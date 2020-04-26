Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить СССР сразу после Победы

В рамках "исторических войн", которые с прошлого года ведут против России в Европе — и в первую очередь в Польше, — особое внимание уделяют грядущему столетию так называемого чуда на Висле, Варшавской битвы, состоявшейся в августе 1920 года. Поляки старательно готовятся к юбилею, в центре столицы намерены торжественно открыть памятник, посвященный этому событию. А президент Польши Анджей Дуда уже раздает приглашения лидерам других государств, в том числе его получил украинский президент Владимир Зеленский, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.

Пока непонятно, насколько эти планы придется скорректировать из-за карантина. Но даже сейчас, в разгар борьбы с пандемией, поляки устраивают юбилейные церемонии в других странах. Так что нет особых сомнений в том, что Варшава при поддержке своих западных адвокатов постарается выжать все возможное из мифа о том, как "белая и пушистая" Польша отразила агрессию "злой и коварной" России, ни с того ни с сего напавшей на соседей. Во всяком случае, именно так обычно преподносят события 1920 года на Западе.

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Конечно, это чистая фальсификация. По старой привычке западные политики и ряд обслуживающих их историков делают своеобразный "монтаж", опуская тот бесспорный факт, что именно Польша напала, выступив агрессором. В частности, поляки захватили Литву, включая Вильнюс, белорусские земли, Галицию. Одержимые идеей воссоздания Речи Посполитой "от моря до моря" (пресловутый проект "Междуморье"), они в течение двух лет постоянно вели бои за новые территории. Столь неудобная историческая правда обычно не доходит до широкой западной публики — как и в случае с неприглядной ролью Варшавы в агрессии против соседней Чехословакии в 1938 году.

Важно вспомнить и еще один юбилей, который Дуда и Зеленский также упоминали во время своей недавней встречи в Освенциме: 21 апреля отмечалось 100-летие Варшавского договора между Пилсудским и Петлюрой. Ведь именно это в итоге и привело к событиям августа 1920 года. Петлюра к тому времени был уже никем. Его разбили поочередно деникинские и большевистские войска, после чего он просто бросил остатки "армии" Украинской народной республики (УНР) и сбежал в Польшу. Отчаянным положением Петлюры и воспользовался Пилсудский, навязав абсолютно кабальные условия оккупации Украины.

Зеленский, соглашаясь на идею Дуды отпраздновать вместе 100-летний юбилей Варшавского договора, похоже, и не подозревал, что именно этим документом УНР предала галицких украинцев, которые так долго сражались за независимость от поляков. Фактически их продали Польше в обмен на помощь по возвращению Петлюры в Киев.

Причем Пилсудский особо и не скрывал, что за "помощью" скрывается фактическая оккупация. Все это прекрасно понимали и в самой Польше. Скажем, тамошняя оппозиция осудила договор, прямо указав на то, что его цель — "не защита государственных границ Польши, а покорение новых земель". Неплохо было бы это вспомнить сейчас и на Украине.

Раздвоение сознания нынешних украинских государственников проявляется и в том, что у них расходятся понятия юридической и исторической правопреемственности. Ведь юридически, согласно закону еще 1991 года, нынешняя украинская держава — официальный правопреемник Украинской ССР. То есть того самого образования, против которого и заключили Варшавский договор 1920 года. С этой точки зрения Киеву следовало бы праздновать победу украинского государства, которое поддержала Советская Россия в борьбе против польских агрессоров. Но, похоже, там никто даже не задумывается над тем, как нелепо выглядит официально отмечаемое поражение именно того, что на законодательном уровне считается предтечей нынешней Украины.

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Самое смешное, что, даже если закрыть глаза на действующий закон и взять за основу бандеровскую концепцию истории Украины, фактически признанную официальной, то и тогда действия нынешнего Киева выглядят более чем странно. Ведь Бандера стал "героем" националистов в связи с его террористической борьбой против польской оккупации Галиции, то есть именно против последствий Варшавского договора. С какой стороны ни посмотри на этот документ, он был антиукраинским. Но об этом киевские власти не задумываются, безоговорочно ввязываясь в "историческую войну" на польской стороне.

Варшавский договор привел к тому, что польское оккупационное войско вторглось в формально независимую Украину, состоявшую в военном союзе с Россией. Воспользовавшись тем, что красные войска были сосредоточены на Северном Кавказе и в Таврии, где продолжались бои против белых и махновцев, поляки стремительно продвинулись вплоть до Днепра — от начала вторжения до вступления в Киев прошло не больше двух недель.

О приключениях поляков в "матери городов русских" лучше всех рассказал Михаил Булгаков: "Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги. И по сей час из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева — торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!.." Остатки красавца Цепного моста до сих пор видны в Днепре. Зеленский может как-нибудь взглянуть на них, чтобы понять, какой юбилей он согласился чтить.

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Вот этот отрезок событий на Западе как-то опускают, забывая, кто же куда вторгся и как, собственно, поляки оказались в Киеве. Складывается впечатление, что это Красная армия безо всяких на то оснований напала на бедную мирную Польшу. На самом же деле большевики отбивали вероломное нападение поляков и так же стремительно дошли до Варшавы, где и произошла августовская битва.

Причем следует обратить особое внимание на тогдашнюю позицию Запада. Там вполне одобрили агрессию Польши и попросту закрывали глаза на оккупацию ею части Украины. И лишь когда красные, преследуя бежавших оккупантов, пересекли польскую границу, Запад возопил о необходимости срочно садиться за стол переговоров и о недопустимости оккупации Польши Россией.

...Конечно, на Украине теперь стараются не говорить, что авантюра Петлюры и Пилсудского обернулась тысячами жертв среди украинского населения. Как и не принято вспоминать о страшной судьбе десятков тысяч советских военнопленных, попавших в польские концлагеря в результате той войны. До сих пор историки спорят, сколько человек там погибло от голода и болезней, скольких замучили. Это о Катынской трагедии на Западе написано немало книг, а о злодеяниях Польши против пленных помалкивают.

При этом в Киеве неплохо было бы хоть иногда вспоминать, что львиную долю заключенных, оказавшихся тогда в польской неволе, составляли этнические украинцы.