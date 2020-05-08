Бесогон и чад конспирологического кутежа

Главное отличие конспиролога от добросовестного исследователя заключается в том, что, если обстоятельства не укладываются в доказываемую теорию, исследователь меняет концепцию, а конспиролог — факты.

Расхожее представление, что талантливый человек талантлив во всем, разумеется, не соответствует действительности — универсальных гениев просто не существует. Впрочем, иногда природа щедро одаряет человека незаурядными способностями сразу в нескольких областях. Таковым, например, является Никита Сергеевич Михалков, на чьем счету впечатляющие достижения в самых разных сферах — актерской, режиссерской, деловой, общественно-политической. И только что он снова сумел раздвинуть границы привычных представлений о себе, пишет автор РИА Новости.

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной: выдающийся деятель отечественной культуры смог ярко и доходчиво продемонстрировать, в чем проблема с теориями заговоров.

Главное отличие конспиролога от добросовестного исследователя заключается в том, что, если обстоятельства не укладываются в доказываемую теорию, исследователь меняет концепцию, а конспиролог — факты.

Надо признать, что Никита Сергеевич не слишком оригинален, отвечая на вопрос "У кого в кармане государство?" (именно под таким заголовком вышел свежий выпуск "Бесогона"). Понятно, что Россия находится "в кармане" либерально-глобалистской элиты, которая ставит своей задачей тотальный контроль над населением планеты с помощью новейших цифровых и биотехнологий, а ее ярчайшим представителем в России является глава Сбербанка Г. Греф (досталось, впрочем, спикеру Совета Федерации В. Матвиенко и ряду других деятелей).

Передача оказалась интереснее иным: она до предела насыщена всеми классическими штампами и приемами конспирологов. В этом смысле ее можно рассматривать как полезнейшее учебное пособие по изучению данного феномена.

Например, свободное обращение с фактами.

Автор, говоря о происхождении коронавируса, акцентирует внимание зрителей на версиях, настаивающих на его рукотворности. Однако в реальности они являются маргинальными: абсолютное большинство авторитетов, включая китайских и американских, уверены в естественной природе заболевания.

А описание настоящих и будущих ужасов дистанционного образования в России Михалков подкрепил жалобами на работу казахстанского образовательного портала Kundalik.

Еще Никита Сергеевич раскрыл глаза аудитории, сообщив, что 40 процентов акций Сбербанка принадлежат США и почти 30 процентов — Великобритании (хотя корректнее было бы говорить, конечно, не о государствах, а о частных инвесторах из соответствующих стран). Впрочем, он защитил себя от иска за клевету, мимоходом упомянув, что говорит о "свободных акциях", но, естественно, не сказал, что речь о миноритариях, не имеющих возможности влиять на процесс управления компанией. Однако вряд ли большинство зрителей, потрясенных "фактом", что главный банк страны якобы принадлежит иностранцам, отметили эту деталь.

Да и в остальном почти пятидесятиминутная программа представляет собой конспирологическую феерию, где безостановочно сменяют друг друга планы Билла Гейтса по чипированию людей, Каббала, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и отсутствие в Крыму отделений Сбербанка. Кстати, в полном соответствии с правилами теорий заговоров коварство создателя компании Microsoft подкрепляется фактом, что у полученного им патента "число зверя" (на самом деле нет — не 666, а 060606, но кто на такие мелочи обращает внимание) и выдан он в 150-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

По каким причинам деятель культуры решил накатить на несимпатичных ему персонажей, можно только догадываться. У большого художника могут быть большие и разнообразные стимулы.

Потрясает другое: поставив конкретную цель "наехать" на кого бы то ни было, выдающийся артист не нашел ничего лучше, чем сделать попурри из вообще всех параноидальных концепций разом.

У таких концепций есть своя благодарная аудитория, давно сражающаяся с рептилоидами на основании пророчеств Ванги. Но странно, что автор видит таким образом зрителей государственного федерального канала.