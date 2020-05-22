IT-технологии и человеческое тщеславие помогают бороться с фейками

То, что недостоверная информация может нести опасность, в том числе общественную, не секрет, пишет колумнист Ирина Алкснис. Но раньше государства по большей части предпочитали руководствоваться принципом "на каждый роток не накинешь платок". Интернет все изменил.

Тридцативосьмилетней предпринимательнице из Москвы вскоре предъявят обвинение по уголовному делу о фейковом ролике — о продаже защитных масок из гуманитарной помощи.

Практически одновременно пришла новость с Сахалина, где суд назначил 300-тысячный штраф гражданину, распространившему видеозапись из самолета на стоянке в аэропорту регионального центра. Там рассказывалось, что пассажиров авиарейса Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ) только по прилете в Россию. Проверка показала, что это незамутненная ложь: авиакомпания предоставила пассажирам необходимые СИЗ, включая защитные комбинезоны, еще в аэропорту Бангкока, а также провела с ними инструктаж о необходимости их использования на протяжении всего полета.

Несколько легче — 15-тысячным штрафом — отделалась жительница поселка Славянка Приморского края, которая распространила в мессенджере ложную информацию о зараженных COVID-19 пациентах в местной районной больнице. Она объяснила свой поступок паникой и страхом за жизнь ребенка.

Проблема фейков и борьбы с ними не случайно приобрела такую значимость: развитие коммуникационных технологий действительно придало извечному феномену панических и клеветнических слухов новое качество.

То, что недостоверная информация может нести опасность, в том числе общественную, не секрет. Но раньше государства по большей части предпочитали руководствоваться принципом "на каждый роток не накинешь платок", активно действуя главным образом в критических ситуациях, таких как война или чрезвычайные происшествия. Исключения, разумеется, случались, но игра в основном не стоила свеч, поскольку попытки заткнуть всех кумушек на завалинке и все кухонные разговоры означали крайне нерациональное использование правоохранительных ресурсов, а то и порождали эпидемии доносительства, что, естественно, только усугубляло проблему.

Интернет все изменил. Общественная опасность фейков резко выросла, поскольку скорость распространения информации и охват ею аудитории увеличились радикально. Головной боли добавила анонимность в Сети, сделавшая намного более эффективными организованные кампании по дезинформации.

Тем не менее иллюзия вседозволенности не продлилась долго. Государства в очередной раз доказали свою способность адаптироваться к совершенно новым обстоятельствам и подчинять их себе. Информационные технологии поставили на службу правопорядку, и прямо в данный момент человечество вновь проникается пониманием необходимости, во-первых, думать прежде, чем говоришь или пишешь, а во-вторых, ответственности за свои слова.

Однако государство также получило помощь в борьбе с фейками и иными правонарушениями в Сети с довольно неожиданной стороны — от самих нарушителей, а вернее — от их тщеславия.

Мировая паутина предоставила огромные возможности для самовыражения и обретения популярности, пусть и по преимуществу в формате пятнадцати минут славы. Если первоначально именно анонимность была важнейшим достоинством Интернета для большинства пользователей, то теперь ситуация стала обратной — и довольно многие люди видят в этом шанс громко заявить о себе, удовлетворив свои потребности в публичном признании.

Некоторые готовы ради решения данной задачи сфабриковать фейк или активно поучаствовать в распространении чужого. Последнее особенно удивляет, поскольку фактически люди добровольно превращают себя в инструмент манипуляции неизвестных кукловодов, которые могут и избежать ответственности перед законом, переложив ее на недалеких исполнителей. Но, видимо, желание почувствовать себя, пусть даже на краткий миг, обличителем власти и народным трибуном перевешивает здравый смысл.

Тем не менее в целом впечатляет некритичность мышления большинства авторов и распространителей лживой информации, их неспособность спрогнозировать дальнейшее развитие событий в виде неизбежного разоблачения — зачастую даже без участия компетентных органов.

Авторов и распространителей фейков регулярно обвиняют в циничной злонамеренности и коварных антигосударственных целях. Но куда чаще это энтузиасты-одиночки безо всяких далеко идущих замыслов, действующие по порыву души и действительно желающие испытать опыт широкого интереса к себе.

Последовательная политика государства по наказанию за общественно опасную ложь в итоге не только обеспечит осознание ответственности за свои слова большинством граждан, но и развеет еще одну весьма неполезную иллюзию, порожденную Интернетом: что слова значат не меньше дел. За последние годы в России общественниками и неравнодушными людьми были вскрыты десятки и сотни проблемных ситуаций. Эпидемия коронавируса не стала исключением. Одна тема несправедливых выплат медикам чего стоит.

Зато упомянутые выдумки (и про продажу гуманитарной помощи, и про отсутствие СИЗ для авиапассажиров, и даже про зловещие планы относительно 5G) говорят об их авторах одно — об их желании громко заявить о себе без приложения реальных усилий. Ну а закономерный итог этих историй просто дает понять им и заодно всем остальным, что наш мир так не работает.

Источник: РИА Новости