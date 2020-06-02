Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан

Очень сложно смириться с тем, что правила игры и повестку в отношениях с Россией определяет не куда более сильный на сегодня Запад.

Россия сейчас нужна Западу больше, чем Запад нужен России, и чем дальше, тем сильнее это будет проявляться — эту банальную мысль очень сложно усвоить не только нашим западникам, но и самим западным лидерам. Очень сложно смириться с тем, что правила игры и повестку в отношениях с Россией определяет не куда более сильный на сегодня Запад, но это непонимание само по себе свидетельствует о том, что атлантический мир уходит в прошлое, оставляя за собой лишь привычные штампы, пишет автор РИА Новости.

Вот Трамп в понедельник опять позвонил Путину, чтобы позвать присоединиться к западному клубу. В этом году президент США будет хозяином встречи "Большой семерки" — она планировалась на июнь, но Трамп подумывает перенести ее на сентябрь, потому что не все европейские лидеры (например, Меркель), готовы сейчас приехать в Штаты. Вот президент и решил протащить свою старую идею о необходимости возвращения России к западному столу. Еще в прошлом году, накануне саммита "Большой семерки" в Квебеке, Трамп говорил об этом, но тогда никто, кроме итальянского премьера, открыто его не поддержал. Теперь Трамп решил зайти с другой стороны. В минувшие выходные он рассказал сопровождавшим его в полете из Флориды журналистам, что "Большая семерка" устарела.

"Мне не кажется, что "Большая семерка" верно отражает происходящее в мире".

Поэтому стоит отложить ее до сентября и обсудить на ней будущее Китая, но не с Си Цзиньпином, а с Путиным. Пригласить Россию, а заодно и Южную Корею, Австралию и Индию — "А что у нас есть? У нас под руками хорошая группа стран".

Идея замечательная во всех отношениях: обсудить Китай, который назначен Трампом главной угрозой миру, и вернуть Россию, которую назначил на эту роль предыдущий президент США. То есть помириться с Россией, к чему уже давно призывает Трамп, и начать вместе с ней бороться с Китаем, за что уже давно выступают некоторые американские стратеги. А Россия-то хочет участвовать в этом празднике?

Ну куда она денется — у нее же есть тщательно скрываемый страх перед китайской экспансией. Да и вообще у русской элиты совершенно прозападный менталитет, и она мечтает вернуться в клуб "мировых лидеров". Но только без потери лица, чтобы мы им уважение продемонстрировали, тогда им деваться некуда будет, они ведь и сами этого хотят. Так что вся проблема сейчас в том, чтобы нам, то есть Западу, не слишком много пряников давать Путину, а то русские зазнаются и посчитают себя победителями. Кнутом и пряником нужно действовать — тогда никуда не денутся.

Удивительно, но такая картина мира существует в головах не только западных стратегов, но и некоторых отечественных аналитиков — причем как прозападных, так и якобы патриотических. Россия ничего не может сама, мы стали сближаться с Китаем только потому, что поссорились с Западом, если сейчас конфронтация закончится, наши антинациональные элиты тут же вернутся к вожделенной для них роли младших партнеров Запада — подобные представления не так уж и редки в нашем обществе. И поэтому нам нельзя принимать никакие приглашения "Большой семерки" — пропадет Россия!

Принимать действительно нельзя, но совсем по другой причине. Не потому, что элиты сдадут Россию, — Путин серьезно изменил как состав, так и умонастроения элит. Те, кто считает, что Россией сейчас, как и в 90-е, правят люди, считающие Запад образцом и старшим учителем, а русских — неудачной ветвью европейской цивилизации, живут в каком-то иллюзорном мире. У России масса проблем с элитой и с воспитанием национального самосознания, но никаких сомнений в самостоятельности нашего руководства нет. Как и в том, что оно понимает, что такое национальные интересы, знает историю и географию, то есть геополитику, исходит из русского исторического опыта и ведет свою игру на мировой арене. Стратегическую игру, в которой есть много раундов, меняются обстоятельства и окружающая атмосфера, но остается неизменной цель. Сильная, самодостаточная Россия, страна-цивилизация, выступающая как один из центров силы, который будет определять миропорядок в XXI веке. Ни на что меньшее Россия, вышедшая в XVIII веке на первые роли на мировой арене, просто не может согласиться — сомнут.

Как поможет достижению этой цели сближение с Западом? Никак — даже тактическая игра может только навредить нам. И не потому, что после развала СССР Запад продолжил наступление на нас, откусывая по куску все, что было можно, пока не добрался до немыслимого для нас, то есть до Малороссии, до Украины. Нет, тут все понятно — никаких компромиссов по так называемому постсоветскому пространству быть не может: атлантизация Украины, ее закрепление в геополитическом поле Запада невозможна в принципе и необсуждаема.

