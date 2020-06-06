Карликовые маневры Пентагона в Польше и натовские учения в Балтийском море - в чем смысл?

Пандемия COVID-19 существенно понизила, но не остановила военную активность США и НАТО в Восточной Европе. В Польше и Балтийском регионе началась серия учений Пентагона и альянса с ярко выраженной антироссийской направленностью.

Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием 4000 американских и 2000 польских военнослужащих стартовали 4 июня в Польше на полигоне в Дравске-Поморском. Это модифицированная из-за пандемии коронавируса, "карликовая" версия маневров Defender-Europe 20 и связанных с ними учений Allied Spirit, Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike, Swift Response. Изначально масштабные мероприятия планировалось провести в мае, с участием около 40 тысяч военнослужащих США. Десятикратное снижение числа американских участников и связанная с этим утрата изначального смысла учений (масштабная поддержка союзников из-за океана) – очевидны.

Если от гипотетической агрессии не смогут защитить свою страну 118 тысяч военнослужащих Польской армии, то 4 тысячи американцев погоды не сделают. Не говоря уже о невозможности защиты всей Европы составом одной неполной бригады Армии США. И все же, несмотря на тлеющую пандемию, Пентагон решил продемонстрировать, что "есть еще порох в пороховницах", а будущее Европы зависит только от Вашингтона, даже если не все европейские союзники этим согласны.

Во втором эшелоне разворачиваются учения Североатлантического альянса Baltops-2020, которые пройдут в морских полигонах Балтики с 7 по 16 июня. Декларируемая цель маневров – укрепление потенциала совместного реагирования и демонстрация решимости "защитить Балтийское море" (которому никто не угрожает). Очевидно, для организаторов и участников серии провокационных военных учений на суше и на море надуманные угрозы – важнее коронавирусной опасности или реальной европейской безопасности. Что же они планируют делать?

Defender-Europe 20 Plus

Польский министр обороны Мариуш Блащак 4 июня заявил: "Эпидемия изменила наши планы, но самое главное – что мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам".

Задействовано 100 танков, 230 прочих боевых машин, артиллерию и авиацию – всего около 2000 единиц военной техники. Далее американские и польские бронетанковые и воздушно-десантные подразделения в течение 15 суток (с 4 по 19 июня) отработают несколько этапов войсковой операции, главным элементом которой станет форсирование водного препятствия. Логично предположить – с запада на восток, откуда мерещатся угрозы (Беларусь или Россия). Американское издание Warrior Maven еще в ноябре 2019 года сообщило: во время крупнейших учений в Европе войска США захватят плацдарм у "страны-агрессора".

Напомню, маневры Defender Europe 2020 должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск из США в Европу. Планировались действия 37 тысяч американских военнослужащих и нескольких тысяч европейских союзников (18 стран на подхвате или в обозе) в дюжине войсковых операций. После мартовского удара пандемии COVID-19 осталось примерно десять процентов планов и военной мощи.

Неочевидная эффективность 6-тысячной американско-польской бригады в рамках учений Defender-Europe 20 Plus усугубляется недавней эвакуацией бронетанкового батальона Американской армии (500 военнослужащих и 100 единиц бронетехники) из Литвы прямиком в США, а не в район маневров близ Дравско-Поморске. Это была бы совершенно логичная тренировка передислокации войск на несколько сотен километров, ведь изначально американцы "замахивались" на европейские маршруты протяженностью около 4000 км, а также намеревались создавать промежуточные базы по всему региональному операционному пространству (как в Афганистане или Ираке).

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Игры Пентагона и НАТО в Европе выглядят достаточно неловко, однако в начале июня Генштаб ВС РФ заметил их антироссийскую направленность. И, полагаю, единственным реальным результатом учений Defender-Europe 20 Plus могут стать новые отметки целей на карте российского Генштаба. Разве к этому стремится мирная и достаточно благополучная Европа?

Baltops 2020

В Балтийском море силы и средства 17 стран НАТО и двух стран-партнеров в течение десяти суток (с 7 по 16 июня) отработают задачи совместных учений Baltops-2020. Планируется задействовать 29 морских подразделений, 29 самолетов и 3000 военнослужащих. Страны-участницы: Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США. Ранее Европейское командование ВС США уточнило цели маневров: повышение уровня взаимодействия, укрепление совместного потенциала и "демонстрация международной решимости обеспечить стабильность в регионе". Правда, в связи с пандемией, учения будут проходить исключительно в морских полигонах, так что Балтийский регион охвачен не вполне.

Маневры включают отработку задач противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также морскую блокаду. Вроде бы, все, как всегда (Baltops проводятся ежегодно с 1972 года), однако последний пункт цепляет, и настораживает. С точки зрения региональной безопасности, морская блокада – самое интересное упражнение, заведомо не обещающее прибалтийским странам (включая Польшу, Латвию, Литву, Эстонию) ничего хорошего.

Морская блокада - не какое-нибудь вербальное "сдерживание" или визуальный акт преданности интересам США, это акт прямой агрессии, регламентированная международными документами форма ведения боевых действий для подрыва экономики противника. Объявляя морскую блокаду, воюющие страны стремятся обрезать морские коммуникации вражеского государства, и это затрагивает интересы всех стран региона. Если представить гипотетическую (разумеется, антироссийскую) блокаду на Балтике, первым делом пострадают все без исключения прибалтийские страны. И не только экономически. С омываемой десятью морями Россией подобный "сценарий взаимодействия" не пройдет, прежде всего, по причине достаточной военной мощи, подкрепленной транспарентной ядерной доктриной. Напомню, одним из оснований для применения ядерного оружия по противнику РФ считает воздействие на критически важные государственные или военные объекты.

С учетом высокой военной активности США и НАТО в Балтийском регионе, потенциальной опасности упражнений типа Baltops-2020 и Defender-Europe 20 Plus, Россия последовательно усиливает группировку войск на Западном стратегическом направлении - гвардейская танковая армия Западного военного округа усилена отдельной мотострелковой бригадой. Кроме того, округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии. Минск и Москва зеркально планируют учения "Запад-2021", которые состоятся на территории Республики Беларусь.