"Советское чудо": почему в бывшем СССР меньше смертей от COVID

Известный российский телеведущий, главный врач Московской городской клинической больницы имени Жадкевича, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в ходе специального онлайн-видеомоста Sputnik рассказал, как на самом деле развивается коронавирус и почему на постсоветском пространстве не повторились трагические события в Италии, Испании и США.

Спасает ли БЦЖ от коронавируса?

Многих ученых и врачей удивляет факт: смертность из-за коронавируса в большинстве странах, входивших в состав СССР, значительно ниже, чем по миру в среднем. По данным сервиса coronavirus-monitior.ru на 1 июня число летальных случаев в них колеблется от 0,4% в Узбекистане до 4,23% в Литве. В то время как показатель смертности в Италии и Великобритании – 14%, Франции – 15%, Бельгии – 16%. Александр Мясников называет сложившуюся ситуацию не иначе как "советское чудо".

"Политики, серьезные врачи сейчас в этом разбираются, смотрят на страны бывшего СССР, - сказал доктор Мясников. – Это именно советское чудо. Количество тяжелобольных и умерших отражают действительное состояние эпидемии. А все страны бывшего СССР имеют на порядок меньше смертности. Надо понять, почему. То ли это БЦЖ (вакцина против туберкулеза, массово применяемая в СССР - ред), и, кстати, уже есть исследования – американцы стали делать БЦЖ на небольшие группы. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред) тоже говорит: "Может, дело в иммунном ответе на БЦЖ, но пока рекомендовать не будем".

Мясников предположил, что стойкость иммунитета населения постсоветских стран к коронавирусу может быть объяснена и достаточно высоким уровнем инфицирования туберкулеза в прошлом.

"Некоторые ученые осторожно предполагают, что вот эта большая распространенность латентного туберкулеза ведет к такому изменению иммунной системы, что коронавирус якобы сталкивается с большим сопротивлением – уточняет специалист. – Но мы не можем просто отвернуться от факта: почему русские, белорусы, украинцы, казахи умирают в десять раз реже, чем американцы, французы и итальянцы? Надо разбираться".

Зачем нужен карантин?

Существует ошибочное мнение: карантин поможет навсегда убить коронавирус или другую болезнь.

"Для чего мы делаем карантин – чтобы люди не заболели все сразу, иначе они моментально обрушат систему здравоохранения, - объясняет доктор Мясников. – Захлебнутся больницы и скорая помощь, люди начнут умирать не только от COVID-19, но и от инфарктов, инсультов, неоказания медицинской помощи. Поэтому каждое государство выстраивает модель, при которой система здравоохранения справится. Карантин не может вылечить, он может замедлить кривую роста, чтобы люди заболевали постепенно и успевали получить помощь. Карантин – это расчеты и модель поведения".

Опыт Беларуси

Как известно, Беларусь и Швеция – единственные страны, отказавшиеся от практики карантина. Однако Александр Мясников утверждает, что ничего необычного не происходит в Беларуси.

"Каждая страна исходила из математического расчета. Просчитывали сценарии, благополучный и неблагоприятный, прикинули экономические потери и все остальное. В Беларуси – система здравоохранения та же, советская, с инфекционными больницами, врачами-инфекционистами. Это результат расчетов, а не просто Александр Лукашенко решил: "А знаете, что? Я рискну". Не тот уровень. Здесь все просчитано. У Беларуси расчет оправдался. Советское чудо сработало у нас всех".

Как распространяется коронавирус на самом деле?

Доктор Мясников опроверг теорию, что каждый заболевший заражает троих, а те – такое же количество людей. По словам доктора, любая вирусная инфекция сходит на нет через 1,5-2 месяца активного распространения.

В качестве примера специалист привел грипп "испанку", от которого в 1918 году в первые месяцы умерли 30 миллионов человек.

"Новый вирус, переходя от животных к человеку, агрессивен. Он злой, незнакомый, убивает людей, но после каждого перенесенного заболевания ослабевает. Вы вдохнули один вирус, а выдохнули его праправнука, на порядок менее слабого. Он пошел к другому человеку, тот тоже его ослабил. Знаете, это как волна ударила по побережью, смыла гостиницу, деревья, а дальше ослабевает и становится лужей. Так же инфекция сначала взлетает, а потом гаснет", - поясняет он.

Известный врач уверен: чем больше людей получает коронавирус, тем больше он теряет свои способности заражения. И вторая волна вируса будет не столь сильной, как первая.

"Каждый год будут волны, - заявил Мясников. – Человеческих коронавирусов было пять. Стало шесть. Ну что теперь? Будут еще инфекции, вирусы, гриппы, их никто не отменял. Сегодняшний коронавирус – не тот, что пришел к нам в январе. Он уже просеян через миллионы людей, и степень опасности снижается с каждым новым человеком".

Почему считать заболевших бессмысленно?

Особое внимание доктор Мясников уделил огромным цифрам общего числа заболевших, которые выглядят достаточно пугающе. Но на самом деле, делать выводы только по количеству инфицированных - не совсем правильно, утверждает врач.

"Мы озвучиваем, педалируем этими цифрами: пять миллионов. Это просто люди, у которых положительный тест. На самом деле, их в десятки раз больше. Давайте тогда считать обычную пневмонию, от нее умирают в мире 3 миллиона людей в год. Что мы считаем с января? Реально больные люди – те, что заболели две недели назад. Остальные давно выздоровели, вернулись к делам, работе. Ориентироваться нужно на количество смертей, но и в этом нет порядка".

По словам доктора, только в России вскрывают 100% трупов, заболевших коронавирусом, поэтому реальные цифры в мире все равно остаются неизвестными. Сколько летальных случаев в этом году будет вызвано именно коронавирусом, утверждать трудно.

"На Западе до 21 апреля никто никого не вскрывал, чтобы уберечь врачей, - поясняет врач. – В Германии – 60 вскрытий, в Италии – 50, на 17 тысяч людей. В Америке не вскрывали трупы, а проводили компьютерную томографию".

По данным ВОЗ, по состоянию на 1 июня 2020 года, вирус COVID-19 подтвердили более чем у 6 миллионов населения планеты, скончались более 371 тысячи человек.