Но еще важнее другое: с каким Западом сближаться России, даже если бы она захотела этого? Единого Запада больше нет — процесс его развала идет уже несколько лет и полностью отвечает нашим национальным интересам. Мы можем наводить мосты с элементами, составными частями Запада, — с отдельными европейскими странами, да и с Евросоюзом в целом (но после того как он обретет геополитическую самостоятельность), даже с антиглобалистской Америкой Трампа (если она вдруг состоится). Но мы не можем строить планы на будущее с атлантическим Западом — пока еще живым — и потому, что он является нашим непримиримым геополитическим даже не противником, а врагом (будучи заинтересован в изоляции и ослаблении России), и потому, что у него нет будущего.

Наша стратегия в отношении атлантического Запада очень проста: мы исходим из того, что столетия господства Запада как такового подошли к концу, а атлантический мир сменяется миром тихоокеанским и евразийским. При непосредственном и важнейшем участии России, начавшей разворот на Восток и Юг не потому, что поссорилась с Западом, а потому, что понимает законы истории и геополитики.

"Большая семерка" давно уже пуста — и хотя Трамп не сможет просто так похоронить ее, даже когда переизберется, она постепенно будет превращаться в площадку для выяснения отношений между обреченными на развод сторонами. "Большая восьмерка" (то есть формат с участием России), замороженная Западом после Крыма, не может быть восстановлена в принципе — и не потому даже, что Россия за эти годы укрепила стратегический альянс с Китаем. Запад плюс Россия не могут определять правила игры в мире — для этого нужны все ключевые игроки. Естественно, Китай и Индия, но и региональные интеграционные союзы, представляющие Юго-Восточную Азию, арабский мир, Южную Америку, Африку. Самый близкий к этому формат — "Большая двадцатка". Ее нужно просто довести до ума, включив представителей региональных союзов (тем более что в нее уже входит ЕС).

Вместо этого Трамп предлагает создать нечто среднее между "Большой семеркой" и "Большой двадцаткой" — группу из 11 стран. Если сравнить G-11 с G-20, то кого же в ней не окажется, кроме Китая, против которого все и затевается? Южной Америки (Мексика, Аргентина и Бразилия), Африки (ЮАР) и исламского мира (Турция, Саудовская Аравия и Индонезия) — то есть опять западный междусобойчик (с привлечением англосаксонских (Австралия) или геополитически зависимых стран (Южная Корея)), к которому почему-то должны присоединиться Россия и Индия. Но Путин и Моди представляют самостоятельные государства-цивилизации, которым смешно даже предлагать поучаствовать в подобной игре, тем более носящей откровенно антикитайский характер.

При этом вежливо остановить Трампа будет очень сложно. Как хозяин саммита он имеет право приглашать кого угодно, и даже возражения Великобритании или Германии против участия Путина может не учитывать. Это ведь не восстановление "Большой восьмерки" — а так, встреча в расширенном составе.

Но, конечно, Владимир Путин не поедет ни на какой формат встречи с "Большой семеркой" — даже если бы его позвали восстанавливать "Большую восьмерку". Высказанное им прошлой осенью замечание о "Большой восьмерке", что мы не против никаких форматов взаимодействия, имело очень важную оговорку: так как западные лидеры в 2014 году сами отказались приезжать в Россию на очередной саммит, то если теперь "наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады". Приезжайте к нам в Крым, одним словом.

При этом в сентябре в Нью-Йорке все-таки может состояться важнейший саммит этого года, если удастся собрать предложенную Путиным еще в январе встречу "Большой пятерки": первые в истории переговоры глав пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН. Ее предварительно планировалось приурочить к началу работы юбилейной сессии Генассамблеи ООН, то есть к середине сентября.

Однако набирающие силу американские нападки на Китай осложняют саму возможность контактов между Трампом и Си Цзиньпином даже в многостороннем формате. Впрочем, в этом году они все равно увидятся, когда в ноябре соберется саммит "Большой двадцатки" в Саудовской Аравии. Трамп приедет туда уже переизбранным президентом, если победит и если победу признают его противники. А у Путина и Си к этому времени состоится уже не одна двусторонняя встреча — и среди прочего лидеры тысячелетней России и трехтысячелетнего Китая, конечно, будут обсуждать и будущее Америки. Хотя зачем говорить о мимолетном и грустном…