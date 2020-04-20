Стало известно, что будущий президент США накажет "наследника СССР"

Старт этому дал, напомним, еще в первой половине апреля Дональд Трамп, нашедший идеальный способ отомстить за "российское вмешательство", за попытку импичмента и за расследование его предполагаемых связей и схем сотрудничества с Кремлем.

Судя по первому ролику избирательного штаба Трампа, посвященному уже конкретно Джо Байдену как официальному кандидату от Демократической партии, главным тезисом действующего президента стало то, что Байден — агент Китая, а значит, недостоин быть президентом США.

При этом ролик, обвиняющий Байдена в плотном сотрудничестве с официальным Пекином, снимался и вышел еще до того, как американские финансовые рынки оказались под ударом коронавируса, и до того, как большая часть американцев оказалась под действием запрета на выход из дома без уважительной причины, рискуя оказаться на мушке полицейских или в наручниках в случае нарушения этих запретов.

Если совсем грубо: Китай в общественном сознании рядовых американцев сейчас постепенно занимает то место, которое раньше занимала даже не столько современная Россия, сколько СССР — мощный враг, который виноват во всех проблемах и с которым нужно срочно разобраться.

Россию — после того как американские СМИ 20 лет рассказывали сначала о "ржавых ракетах" и "вымирающей стране", а потом еще пять лет о голодающих россиянах, "стоящих в очередях за куриными шкурками из-за аннексии Крыма", — рядовому американцу бояться и активно ненавидеть было не очень удобно, и никакие усилия СМИ, направленные на то, чтобы доказать наличие в Белом доме агента КГБ в лице Дональда Трампа, не могли изменить эту ситуацию: "российской угрозе" сильно не хватало наглядности.

Китай в этом смысле гораздо более удобная мишень для американской пропаганды: многолюдный, амбициозный, совсем "неевропейский" ("не белый"), воспроизводящий — по крайней мере, на уровне эстетики — определенные элементы советского стиля и очень опасный из-за экономической мощи, которая проявляется самым наглядным образом, причем одновременно с ужасающими последствиями вируса, который президент США назвал "китайским" и в распространении которого в США обвиняют именно китайские власти.

У Джо Байдена, точнее у его избирательного штаба (ибо сам Байден уже явно с трудом ориентируется в событиях), был выбор: объявить Трампа расистом, заявить о необходимости спасти глобализацию и напомнить американцам о желательности сохранить доступ к дешевому китайскому импорту (за который США "платят", по сути, своими облигациями, обеспечивая ростом долгов приемлемый уровень потребления для американских избирателей) или пойти по тому же пути, который выбрал Трамп в отношении России после того, как его объявили "агентом Путина".

То есть начать доказывать словом и делом, что "никто не был более жестким в отношении России", чем он, Трамп. А в качестве доказательств использовать не только вербальные оскорбления, но и реальные санкции.

Судя по ответному ходу Демократической партии и подведомственных ей американских СМИ, был выбран именно вариант "перещеголять Трампа" в синофобии.

Телеканал NBC сообщает, что демократы теперь обвиняют Трампа в том, что он потворствует Китаю и слишком мягко к нему относится, проявляя непростительную наивность: "Национальный комитет Демократической партии выпустил меморандум, в котором указывается, что именно Трамп "прогнулся под Китай".

Коновалов: обвинение без доказательств - стандартное поведение США >>

А выступающий за Байдена политический комитет American Bridge запустил ответную рекламную кампанию за 15 миллионов долларов, выпустив в трех штатах ролик, в котором показан Трамп, стоящий рядом с председателем Си, а также заявляющий, что Китай "очень хорошо справляется". Закадровый голос сообщает зрителям о том, что Трамп "доверял Китаю", когда ему не следовало этого делать."

Американские тележурналисты справедливо указывают на то, что теперь "китайский вопрос" резко перешел из экономической сферы в сферу политическую, причем не на уровне высоколобых экспертов, а на уровне самого рядового американского избирателя, который испытывает по этому поводу довольно острые эмоции.

"Этот обмен обвинениями показывает, в какой степени смертоносный вирус, который, по словам экспертов, возник в городе Ухань, превратил Китай в серьезную проблему избирательной кампании этого года, когда оба основных кандидата пытаются занять правильную сторону в этом вопросе. На этот раз речь идет не только о вывозе рабочих мест (из США в Китай. — Прим. ред.). Речь идет об экономической катастрофе и последствиях для жизни или смерти избирателей, которые хотят привлечь Китай к ответственности за то, что он якобы скрывает информацию о вирусе и не смог его сдержать".

Если смотреть на ситуацию шире, то можно заметить, что гонка республиканцев и демократов за право стать главными "карателями Китая" не просто началась, а перекинулась с кандидатов в президенты на сами партии. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм продолжает свой крестовый поход за то, чтобы не платить Китаю тот триллион долларов, который американский Минфин должен выплатить китайским государственным держателям американских облигаций.

Выступая в прайм-тайме FoxNews, он заявил: "Мы могли бы отменить долг (США в отношении КНР. — Прим. ред.). Вы знаете, что Китай является крупнейшим государственным спонсором пандемий в мире. Иран является крупнейшим государственным спонсором терроризма. Мы устроили Ирану санкционный ад за распространение терроризма — мы должны устроить санкционный ад Китаю за распространение пандемий".

Трамп присвоил Луну: президент США подписал новый указ >>

Кстати, сам сенатор, который является еще и соавтором "адских санкций" против России, совсем недавно утверждал, что у антикитайских мер есть поддержка обоих полюсов американского политического спектра, и нет никаких причин считать, что он неверно оценивает ситуацию. Если история с санкциями против России или Ирана является примером для подражания, то, скорее, демократы будут пытаться перещеголять, а не остановить республиканских "санкционных ястребов".

В этом контексте можно только позавидовать Джо Байдену: хотя он, судя по его последним выступлениям, действительно не очень понимает, где находится, — это, вероятно, дает ему определенный комфорт, ибо он может не осознавать, в какой опасный конфликт сейчас ввязывается Вашингтон.

Если так будет продолжаться дальше, то нарратив о "китайской вине" в американской эпидемии и экономическом кризисе станет доминирующим и очень живучим (Россию в 2020-м до сих пор предлагают наказать за мифическое вмешательство в выборы 2016 года), и это приведет к тому, что никакую нормализацию отношений с КНР будет невозможно себе представить.

От того, кто победит осенью на американских выборах, будет в этом случае зависеть разве что стилистика предстоящей жесткой конфронтации по линии Вашингтон — Пекин, и тот факт, что у семьи Байдена действительно были бизнес-проекты в Китае, ничего не изменит. Американская политическая элита почти нашла себе идеальное лекарство от внутренних конфликтов: общего внешнего врага, на которого можно списать все.

Президент Трамп с удовольствием подпишется под любой антикитайской стратегией, а если президентом все-таки станет Байден, то антикитайские меры подпишет за него его администрация. Избежать этого сценария поможет только чудо, и чудеса иногда случаются — но окно возможностей уже почти захлопнулось.

Каждый день эпидемии убеждает вашингтонскую элиту в том, что следующий президент, независимо от официальной партийной принадлежности, просто обязан быть "антикитайским ястребом". Мировая экономика от такого подхода однозначно пострадает, а вот желание Пекина укрепить отношения с надежными партнерами, которые принципиально не хотят быть вассалами США, только укрепится.