Снова русские. Кому выгодно обвинять Москву в американском бунте

О погромах в США и о том, почему американцам повсюду мерещится "российский след", разбиралось РИА Новости.

Массовые беспорядки в США провоцирует Москва, а демонстранты громят полицейские участки, строго следуя "русской методичке". С такими обвинениями выступила бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс. Вместо доказательств она предложила положиться на ее опыт и интуицию. Почему американцам повсюду мерещится "российский след", разбиралось РИА Новости.

От протестов — к мародерству

Торговые центры в Лос-Анджелесе на карантине. Власти Калифорнии планировали открыть их в июне. Но первыми это сделали мародеры. Теперь двери и витрины элитных бутиков разбиты, все разграблено. Погромщики выносили бытовую технику, одежду, мебель, даже еду. Полицейские вертолеты пытались прекратить бесчинства, сбрасывали вниз воду. Но это не остудило пыл толпы.

Протесты, разгоревшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, вслед за Миннеаполисом охватили Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Майами, Индианаполис, Филадельфию, Атланту. Дерека Човина, непосредственно виновного в трагическом инциденте, разжаловали, он находится под следствием. Но демонстранты требуют не просто наказать стража порядка, а положить конец системному расизму в США. "Нет справедливости — нет мира! Нет произволу полицейских!" — выкрикивают демонстранты.

У многих в руках транспаранты с предсмертными словами Флойда: "Я не могу дышать". Сотни людей ложились на асфальт и повторяли эту фразу. Но мирные акции быстро переросли в столкновения, а затем — в беспорядки и грабеж.

В крупных городах объявили комендантский час — не помогло. В Вашингтоне протестующие окружили Белый дом, пытались прорваться внутрь. В Нью-Йорке толпа закидала камнями и сожгла двадцать полицейских машин. В Портленде погромщики устроили пожар в здании суда.

Угроза гражданскому обществу

Поначалу многие в США симпатизировали демонстрантам. Местные власти старались не реагировать на провокаторов, призывали полицейских не применять силу. Но когда в сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки с зажигательной смесью, терпеть уже было нельзя.

Губернатор Миннесоты ввел в штат Национальную гвардию, к помощи военных прибегли и в Лос-Анджелесе. В ход пошли слезоточивый газ и резиновые пули.

"Происходящее в Миннеаполисе больше не связано с гибелью Флойда. Погромы угрожают гражданскому обществу и внушают страх нашему городу, мешают его жизни", — объяснил губернатор Тим Вальц.

Дональд Трамп отреагировал еще жестче. Президент признал, что смерть Флойда — это "трагедия, которая вызвала у американцев ужас, горе и гнев". Но раскритиковал власти штатов, не усмиривших вовремя толпу. Протестующих он назвал "бандитами", одобрил применение силы. А на левые радикальные группировки обрушился с обвинениями в подстрекательстве и призвал их запретить.

В воскресенье служба безопасности отправила главу государства в подземный бункер Белого дома. Выйти оттуда он смог только после того, как угроза миновала.

В поисках виноватых

Довольно быстро в беспорядках "обнаружили" российский след. "В прошлой предвыборной кампании россияне оказались черными активистами. Не исключаю, что они вовлечены и в погромы", — сообщил в эфире CNN мэр Нового Орлеана Марк Мориал. О многолетнем расследовании, которое так и не выявило вмешательство Москвы в выборы 2016 года, мэр умолчал.

Через пару дней эстафету подхватила бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс. На том же CNN она предположила, что протестующие действовали по "российской методичке".

"Есть мирные демонстранты. Они выступают против несправедливости и неравенства. Но есть и провокаторы, которые пытаются перехватить повестку протестов. Опыт подсказывает мне, что действуют они прямо по русскому сборнику тактических схем", — сказала Райс.

Переключившись на поиски "российского следа", американские СМИ вспомнили еще одно обвинение в адрес Москвы. Пару лет назад в Вашингтоне утверждали, что российские хакеры поддерживают движение Black Lives Matter. Его активисты тоже выступали против произвола полицейских.

Дискуссии о "российском следе" раскритиковал Трамп. Президент предположил, что CNN делает это в погоне за рейтингами.

Не промолчали и в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия "никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается вмешиваться сейчас".

Поляризация Америки

Американское общество крайне поляризовано. Этим Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, объясняет массовый характер протестов. Все дело в ценностном расколе, который усилился с приходом к власти Дональда Трампа.

"Часть американцев исповедует либеральные ценности, часть — консервативные. Есть сторонники эмиграции, но много и тех, кто поддерживает строительство стены на границе с Мексикой. Добавьте конфликт глобалистов с протекционистами. Миннеаполис напомнил и о расовой проблеме. Плавильный котел сработал в отношении белого населения, но черное так и не смогло стать полноценной частью общества", — объясняет РИА Новости Суслов.

Пандемия коронавируса, по мнению эксперта, подчеркнула уязвимость афроамериканцев. "Смертность от инфекции среди черного населения гораздо выше. Скорее всего, это следствие ограниченного доступа к медицине. Позволить себе дорогостоящее лечение афроамериканцы не могут из-за меньших доходов по сравнению с белыми", — говорит Суслов.

Обвинения впрок

Поиски "русского следа" политолог связывает с нежеланием властей признавать внутренние противоречия. "Американская элита полагает, что общество — здоровое. Все портят Трамп и русские. Если убрать Трампа и устранить "российский след", то страна вернется к норме. Но бунты в городах показывают, что этой нормы давно нет. Никто не признает необходимости серьезных реформ", — рассуждает Суслов.

Выступление Райс, считает политолог, надо воспринимать в русле предвыборной кампании. "Можно предположить, что бывшая чиновница планирует войти в команду Джо Байдена, если он станет следующим президентом. И обвинения в адрес Москвы — это продолжение давления демократов на Трампа, который якобы действует заодно с Кремлем", — указывает эксперт.

Суслов не исключает, что победа Байдена послужит началом очередного "российского дела". "Американцы сразу обвинили Москву в намерении повлиять на выборы. Теперь эти подозрения усилились. Демократы в конгрессе могут предложить санкции за погромы в Миннеаполисе. Дальше — больше. Байден вообще способен обвинить Москву в попытке уничтожить американское общество и может сделать это одним из предвыборных тезисов", — прогнозирует политолог.

Но поиски внешнего врага, по мнению эксперта, не сулят ничего хорошего ни российско-американским отношениям, ни системе международной безопасности. Более того, попытка воспользоваться привычными идеологическими стереотипами опасна для самой Америки: ведь протесты реальны, как и проблемы, вызвавшие бурю. А намеками на российский след ничего не решить.