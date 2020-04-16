Путин и Природа: кто искупит мировую вину за эпидемию

Авторитетные мировые СМИ выдвинули версии причин, по которым пандемия коронавируса оказалась такой тяжелой и так сильно ударила по мировому укладу, пишет автор РИА Новости.

В России, конечно, с наибольшим интересом прочли публикацию-расследование The New York Times под названием "Долгая война Путина против американской науки", в которой представлена простая и четкая логика:

1) Путин командует путинскими троллями;

2) Путинские тролли десять лет подрывали доверие американцев к американской науке;

3) В результате многие американцы перестали верить в медицину и даже в прививки;

4) Результат налицо: США мировой лидер как по абсолютному, так и по относительному числу инфицированных, а также по количеству умерших. В Нью-Йорке выкапывают траншеи для тел, безработица легко рвет вековые рекорды, а Федрезерв печатает триллионы.

...Что тут стоит отметить. Несмотря на то что отечественные журналисты с восторгом бросились побеждать и высмеивать именно эту статью — она далеко не самое страшное из того, что сейчас пишется и публикуется.

"Путин виноват в нашей катастрофе" — это всего лишь очередное яркое подтверждение тому, что передовые американские СМИ держат своих читателей за неприхотливых доверчивых оленей, перед которыми достаточно выстроить конструкцию из спичек и нарисовать схему с кружочками и стрелочками, чтобы те согласились: да, выглядит логично (представим себе, что РИА Новости, скажем, выходит с расследованием "Коронавирус в России: Вашингтон разрушал наше здравоохранение", которое базировалось бы на "коронавирусных" и вообще околомедицинских фейках, производимых столичной оппозционной тусовкой. Нас бы долго и заслуженно унижали за попытку перевести стрелки с реальных проблем нашей системы на козни кудахчущих грантоедов).

Но, повторюсь — это далеко не самое странное и пугающее.

Куда больше настораживает версия, согласно которой коронавирусная инфекция неким образом связана с виной человечества перед Природой.

Именно так, с заглавной буквы.

Вот, например, что пишет прогрессивный британский ресурс The New Statesman: "Большинство из нас ослеплены — причем, можно сказать, добровольно ослеплены — ловушками нашего стиля жизни. Мы предпочитаем путешествия, поедание мяса, удобство и деньги долгосрочной надежности и безопасности. Коронавирус сам по себе не связан с изменением климата, но он есть напоминание — рушащее нашу гордыню предупреждение о том, как мы хрупки перед жизнью и смертью".

То есть коронавирус не связан с климатом, но все же каким-то образом связан. И, как следует далее, вести себя мы должны так, как будто связь прямая: "Должны ли мы потерпеть неудачу в нашей борьбе со сломом климата, перенаселением, голодом?.. Мы должны сейчас показать наше сострадание, сопереживание планете".

То есть, судя по перечисленным грехам человечества, оно должно во искупление вины перед Планетой и Природой перестать размножаться и есть мясо.

Это не самый радикальный подход.

The Huffington Post: "Почему решения при коронавирусе и изменении климата одни и те же". Потому что "защита среды сделает нас здоровее, и мы сможем противостоять следующей пандемии и даже предотвратить ее" (на самом деле все базируется на факте, что в загазованных мегаполисах здоровье и иммунитет людей слабее. На этом логика заканчивается).

И наконец, The Guardian: "Коронавирус: Природа посылает нам сигнал". Цитата: "Ведущие ученые также заявили, что COVID-19 — это ясный предупредительный выстрел, учитывая, что куда более смертельные болезни существуют в дикой природе и что сегодняшняя цивилизация "играет с огнем". Они говорят, что почти всегда человеческое поведение вызывало заболевания. Чтобы предотвратить дальнейшие эпидемии, говорят эксперты, — дальнейшее глобальное потепление и уничтожение естественного мира ради фермерства, добычи ископаемых и строительства надо прекратить и дать дикой природе войти в контакт с человеком".

...Тут вот в чем вся штука.

Природа, в частности Живая Природа, связана с коронавирусом одним простым, прямым, естественным способом. Природа — это как раз про непрерывный непреднамеренный перебор вариантов всеми формами жизни. В результате этого (нецеленаправленного, по мнению науки) перебора вариантов вот уже миллионов 600 лет одни формы сменяют другие.

И Природа будет производить новые вирусы, новые бактерии, грибки, новых паразитов, новые эпидемии и новых хищников по возможности бесконечно. Потому что Природа — это и есть непрерывный отсев менее живучих более живучими или изменяющимися условиями.

Говорить о нашей "вине перед Природой" в этом контексте несколько странно. Галапагосские морские игуаны ничем не провинились перед нею, однако в результате глобальных циклов каждые несколько лет на Галапагосских островах наступает температурная аномалия, водоросли, которыми питаются ящерицы, гибнут — а вместе с ними гибнет и 80-90% популяции игуан.

Ранее ничем не провинились перед Природой вендобионты, динозавры и индрикотерии. Они просто не вписались в очередной виток гармонии.

В этом смысле человечеством — которое уперлось и не желает ни вымирать вообще, ни жертвовать периодически четырьмя пятыми своего состава в ходе мора или глада — Природа могла бы гордиться как одним из своих самых эффективных и живучих произведений.

Могла бы, если бы действительно была индивидуальностью. И если бы действительно "подавала сигнал", "преподавала урок", "наказывала" и требовала жертвоприношений.

Но фокус в том, что вообще-то персонификация природных явлений или природы как таковой — это ясли человечества. Восприятие ураганов, дубов и болезней в виде духов, перед которыми нужно заискивать и с которыми надо договариваться, — это было очень давно, когда еще не было сформулировано ни основ здравого смысла, ни научного метода познания, ни настоящей религии. Когда нашими предками руководила логика страха и магии, когда в каждом медведе они видели грозное божество и думали, как его задобрить.

Это называлось одним простым словом: язычество. И исторически человечество его как бы давно преодолело.

В христианстве, например, человек безусловно выше природы — ибо обладает сознанием и сознательностью. И поэтому он ответственен за природу — но вовсе не перед ней.

Правда, это относится именно к сознательному человеку. А в бессознательном у нас, конечно, сохранилось желание в случае беды немедленно а) найти кого-нибудь персонально виновного и б) того, перед кем мы персонально провинились и кому должны принести очистительные жертвы.

И вот на дворе XXI век, век гиперинформации, скоростного мобильного интернета и дичайшего разгула свободы слова.

А из коллективного подсознания вырвалось и бесчинствует старое доброе магическое сознание, порождающее одно за другим древних языческих чудовищ.

В Великобритании приметили, что вирус совпал с установкой вышек 5G, — и вот уже запылали во всем виноватые ведьмины вышки.

В США продвинутые экологически озабоченные люди в дьявола не верят — поэтому персонально виновным в эпидемии для них назначают Путина. А поскольку они не верят также и в Бога — то искупать вину и приносить жертвы они собираются Природе.

Остается надеяться, что до самых древних из магических практик у них дело не дойдет.