Польша превратила своих палачей в героев

В этом году, несмотря на карантин и серьезный политический кризис в стране, намечаются торжественные мероприятия, приуроченные к столетию "чуда на Висле".
Именно Польша была инициатором практически всех околоисторических резолюций Европарламента и ПАСЕ на тему ответственности за Вторую мировую войну. Именно Польша возвела трактовку истории в ранг государственной политики, создав Институт национальной памяти и наделив его фактически карательными функциями.
Благодаря стараниям правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) нынче особое внимание уделяется всевозможным годовщинам, связанным с деятельностью Армии Крайовой и ее последователей — так называемых прóклятых солдат (Żołnierze wyklęci). Память об этих бойцах, в основном погибших после войны в боях против советских "оккупантов" и местных коммунистов, возведена в культ. В 2011 году по инициативе президента страны даже введен национальный День памяти "проклятых солдат" (с тех пор ежегодно отмечается 1 марта).
Например, 6 июня сего года следовало бы отметить 75-летний юбилей резни в деревне Вешховины (примерно 50 километров южнее Люблина), совершенной польскими "героями". В этот день в 1945 году отряд Национальных вооруженных сил (пожалуй, крупнейшая подпольная организация польских националистов после роспуска Армии Крайовой) под командованием Мечислава Паздерски по кличке Серый вошел в эту деревню, преимущественно населенную православными украинцами, с целью ее "пацификации". Идея акции была проста: "Нам в Польше не нужны украинцы".
В качестве проводника отряд взял себе местного польского жителя, который с готовностью показывал дома украинцев. Туда приходили боевики Паздерски и методично убивали всех обитателей, иногда насилуя перед убийством женщин. Как правило, местных жителей выводили во двор и стреляли им в голову. Некоторых, дабы не тратить патроны, рубили топорами. Всего были убиты 194 человека (по некоторым данным, 196), из которых подавляющее большинство (149 человек) были женщины и дети, младшему из них было две недели от роду. "Быть украинцем означало смертный приговор", — вспоминал один из очевидцев этой резни. То есть это был жесточайший акт этнической чистки — вполне в духе украинских бандеровцев, чьи злодеяния в Польше осуждаются на официальном уровне.
Думаете, в современной Польше имена этих боевиков, на чьих руках кровь невинных детей, преданы позору? Как бы не так! Еще в 1992 году Паздерски посмертно награжден Крестом Национальных вооруженных сил — наградой, которую официально восстановил президент Польши. В Люблине ему установлена мемориальная табличка. Память боевиков Серого наряду с другими "героями" Армии Крайовой чтут 1 марта.
А когда польских деятелей, отвечающих за политику "национальной памяти", спрашивают о злодеяниях Паздерски со товарищи, они обычно отмахиваются. Например, один из инициаторов введения Дня "проклятых солдат" историк Акрадиуш Карбовяк преспокойно ответил: "Конечно, были и менее славные эпизоды. И то, что случилось в Вешховинах, относится к такой категории событий". Причем он оправдывает убийство тамошних коммунистов. В остальном же боевики Серого, видимо, просто "перестарались".
А ведь подобные массовые убийства мирного населения, как это ни страшно звучит, были вполне обыденными для бойцов Армии Крайовой и ее последователей. Тот же Карбовяк считает, что самым крупным было истребление мирного населения в селе Сахрынь и его окрестностях, где в марте 1944 года "героями" АК были истреблены до полутора тысяч мирных украинцев. А спустя ровно год в селе Павлокома отряд "проклятых" под командованием Юзефа Бисса вырезал 365 православных, включая детей.
То есть АК добивала и польских евреев, которые выжили во время нацистского холокоста. Причем эти "герои" продолжали делать то же самое и после войны, истребляя по этническому признаку украинцев, евреев, литовцев, белорусов. Но, как видите, этот факт вовсе не препятствует их официальной глорификации.
Упомянутый выше историк Карбовяк заявляет: "Вне зависимости от их действий, они боролись за Польшу, а некоторые из них принесли свои жизни на алтарь своей Родины, поэтому их нужно помнить. Память о защитниках Республики — это наша обязанность". Эдак и злодеяния Гитлера можно списать — на том основании, что он боролся за "великий Рейх", невзирая на его методы и цели.
Польша очень любит представлять себя в качестве основной жертвы "тоталитарных режимов XX века", постоянно внося проекты всевозможных резолюций на международном уровне. Развязав историческую войну, нацеленную на ревизию истории Второй мировой, она в то же время очень не любит, когда ей напоминают о собственных грехах и преступлениях (чего стоит только законодательный запрет на упоминание участия поляков в злодеяниях, творимых в нацистских концлагерях). Но чем громче Варшава требует покаяний и компенсаций за события прошлого, тем чаще надо напоминать ей о ее же собственной истории и обращать внимание мирового сообщества на то, каких преступников и бандитов прославляют сейчас на официальном уровне в Польше.
В конце концов, что мешает Европарламенту осудить этнические чистки, устраиваемые польскими "героями" в сороковые годы, по тому же образцу, по которому он осуждал "тоталитарные режимы"? Ответ на вопрос понятен: это не вписывается в концепцию извечной вины России. Поскольку, осуждая акты геноцида со стороны боевиков АК, поневоле оправдываешь боевые действия против них со стороны Красной армии и НКВД. И тогда признанные на Западе "жертвы" и "палачи" внезапно поменяются местами. А этого, с точки зрения современной Европы, допускать нельзя.
Источник: РИА Новости