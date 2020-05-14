Опиум для народа: как учитель из Гонконга защитил Британию

У каждой нации есть предельно чувствительные точки в ее отношении к другим народам, и "опиумные войны" — возможно, главная закладка в книге исторического опыта Китая, так же как у нас войны с Наполеоном или Гитлером.

Представьте себе, что вашим детям в школе рассказывают: Гитлер начал войну против СССР, чтобы принести советским людям, к примеру, всеобщее школьное образование. Нечто аналогичное произошло в Гонконге. И вызвало дикий скандал, пишет автор РИА Новости.

И вроде бы — что нам их скандалы? Но тут такая капля воды, с помощью которой хорошо видишь, что такое океан. То есть в данном случае — как выглядят все скрытые несущие конструкции сегодняшних международных отношений.

А всего-то речь о трехминутном видео, которое взрывным образом обошло сначала Гонконг, потом прочий Китай и вызвало буквально громовой рев. На видео — учитель начальной школы в тихом районе Коулуна, который говорит буквально следующее: "Британия хотела атаковать Китай в попытке запретить там курить (не табак, а опиум. — Прим. авт.). <…> Поскольку Британия тогда выяснила, что много людей в Китае курили и проблема была действительно серьезная. Поэтому они начали опиумную войну, чтобы уничтожить эти предметы, называемые опиумом".

Дело не в том, что учитель неадекватен, не может связать двух слов. И что он, видимо, на уроке истории оказался случайно — допустим, замещал коллегу. Важно другое — в реальности в 40-е и прочие годы XIX века все было, как вроде бы все обязаны знать, равно наоборот. Опиум в империи был запрещен. Британцы воевали с Китаем и делали это дважды для того, чтобы в стране курили опиум и чтобы местные власти не мешали британским поставкам этого вещества в Китай. Пекин пытался сопротивляться, но военно-технический уровень двух империй был несопоставим. И войны эти кончились плохо для миллионов жителей Поднебесной, которые всерьез избавились от опиумного проклятия только через сто с лишним лет, в 50-х годах следующего века, то есть после победы Мао Цзэдуна.

А теперь посмотрим на смысл и значение нынешнего школьного скандала по методу "идем от малого к большому". Малое — это сам Гонконг, где засняли на видео странную лекцию отравителя умов младенчества. Дело в том, что создание в 1842 году британской колонии Гонконг у южных берегов Китая — это результат победы британцев в первой из "опиумных войн". Гонконг был нужен как перевалочная база, где торговля с Китаем, в том числе опиумом, шла по британским законам. То есть лекция насчет "опиумных войн" искажала прежде всего историю "малой родины" гонконгцев.

А теперь вопрос: что на этой особой территории Китая происходило в прошлом году? Кто-то еще помнит про бесконечные протестные демонстрации, отравившие там всем жизнь? И какие лозунги на них звучали?

И вот сейчас в одном из местных комментариев на тему скандала есть такие строчки: тем в Гонконге, кто размахивает колониальным флагом (Юнион Джеком), следовало бы подумать дважды насчет того, что британский империализм был добродетельным и даже выгодным.

Да-да, на тех демонстрациях британские флаги были очень даже заметны. И как минимум часть протестантов руководствовалась общей идеей, что Гонконг хорошо бы вернуть британцам (он перешел обратно к Китаю в 1997 году).

Понятно, почему уже во второй раз после 1997-го местные жители отнеслись к этим выступлениям примерно как к чуме или холере? Собственно, нынешний "опиумный скандал" вообще возник потому, что многие заподозрили: учитель был заслан разгромленными демонстрантами для идеологической диверсии. Искажение истории всегда делает мишенью именно молодое поколение, а прошлогодние демонстранты были соответствующего возраста.

И да — это люди, влюбленные в Запад как отдаленный идеал; и да — любовь эта такова, что даже собственное колониально-опиумное прошлое хочется воспринимать как большое и чистое добро.

Переходим от малого к большому: к исторической памяти китайской цивилизации в целом. Как эта память влияет, например, на нынешнюю конфронтацию с США? Очень даже влияет. У каждой нации есть предельно чувствительные точки в ее отношении к другим народам, и "опиумные войны" — возможно, главная закладка в книге исторического опыта Китая, так же как у нас войны с Наполеоном или Гитлером. Режимы в Пекине приходят и уходят, но то, что западная сверхдержава сто лет травила опиумом миллионы китайцев и воевала за право это делать, — такая память никуда не уходит.

Британской империи больше нет, зато есть новая сверхдержава — США? Но и тут имеется исторический опиумный счет. К примеру, армии Чан Кайши и в 1930-е, и после смены режима в Пекине в 1949 году торговали опиумом, чтобы приобрести оружие, в том числе делали это через спецслужбы США. Остатки этих армий расселились по всей Азии и были заняты именно маком, и тут уже начинается другая история — история американской войны в Индокитае, тесно связанная с торговлей наркотиками.

Сколько миллионов человек умерло в Китае от опиума — сложный вопрос: как их подсчитать? И если бы речь шла только о Китае. Опиум ведь не с неба падал; для того чтобы ввозить его в XIX веке в Китай, британцы выращивали его в своей колонии — Индии. Для этого уничтожали местную экономику в громадных регионах — например, в Бенгалии, заставляя местных жителей выращивать мак. Результат — массовый голод: 1770 год — погибло десять миллионов (опиумная экономика только создавалась), 1943-й — три миллиона. Ну и понятно, что продукт индийцы потребляли и сами.

Как должны относиться китайцы и индийцы к англосаксонской цивилизации, если опиумное прошлое последней миллионами убивало людей в этих двух громадных странах? А это вопрос о том, для чего вообще нужна историческая память. Не для того, чтобы сегодняшние британцы или американцы платили за преступления своих предков. Память нужна, чтобы помнить и не повторять ошибок прошлого.

Мир сегодня стал очевидно азиатским. Пока рано говорить, как выстроятся и устоятся отношения между его старыми и новыми полюсами силы и влияния — США, Европой, Китаем, Индией… Но в любой сегодняшней силовой борьбе между ними незримо присутствуют и "опиумные войны".