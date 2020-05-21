Apple против США: джентльмены не могут договориться о смене правил

Тот обвинил IT-гигант в отказе помогать американским правоохранительным органам и в корпоративной политике защиты персональных данных, которая угрожает национальной безопасности.

Поводом послужило то, что ФБР пришлось без содействия корпорации разблокировать iPhone, принадлежавший офицеру из Саудовской Аравии, который в декабре прошлого года совершил теракт на авиабазе во Флориде.

По словам генпрокурора, подобная возмутительная позиция Apple дополняется ее активным сотрудничеством с "авторитарными режимами" (речь, разумеется, о России и Китае), чтобы "дать этим правительствам возможность массовой слежки".

Apple назвала заявления Барра "лживыми".

По словам компании, ответ на первые запросы ФБР последовал уже спустя несколько часов после атаки на авиабазу: "Мы предоставили всю информацию, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, сведения об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую поддержку и помощь с расследованием офисам ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе, Нью-Йорке в течение следующих месяцев".

Что же касается разблокировки аппаратов, то компания отметила, что не может этого делать, поскольку не хранит пароли клиентов. Более того, Apple фактически обвинила власти в стремлении "ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность".

Это, кстати, не первый конфликт такого рода. Весной 2016-го Apple уже схлестывалась с компетентными органами, когда тем удалось взломать iPhone террориста, убившего вместе с женой 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино. Компания пообещала усилить свои системы безопасности.

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Российский МИД, комментируя новый виток противостояния Apple — США, к которому уже по традиции приплели и Москву, точно подметил, что ситуация за океаном достигла "очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись".

В связи с происходящими в мире событиями частенько вспоминают пословицу про джентльменов, которые меняют правила, когда перестают выигрывать по старым. К нынешней истории она также подходит, но приобретает новый и довольно неожиданный аспект.

Идея защиты персональных данных от кого бы то ни было, включая государство, выросла из самых основ западных — и особенно американских — представлений о правах человека, демократии и неприкосновенности частной жизни. И она действительно в свое время послужила фундаментом современных информационных технологий, что позволило Западу говорить о превосходстве — и технологическом, и моральном — над конкурентами.

То, что реальность куда менее радужна, очевидно уже большинству. Слишком уж частыми и явными стали свидетельства того, что "все мы под колпаком у Мюллера", и дело далеко не только в расширившихся возможностях государства по надзору за гражданами. Даже более неприятно вторжение коммерческих структур в частную жизнь людей. Например, поразительная точность контекстной рекламы свидетельствует, насколько масштабна осведомленность бизнеса.

Да и сами правила меняются очень быстро — и, кстати, довольно давно. Достаточно вспомнить знаменитый Патриотический акт 2001-го, предоставивший беспрецедентные права американским спецслужбам в слежке. А в последние годы изменения столь грандиозны, что мир и фактически, и формально живет уже по новым принципам.

Причем тенденция едина для всех, и нет разницы — несмотря на всю традиционно обличительную в отношении неугодных стран риторику Вашингтона — между Штатами и Китаем или Европой и Россией.

Apple, как и прочие глобальные IT-гиганты, находится в общем тренде. К слову, корпорация действительно выполнила требование отечественного законодательства и около полутора лет назад перенесла в Россию обработку персональных данных своих местных клиентов — факт, который крайне возмутил американского генпрокурора.

В общем, верить в идейную принципиальность детища Стива Джобса не получается никак.

В новом конфликте компании с властями США видится скорее нежелание корпорации признавать подчиненность национальной иерархии. Ведь хотя Apple по происхождению является американской, она, как и остальные ее коллеги-конкуренты, мыслит в логике глобализованного мира — где они сами устанавливают правила, а не подчиняются чужим.

Но, пожалуй, даже более интересно, что мир наблюдает публичную склоку "джентльменов" из-за правил игры. То есть то, что по определению должно быть скрыто за кулисами, где "белые люди" келейно договариваются между собой, чтобы затем в очередной раз успешно облапошить "аборигенов", севших с ними играть и вдруг начавших выигрывать.

А ведь произошедшее не является чем-то уникальным. Схожие ситуации множатся на глазах, охватывая трещинами расколов — с публичными скандалами и "битьем посуды" — некогда единый Запад, включая самые монолитные и влиятельные его части. И непонятно, что хуже для него — если участники процесса не понимают, что пилят сук, на котором сидят, или если они все понимают, но кризис системы зашел так далеко, что там не видят вариантов своего коллективного спасения.

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Впрочем, каким бы ни был ответ, для остальной планеты это, пожалуй, хорошая новость, поскольку означает, что растут шансы на успешное переустройство мира без подковерного шулерства отдельных участников, искренне считающих себя выше и лучше остальных.