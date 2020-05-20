Руки прочь от Колчака и Ленина!

В башкирском Стерлитамаке снесли памятник адмиралу Колчаку под тем предлогом, что установили без согласования с местными властями и вообще он оскорбляет память потомков красноармейцев. Это уже не первый случай, когда попытка увековечить память этого расстрелянного сто лет назад "героя" Гражданской войны (в которой в принципе не может быть героев) вызывает столь бурную реакцию. В России есть только один памятник человеку, объявившему себя в 1918 году ее "верховным правителем" (на той части территории Сибири и Дальнего Востока, что он тогда контролировал), — работа выдающегося скульптора Клыкова стоит с 2004 года на месте расстрела адмирала в Иркутске. Все другие попытки отметить память Колчака хотя бы мемориальной доской вызывают ответную реакцию "как вы можете прославлять убийцу десятков тысяч красноармейцев и мирных граждан?" — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доски были демонтированы или просто разбиты. Сейчас пришел черед Стерлитамака, в котором местный предприниматель Тагир Ибрагимов хотел установить бюст Колчака возле своего торгового комплекса. Причем Ибрагимов успел даже поставить бюст, но накануне церемонии открытия его снесли по приказу местных властей, пишет автор РИА Новости.

А зачем было разжигать страсти, зная, что для многих Колчак и сегодня остается "кровавым убийцей"? Но Ибрагимов отмечал не "героя гражданской", а крупного деятеля русской истории, офицера, ученого и патриота. Даже из его слов видно, что им двигали самые лучшие намерения:

"Колчак — легендарная личность в истории Российского государства, ученый, полярный исследователь, океанограф, герой обороны Порт-Артура. До сих пор пользуются его картами Арктики. Если бы не Гражданская война, все бы чтили его, как ученых Дмитрия Менделеева или Константина Циолковского… Этот памятник — попытка восстановить в нашем обществе историческую память, его нужно воспринимать как символ окончания Гражданской войны в наших умах, примирения красных и белых, потому что у многих в душе все еще идет гражданская война, идет разделение народа на чужих и своих".

Ибрагимов напоминает, что в Стерлитамаке есть "много улиц, названных в честь неоднозначных личностей, которые этого не заслуживают": "Есть улица Халтурина. Он хотел взорвать царя, этого сделать не смог, но от его бомбы погибли солдаты, герои русско-турецкой войны 1877-1878 годов".

Так, может быть, вместо того чтобы ставить памятник Колчаку, стоило бы биться за переименование улицы Халтурина?

Нет, потому что любая война с памятниками и памятью — это или глупость, или провокация. Гражданская война закончилась сто лет назад, неужели мы не можем попытаться относиться к ее "героям" как к части нашей истории? Тот же Колчак остался в истории России не как палач, а и как ученый, и как воин, и, да, как участник трагической смуты и братоубийственной войны. Запрещать его память, демонизировать его — зачем и кому это нужно. Коммунистам? Но тогда почему они удивляются попыткам снести памятники Ленину или призывам вынести тело вождя из мавзолея? Если сами ведут себя так же провокационно?

На самом деле война с памятниками не нужна никому из русских патриотов — ни правым, ни левым, ни монархистам, ни коммунистам. Да, кому-то очень неприятно само название станции "Войковская", а кого-то возмущает памятник Николаю Второму. Но если мы один народ, то мы помним всю свою историю, без изъятий и умолчаний. Никому не придет в голову сейчас ставить памятник Троцкому или называть улицу в честь Халтурина или Софьи Перовской, но она остается свидетельством того, что было время, когда у нас их считали героями. Да, считали по инициативе властей, но потом на этом знании выросли десятки миллионов людей, для многих из которых и сейчас убийцы Халтурин или Каляев — это герои, а Колчак, как и царственный страстотерпец Николай Второй, однозначные "гады и кровопийцы". Если мы попытаемся угодить всем или будем опять, как это было в советские годы, исходить из принципа умолчания, нам придется снести все оставшиеся в России шесть тысяч памятников Ленину. То же самое придется сделать и с памятниками Петру Первому — антихристу для старообрядцев. Ну, их мало осталось, можно не учитывать их мнение? Но, вступив на болотную тропу политкорректности, невозможно остановиться — есть наглядный пример нынешних США, где сейчас, спустя полтора века после гражданской войны, сносят памятники генералам-южанам и замахиваются на Христофора Колумба.

Но у Штатов короткая история и еще более краткое будущее. Тысячелетней России не просто нужно помнить всю свою историю — самостоятельное осмысление ее, тщательное усвоение ее уроков и постижение смыслов является важнейшим залогом нашего будущего, сохранения нас как уникального государства-цивилизации. Одна из форм которой, Советский Союз, погибла во многом из-за того, что у КПСС были плохие отношения с историей — и собственной, и своей страны. Умолчание (например, Сталина) или очернение (как это было с большинством императоров постекатерининской эпохи) ее великих фигур было общим правилом для советской школы и пропаганды. В результате, когда в перестройку все запреты были сняты, девятый вал из правды-лжи-сенсаций-разоблачений сбил с толку советского человека, ошарашил его, лишив ориентиров и корней, и сделал возможным демонтаж СССР.

Не нужно бояться памятников Ивану Грозному — их наконец-то начали ставить. Не нужно праздновать Великую Победу без упоминания имени главнокомандующего Красной армией — как и убирать с мозаики, посвященной Параду Победы, изображение Сталина. Это все наша история — великая и трагическая, и фигуры героев, ее творивших, были такими же. Кто-то остался в истории почти весь в белом, у кого-то почти все замазано черной краской, но многие сочетали в себе оба цвета. Нам нужно помнить их всех, со всеми их подвигами и ошибками, мечтами и преступлениями, иначе мы лишим самих себя памяти, опыта, мудрости и силы, которую они нам завещали.