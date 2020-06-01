Превосходное сочетание характеристик: преимущества российской САУ "Коалиция-СВ"

Артиллерия — бог войны, поэтому в России строят не только храмы, но и лучшие в мире гаубицы. На полигоне в Нижегородской области начались испытания колесной модификации самоходной артиллерийской установки (САУ) "Коалиция-СВ" калибра 152 мм на базе автомобиля КамАЗ-6550.

Опытная партия новейших гаубиц "Коалиция-СВ" в конце мая поступила в российские войска. Установка базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения на расстоянии до 70 км наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО-ПРО, живой силы противника. Сегодня аналогов у этой гаубицы в мире нет. Почти одновременно "Уралвагонзавод" начал ходовые и огневые испытания версии САУ на базе автомобиля КамАЗ-6550. Планируется завершить тестирование в текущем году, после чего будет принято решение о серийном производстве колесной модификации гаубицы.

Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" © Sputnik / Павел Лисицын

Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" © Sputnik / Александр Вильф

Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" © Sputnik / Илья Питалев 1 / 3 © Sputnik / Павел Лисицын Самоходная гаубица "Коалиция-СВ"

Появление в войсках колесных САУ "Коалиция-СВ" станет прецедентным событием (сегодня подобных гаубиц в России нет) и позволит артиллеристам выбирать для выполнения боевых задач гусеничную или колесную модификацию "Коалиции" с учетом конкретной обстановки. В сравнении с гусеничными аналогами, у систем на четырехосном шасси КамАЗа свои преимущества — мобильность, возможность использования на автотранспортных магистралях общего назначения без разрушения дорожного полотна, больший ресурс по запасу хода (ресурс гусеничной платформы в 5 000 км — лишь обкатка для колесной техники).

Генеральный директор предприятия-изготовителя Дмитрий Семизоров ранее отметил: "Коалиция" — это машина будущего. Она на сегодняшний день обгоняет время". Вероятно, на колесном ходу новая САУ уйдет в отрыв еще быстрее. И наверняка заинтересует зарубежных покупателей.

К примеру, экспортная модификация самоходной гаубицы предыдущего поколения "Мста-С" калибра 155 мм, способная вести огонь снарядами "Краснополь-М" и западными боеприпасами того же калибра, оценивается в 1,6 млн долларов. На выставке IDEX-93 в Абу-Даби "Мста-С" продемонстрировала подавляющее превосходство: при стрельбе на дистанции в 15 км сорока снарядами "Краснополь" поразила 38 целей. Поскольку "Коалиция-СВ" еще совершеннее, ей гарантировано большое будущее в российских войсках и на международном рынке вооружений.

Новое поколение

Артиллерийская система "Коалиция-СВ" является преемницей САУ "Мста-С" (на гусеничном шасси) и унаследовала огромную огневую мощь. Пушка "Коалиции-СВ" калибра 152 мм способна совершать более 10 выстрелов в минуту, что выше скорострельности аналогичных артиллерийских систем, включая лучшие зарубежные. Так, американская САУ М109А6 Paladin, имея более многолюдный экипаж, способна сделать до шести выстрелов в минуту. Высокий темп стрельбы "Коалиции-СВ" обеспечивается полностью автономным автоматом заряжания. Важную роль играет микроволновая система "поджигания" всего пороха одновременно.

Новую гаубицу обслуживают три специалиста: механик-водитель, командир и наводчик-оператор (в экипаже САУ "Мста-С" — пять человек). Причем артиллерийская башня необитаема, экипаж находится в бронированной капсуле. Конструктивное решение напоминает "Армату", и САУ с боевой массой 48 тонн сохраняет подвижность танка.

Гусеничный и колесный варианты новейшей артиллерийской системы имеют унифицированное боевое отделение — полноповоротную башню и 152-мм нарезную гаубицу 2А88. В состав вооружения САУ также входит дистанционно-управляемая турельная установка с пулеметом калибра 12,7 мм.

