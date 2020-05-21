Усиление западных рубежей России: чем интересны ракетные корабли "Каракурт"

Это закономерный и адекватный ответ России на агрессивное развитие в регионе военной инфраструктуры и наступательных возможностей ряда стран НАТО.

По информации главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, в ближайшее время надводные силы Балтфлота пополнятся серией из шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр-НК". Четыре из шести МРК будут нести интегрированный в систему вооружения морской вариант зенитного ракетного комплекса "Панцирь-МЕ".

Появление новых ракетных кораблей существенно увеличит ударную мощь оперативно-стратегического объединения ВМФ России в Балтийском море. Главное оружие "Каракурта" — проверенные в боевой обстановке крылатые ракеты "Калибр-НК", способные поражать цели на дальности до 2,5 тысячи километров. В зависимости от поставленных задач один такой корабль может уничтожить ракетный эсминец, военную базу или аэродром противника (к примеру, от Балтийска до авиабазы Ramstein — всего тысяча километров).

Задачи по предназначению "Каракурт" может выполнять как в одиночку, так и в составе корабельной ударной группы.

Первым из упомянутой серии встанет в строй МРК "Одинцово", на котором сейчас проходит испытания морская модификация комплекса "Панцирь-МЕ". Ранее Балтфлот пополнили два корабля проекта 22800: "Мытищи" и "Советск". В России к 2026 году планируется построить 18 "Каракуртов".

© Sputnik / Сергей Мамонтов Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)

Балтийский флот получает новые ракетные корабли в приоритетном порядке, потому что находится на Западном стратегическом направлении, в постоянной готовности к отражению ракетно-авиационного удара потенциального противника. Основные задачи флота: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, обеспечение безопасности судоходства, выполнение внешнеполитических акций российского правительства в экономически важных районах Мирового океана.

Боевые корабли несут службу вблизи родных берегов, в Средиземном море, в Индийском и Атлантическом океанах. В составе Балтфлота имеются соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО и другие. Основные пункты базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

Мал, да удал

Ракетные корабли проекта 22800 уникальны по конструкции и боевым возможностям, аналогов в мире не существует. МРК "Каракурт" заметно превосходит, к примеру, ракетно-артиллерийский корабль проекта 21631 "Буян-М" ближней морской зоны.

Кроме высокоточного комплекса "Калибр-НК" с эффективными крылатыми ракетами (сколько их на борту — секрет), новые МРК обладают передовыми комплексами управления, ПВО, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также противодиверсионными средствами. В компактном корабельном корпусе (длиной 67 метров, шириной 11 метров, водоизмещением 800 тонн) заключена огромная боевая мощь.

В перспективе проект 22800 получит и гиперзвуковые "Цирконы", поражающие цели на дальности более тысячи километров, неуловимые для существующих и перспективных систем противоракетной обороны (ракета 3M22 "Циркон" летит со скоростью свыше 10 тысяч км/час). Программа "длинных и точных рук" Военно-морского флота РФ развивается с учетом практического опыта уничтожения боевиков ИГ* в Сирии с помощью малых ракетных кораблей другого проекта.

© Sputnik / Александр Мельников Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ"

Построенный в прошлом году МРК "Одинцово" первым получил новейший ЗРПК "Панцирь-МЕ", интегрированный в систему вооружения. Это единственная в мире корабельная система, совмещающая в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, интегрированную радиолокационно-оптическую систему управления.

Автоматизированный комплекс обеспечивает почти мгновенную (три-пять секунд) реакцию на угрозы и способен поражать все типы воздушных целей (летящих со скоростями до тысячи метров в секунду), включая противокорабельные ракеты, авиабомбы, беспилотники — на удалении до 20 километров и на высотах до 15 километров. Напомню, сухопутный "Панцирь" показал высочайшую боевую эффективность в Сирии. И корабельная версия унаследовала достоинства базового образца. Прямых аналогов у морского "Панциря" нет и в ближайшее время не ожидается.

Малый ракетный корабль непросто обнаружить на радарах противника из-за незначительной отражающей поверхности. Мониторинг окружающей обстановки экипаж (39 человек) ведет с помощью многофункционального комплекса "Минерал-М" (активная и пассивная РЛС загоризонтной дальности). К списку отличных характеристик можно добавить максимальную скорость "Каракурта" — 30 узлов (свыше 55 километров в час), автономность — 15 суток, дальность плавания — до 2,8 тысячи морских миль (более 4,5 тысячи километров). Действительно, мал, да удал. Новые МРК проекта 22800 расширят операционные возможности Балтийского флота, окруженного недружественными военно-морскими силами стран НАТО.

Основа суверенитета

За минувшее полугодие на Балтийском флоте успешно проведено около 1,5 тысячи мероприятий боевой подготовки. Экипажи выполнили около 400 боевых упражнений, включая 180 артиллерийских и семь ракетных стрельб, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные действия. В ходе межвидовых совместных учений соединений и частей корабельные и береговые офицеры учились управлять разнородными силами и средствами.

Балтийский флот сегодня представляет собой мощную разновидовую группировку, которая располагает надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, сухопутной составляющей — с передовыми вооружением и техническими средствами. Приоритет боевой подготовки – отработка действий разнородных ударных сил флота (корабельных ударных групп совместно с авиацией и береговыми войсками в Балтийской морской зоне). При этом главная роль в решении классических задач на море принадлежит современным высокотехнологичным корветам "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий", а также малым ракетным кораблям "Советск", "Серпухов", "Зеленый Дол" и "Мытищи". На подходе — новые "Каракурты" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" и, возможно, "Цирконами".

Высокие технологии в области вооружений остаются основой реального суверенитета и устойчивого развития любой страны, и Россия на этом направлении и в отдельно взятом Балтийском регионе опережает всех конкурентов. И в Пентагоне официально признают утрату глобального военного преимущества США (на фоне усиления КНР и РФ), а также военно-географическое превосходство России перед НАТО в Балтийском регионе. Лидерство РФ в области высокотехнологичных вооружений — не самоцель, а требование времени и гарантия национальной безопасности.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ и многих других странах мира.