности дорога заняла почти четыре дня.

"Таксисты за дорогу до Бухары запросили 800 тысяч сумов (80 долларов). Таких денег у меня не было. Знакомый, который согласился подвезти на своей фуре, ждал товар. Так я еще на три дня застряла на окраине Ташкента. Никогда не забуду эти дни: как раз погода резко испортилась – пошел снег, было холодно и очень неудобно", — рассказала Севара.

Утром четвертого дня машину наконец загрузили, и они двинулись в путь.

По счастью на постах машину никто не останавливал. Лишь на въезде в Бухарскую область проверяющие документы сотрудники ДПС заинтересовались, откуда она едет, заметив, что дальше она может отправиться только пешком.

"Если честно, я была так измучена дорогой, но счастлива, что наконец доехала до родных краев, что в сердцах заявила им: "Хорошо, дальше могу и пешком дойти", — вспоминает Севара.

Впрочем, местные правоохранители отнеслись к путешественнице с пониманием — из фуры ее никто не попросил.

Соседи стали как чужие

Сегодня в пригороде Бухары, в селе где живет Севара, тоже установлен карантинный режим. Женщина еще в столице привыкла к жестким мерам самоизоляции, но в родных краях, где каждая кошка тебя знает, не говоря о соседях, подобная реакция людей ее удивила. Странными кажутся и опустевшие улицы, и дворы, словно там никто и не живет.

"Вечером вышла в магазинчик рядом за маслом. Увидела соседа, поздоровалась. Тот сразу прибавил шаг и даже не ответил. А раньше, если кому-то не скажешь "Ассаляму алейкум", то тебя вся махалля могла за это отругать", — возмущается Севара.

Впрочем, она на односельчан не в обиде, все понимает – времена сейчас тяжелые. Но женщина верит, что болезнь скоро отступит и все ввернется на круги своя.

А вот возвращаться к прежней работе Севара пока не планирует, говорит, что лучше будет выращивать овощи на огороде - так спокойней, да и мама рядом…