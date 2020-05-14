Полезный опыт: особенности весеннего призыва-2020 в России

Алгоритмы и эффективность вооруженных сил страны не должны зависеть от условий мирного или военного времени, стихийных бедствий или эпидемий, потому что армия и флот – основа государства, экономики и безопасности населения. Весенний призыв на службу по призыву в России идет по плану, невзирая на пандемию коронавируса. И все же с некоторыми особенностями.

В соответствии с президентским указом в России призовут на военную службу 135 тысяч человек (около семи дивизий полного состава). Работа призывных комиссий военных комиссариатов началась 12 мая, кампания продлится до 15 июля. Главная задача Минобороны при этом – не допустить возникновения и распространения в войсках коронавирусной инфекции. Имеется несколько технологических тонкостей.

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и авиарейсами, чтобы исключить контакты с гражданскими лицами, заявил 13 мая начальник Генерального штаба ВС РФ армии Валерий Герасимов. Перевозка новобранцев на сборные пункты будет организована с использованием дезинфицированного автотранспорта. В связи с пандемией скорректированы работа призывных комиссий в 83 из 85 субъектов Российской Федерации и даты отправки новобранцев в войска (не ранее 20 мая). По физико-географическим условиям в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе призыв осуществляется только осенью.

С прибывающими новобранцами во всех видах и родах войск спланированы карантинные мероприятия длительностью не менее 14 суток. Заранее определены для тестирования организации Роспотребнадзора и медучреждения, в которые будут направляться призывники с признаками коронавирусной инфекции. Это реальная угроза.

Данные об эпидемиологической обстановке в войсках никто не скрывает: на 11 мая число зараженных COVID-19 в Минобороны РФ достигло 3357 человек - 373 рядовых, прапорщика и офицера лечатся в госпиталях, 622 находятся в изоляторах по месту службы, 20 – в гражданских клиниках и 674 военнослужащих изолированы на дому. Впрочем, и без того время призыва на военную службу для многих молодых людей и их семей тревожное, дискомфортное, пугающее разлукой и неизвестностью. Поэтому разработаны особые алгоритмы и гарантии безопасности. Министерство обороны создает новобранцам если не домашний уют, то приемлемый уровень комфорта в пути и на местах службы. Министерство обороны РФ на время призыва традиционно организует прямую телефонную линию для родственников призывников.

Главное – безопасность

Воинская служба начинается с призывного пункта. В военкоматы доставлено два миллиона медицинских масок, полтора миллиона бесконтактных термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств и 270 тысяч тест-систем для проверки здоровья всех новобранцев. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Молодые люди с повышенной температурой и признаками респираторной вирусной инфекции в военкомат не допускаются. Имеющие право на отсрочку (студенты, призывники с двумя детьми, другие категории граждан) принимаются отдельно от тех, кто абсолютно готов и годен к службе.

В дальнейшем исключается перемещение воинской команды новобранцев без медицинских масок в местах массового скопления людей – на улице и вокзалах, в аэропортах. В пути к месту службы исключены контакты с гражданскими пассажирами (изолированное размещение в залах ожидания) и предусмотрены меры раннего выявления (изоляции) заболевших. По прибытии в точку постоянной дислокации новобранцы на время карантина будут размещены в отдельных казармах с отдельно организованным питание и обучением. Всё это необходимо и для своевременного увольнения в запас отслуживших положенный год по призыву.

Здоровье – основа всего

По информации заместителя начальника Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, годность российских призывников к военной службе по итогам 2019-го составила более 77%. И это очень хорошо: молодежь год от года становится здоровее и крепче. С другой стороны, требования к здоровью новобранцев повышаются в силу интенсификации боевой подготовки и напряженного ритма освоения современной боевой техники, особенно в элитных войсках – ВДВ, ВМФ, РВСН.

Меняется отношение молодежи как к военной службе. Количество уклоняющихся от призыва постоянно снижается. Если пять лет назад в России насчитывалось 6,2 тысячи "беглецов", то в 2019 году их стало в четыре раза меньше. По результатам мониторинговых исследований, уровень удовлетворенности условиями службы в российских войсках сегодня составляет 91%. Растет количество желающих связать свою судьбу с вооруженными силами. Если у призывника имеется высшее или среднее профессиональное образование, он может подать заявление в военкомат по месту жительства.

Вместе с тем имеются молодые люди, выбирающие по своим убеждениям, духовному здоровью или состоянию альтернативную гражданскую службу. Такие, по решению министра обороны РФ, направляются во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 1-й танковой армии (Алабино), где созданы все необходимые условия. Срок альтернативной гражданской службы здесь – 18 месяцев (в организациях вне МО РФ – 21 месяц). В условиях суверенной демократии каждый имеет право на законный выбор.