Рабочие места командира и наводчика оснащены цифровыми дисплеями, интегрированы в автоматизированную единую систему управления тактического звена. Это позволяет экипажу эффективнее действовать в существующих контурах управления, принимать целеуказания по цифровому каналу связи от разных источников, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономные расчеты для стрельбы и корректировки огня в любых погодных условиях. Внешние данные обрабатываются бортовой информационно-командной системой, которая выдает данные для стрельбы и управления боеприпасами.

По огневым характеристикам "Коалиция-СВ" превосходит все серийные САУ отечественного и зарубежного производства. С таким потенциалом новейшая гаубица в перспективе заменит все самоходные 152-мм установки "Мста-С" и буксируемые "Мста-Б" в Сухопутных войсках России.

Артиллерийская система "Коалиция-СВ" разработана Нижегородским ЦНИИ "Буревестник" из концерна "Уралвагонзавод". Впервые показана широкой публике 9 мая 2015 года в Москве на параде Победы. Министерство обороны России в сентябре 2017 года подписало контракт на поставку опытной партии новейших САУ "Коалиция-СВ" с выходом на серийные поставки в 2020-м. Две модификации новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" — это оружие будущего, которым целесообразнее овладеть заранее, то есть сегодня. Возможно, завтра появится третья — корабельная версия, и сухопутная система шагнет на морскую платформу.

Высокоточные боеприпасы

"Коалиция-СВ" по дальности стрельбы (до 70 км) более чем в два раза превосходит аналоги. К примеру, принятая на вооружение в 2012 году российская САУ 2С19М2 "Мста-С" способна поразить цель активно-реактивным осколочно-фугасным снарядом на максимальной дистанции до 30 км. Выдающаяся немецкая гаубица PZH 2000 однажды в Южной Африке послала специальный снаряд V-LAP на реактивной тяге на 56 км, но в обычном режиме дальность стрельбы не превышает 30 км.

При большой дальности важна и высокая точность. "Краснополь-М" — один из самых удачных корректируемых артиллерийских боеприпасов, но это не предел возможностей. Благодаря использованию новых управляемых снарядов "Коалиция" станет первой высокоточной артиллерийской системой Российской армии. Государственные испытания линейки штатных боеприпасов завершатся в 2021 году. Новые технологические горизонты впечатляют.

Тульское КБ Приборостроения разработало очень точный и мощный осколочно-фугасный боеприпас "для одного выстрела". Каждый такой 152-мм снаряд стоит около 50 тысяч долларов, зато после попадания в ДОТ, бункер или иной укрепленный объект противника второго выстрела не потребуется. Полуактивная головка по лазерному лучу наводится оператором или с помощью беспилотника.

Еще один "умный" боеприпас создан в московском КБ "Компас". Навигационный модуль ГЛОНАСС в головной части 152-мм снаряда и система аэродинамических рулей, раскладывающихся при выстреле и корректирующих направление полета, обеспечивают точное поражение цели по заранее известным координатам. Круговое вероятное отклонение не превышает 10 метров (обычный 152-мм снаряд при большой дальности стрельбы может отклониться и на 100 метров). Разработка КБ "Компас" позволяет модернизировать и уже имеющиеся в арсеналах снаряды. Стоимость переделки базового артиллерийского боеприпаса в управляемый — около 1000 долларов. Для сравнения: один американский 155-мм управляемый снаряд Excalibur обходится в 80 тыс. долларов.

В разработке новейших вооружений приоритет РФ — надежное обеспечение национальной безопасности, военно-техническая помощь союзникам и адекватным партнерам. Артиллерийская система "Коалиция-СВ" создана в ответ на передовые зарубежные аналоги, отличающиеся большой дальностью и высокой точностью огня. Российский проект интегрировал самые современные решения, технологии и компоненты, что позволило получить превосходное сочетание боевых и эксплуатационных характеристик. Исключительно для упрочения мира и международной стабильности.