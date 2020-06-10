Реформа полиции: почему опыт России — не для США

На совещании в Белом доме Дональд Трамп отверг предложения по снижению финансирования американской полиции или даже полному ее роспуску. Он сказал, что полиция позволяет стране "жить в мире", а 99% ее сотрудников — "замечательные люди", чья работа "бьет все рекорды". Чуть раньше в "Твиттере" президент выразился еще определеннее, заявив, что радикальные левые демократы, продвигающие подобные инициативы, "сошли с ума".

Внимание главы государства к этому вопросу во многом вынужденное. Тема, которую в обычной ситуации обсуждают в среде разве что политических маргиналов, на глазах превратилась в значимую часть общественной и даже государственной повестки в США. И дело зашло намного дальше громких, но пустых заявлений.

Городской совет Миннеаполиса, где погиб при задержании Джордж Флойд, проголосовал за роспуск управления полиции как такового. Причем надо отдать должное искренности народных избранников, которые честно признают, что не знают, как именно трансформировать систему, чтобы и пресечь жестокость органов, и не допустить обрушения общества в хаос. Среди предлагаемых ими к обсуждению мер есть, например, впечатляющая мысль направлять на некоторые вызовы (в частности, в случаях семейного насилия и молодежных разборок) социальных работников.

В свою очередь, мэры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса анонсировали сокращение финансирования городской полиции, а высвободившиеся средства предполагается направить на поддержку социальной сферы. В соответствующих штатах — Нью-Йорк и Калифорния — уже принимаются правовые акты, которые резко усиливают ответственность силовиков за применение насилия и прямо запрещают некоторые приемы (в том числе — удушение).

На федеральном уровне законопроект о масштабной реформе американской полиции представлен в конгрессе демократами. Документ предполагает снятие ограничений на уголовное преследование стражей порядка и материальные компенсации за злоупотребления.

Также речь идет об изменении стандартов оценки оправданности применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов: если сейчас достаточно обосновать, что их действия были разумными, то в случае принятия закона им придется доказывать, что те были "жизненно необходимыми". Все случаи насилия со стороны полиции предлагается фиксировать в Национальном реестре неправомерных действий с разбивкой по расе, полу, физическим возможностям, религии и возрасту.

Захарова о массовых протестах в США: Вашингтону пора бы подойти к зеркалу >>

Статистика и впрямь предоставляет широкие возможности для подтверждения избыточной жестокости и расизма американской полиции. Данные, собранные телеканалом СNN, свидетельствуют, что при задержании и вскоре после него в Штатах убивают намного больше людей, чем в любой другой развитой стране, а чернокожие при подобных обстоятельствах гибнут непропорционально — в три раза — чаще, чем белые.

В целом ничего нового телеканал не открыл. Склонность американских полицейских по поводу и без повода применять насилие, в том числе стрелять на поражение, давно не секрет — громкие скандалы из-за соответствующих инцидентов уже привычны.

Скорее удивляет то, что власти — и республиканцы, и демократы — столь долго игнорировали очевидно назревшую проблему, в результате чего ситуация приобрела нынешний прямо-таки фантасмагорический оборот.

Стоит напомнить, что десять лет назад в России запустили масштабную реформу системы МВД, поводом для которой послужила серия резонансных происшествий и преступлений с участием сотрудников тогда еще милиции.

Это больно ударило по репутации правоохранительных органов. Но, кстати, недовольство ими в российском обществе никогда не достигало критического уровня. Например, в 2009 году, на пике негатива в свете дела Евсюкова и других скандалов, отрицательно оценивали работу милиции всего 27 процентов опрошенных, то есть в принципе власти могли бы и дальше игнорировать проблему.

Тем не менее для руководства страны те события стали сигналом, что ситуация зашла слишком далеко и требует кардинального вмешательства, включая кадровую чистку и изменение правил работы. Все это сделали — без шельмования и унижения правоохранительных органов.

"Мы вас любим": в США полицейский встал на колени перед протестующими - видео >>

Спустя десятилетие страна пожинает плоды тех решений. Скандальные инциденты по-прежнему случаются, но они настолько редки, что уже давно не воспринимаются как часть системы. Оценки работы полиции гражданами радикально улучшились. Российское общество видит и ощущает реальность произошедших перемен.

Именно поэтому на отечественном фоне события в США выглядят особенно странно — мы сами прошли через подобное.

За океаном же вместо стратегического видения и действий на упреждение многие поколения американских властей старательно закрывали глаза на нарастающие проблемы в работе полиции и рост общественного недовольства. Теперь же, когда наконец рвануло, политики предпочли не действовать совместно, а использовать возникшую ситуацию для обострения внутриполитического конфликта, подливая масла в огонь беспорядков. А ведь речь идет о ключевой для дееспособности любого государства структуре, чей крах — если таковой случится — грозит непредсказуемыми, но крайне неприятными последствиями стране в целом.

Впрочем, это в очередной раз многое говорит о профессионализме, зрелости и ценностях либеральных политиков США, для которых свалить ненавистного Трампа — задача более важная и приоритетная, нежели сохранение американской государственной системы как таковой.